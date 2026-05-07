Этот индикатор объединяет два мощных аналитических инструмента в одном наложении: обнаружение дивергенции RSI и проекцию свечей Высшего таймфрейма (HTF) Power of 3 (PO3). Расхождения между ценовым действием и RSI - один из самых надежных ранних признаков потенциального разворота тренда. Когда цена достигает нового минимума, а RSI - более высокого минимума, бычий разворот становится вероятным. Когда цена достигает нового максимума, а RSI - более низкого максимума, вероятен медвежий разворот. Этот индикатор автоматизирует обнаружение дивергенции по всем историческим барам и продолжает отслеживать ее в режиме реального времени, отмечая каждое подтвержденное расхождение линиями тренда как на основном графике, так и в подокне RSI.

В дополнение к обнаружению дивергенции индикатор отображает панель проекции свечей справа от последнего бара графика. На этой панели отображаются последние закрытые свечи с выбранного пользователем старшего таймфрейма, а также формирующаяся в данный момент живая свеча HTF. Каждая спроецированная свеча показывает значения Open, High, Low и Close, а также подписанную Delta (тиковый объем с указанием направления), предоставляя трейдерам возможность взглянуть на импульс HTF без переключения графиков. Исторические свечи отображаются в приглушенном сером тоне, чтобы визуально отличить их от живой свечи, которая отображается в полном цвете.

Индикатор также включает встроенную систему фильтрации сигналов, которая сочетает пороговые значения уровня RSI, направление свечи HTF и направление дельты для квалификации сигналов дивергенции. Только дивергенции, прошедшие все активные фильтры, отображаются на графике в виде цветной стрелки и обновляют панель приборов на графике. На приборной панели отображаются текущий символ и таймфрейм, направление свечи HTF, показания RSI в реальном времени, показания Delta в реальном времени, а также последний подтвержденный сигнал с его временной меткой. Дополнительные всплывающие оповещения уведомляют трейдера, когда на текущем баре формируется новая бычья или медвежья дивергенция. Все нарисованные объекты удаляются при удалении индикатора с графика.





Входные параметры

Параметр

Значение по умолчанию

Описание

RSI Divergence === Дивергенция RSI ===





InpRsiLen

14

Период RSI, используемый для расчета дивергенции. Более короткие значения дают более чувствительные сигналы; более длинные значения отфильтровывают шум.

InpLbLeft

5

Количество баров слева, которые должны быть ниже (для разворотного минимума) или выше (для разворотного максимума), чем разворотный бар-кандидат в буфере RSI.

InpLbRight

5

Количество баров справа, которые должны быть ниже (для pivot low) или выше (для pivot high), чем бар-кандидат на разворот. Увеличение этого значения задерживает обнаружение, но уменьшает количество ложных разворотов.

InpBullDivCol

clrLime

Цвет, используемый для линий тренда бычьей дивергенции и меток как в подокне RSI, так и на основном графике.

InpBearDivCol

clrRed

Цвет, используемый для линий и меток тренда медвежьей дивергенции как в подокне RSI, так и на основном графике.

InpShowOnChart

true

Если эта опция включена, линии тренда дивергенции и текстовые метки отображаются на основном графике цены в дополнение к подокну RSI.

=== Настройки HTF PO3 ===





InpHTF

PERIOD_H1

Старший таймфрейм, с которого берутся свечи для проекционной панели PO3. Выберите любой стандартный таймфрейм MetaTrader 5, равный или больший, чем текущий таймфрейм графика.

InpCandleCount

3

Общее количество свечей HTF для проецирования справа от последнего бара графика. Самая правая свеча - это всегда формирующаяся в данный момент живая HTF-свеча; все остальные - закрытые исторические свечи. Максимальное значение - 10.

InpRightOffset

3

Промежуток в барах графика между последним видимым баром цены и первой прогнозируемой свечой HTF. Держите это значение небольшим (от 1 до 5), чтобы избежать слишком сильного смещения проекции вправо.

InpShowLabels

true

Если включено, то метки цен OHLC (O, H, L, C) отображаются рядом с живой свечой HTF на панели проекции.

InpShowDelta

true

Если включено, под каждой проецируемой свечой отображается подписанное значение дельты (полученное из тикового объема с указанием направления). Положительная дельта отображается зеленым цветом, отрицательная - красным.

InpBullCandle

C'8,153,129'

Цвет заливки и фитиля для бычьих (закрытие выше открытия) проецируемых свечей в панели PO3.

InpBearCandle

C'242,54,69'

Цвет заливки и фитиля для медвежьих (закрытие ниже открытия) свечей на панели PO3.

=== Сигнальные фильтры ===





InpUseHTFConfirm

true

Если эта опция включена, сигнал дивергенции подтверждается только в том случае, если направление свечи HTF совпадает с направлением сигнала. Для бычьей дивергенции требуется бычья свеча HTF; для медвежьей дивергенции требуется медвежья свеча HTF.

InpRsiBuyLevel

45.0

Порог RSI для бычьих сигналов. Бычья дивергенция проходит фильтр только в том случае, если значение RSI на разворотном баре ниже этого уровня, что гарантирует появление сигнала на территории перепроданности или ослабления импульса.

InpRsiSellLevel

55.0

Порог RSI для медвежьих сигналов. Медвежья дивергенция проходит фильтр только в том случае, если значение RSI на разворотном баре выше этого уровня, что гарантирует появление сигнала на территории перекупленности или ослабления восходящего импульса.

InpUseDeltaFilter

true

При включении этого параметра дельта HTF в реальном времени должна подтверждать направление сигнала. Бычий сигнал требует положительной дельты; медвежий сигнал требует отрицательной дельты. Этот фильтр применяется только к сигналам живых баров, а не к историческим дивергенциям.

InpShowArrows

true

При включении этого параметра на главном ценовом графике рисуется стрелка направления при каждом расхождении, которое проходит все активные фильтры, как для исторических, так и для живых баров.

InpShowDashboard

true

Если эта опция включена, в левом верхнем углу графика рисуется темная информационная панель. На ней отображаются символ, таймфрейм, направление свечи HTF, показания RSI, показания Delta, тип последнего сигнала и временная метка сигнала.

InpBuyArrowCol

C'0,200,130'

Цвет стрелки бычьего (buy) сигнала, нарисованной на графике.

InpSellArrowCol

C'255,80,80'

Цвет стрелки медвежьего (sell) сигнала, нарисованной на графике.

=== Оповещения ===





InpAlertBull

true

Если эта опция включена, то при формировании свежей бычьей дивергенции на текущем (крайнем правом) баре срабатывает всплывающее оповещение. Оповещение срабатывает только один раз за бар, чтобы избежать повторных уведомлений.

InpAlertBear

true

Если включено, всплывающее предупреждение срабатывает, когда на текущем (крайнем правом) баре формируется свежая медвежья дивергенция. Оповещение срабатывает только один раз за бар, чтобы избежать повторных уведомлений.

