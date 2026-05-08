请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Symbol Summary - service for MetaTrader 5
- 显示:
- 300
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
主要功能
- MT5 内的独立查看器窗口
- 可调整窗口大小
- 垂直和水平文本滚动
- 查看器内置控制按钮
- 俄语和英语报告版本
- 无需关闭窗口即可即时切换俄文/英文版本
- 根据终端语言自动选择初始语言
- 当观察图表的符号或时间框架发生变化时，自动重建报告
- 无需重启服务即可获得更新报告
如何使用
- 将服务文件放到MQL5\Services 文件夹中
- 在 MetaEditor 中编译
- 从导航器中 运行服务
- 启动后，将打开一个单独的查看器窗口
- 更改观察图表上的符号或时间框架 - 报告将自动更新
- 使用内置按钮
- 左/右- 水平滚动
- 上/下- 垂直滚动
- RU / EN- 语言切换
- 关闭-关闭 查看器并停止服务
为何有用
这项服务非常有用，因为它
- 在一个地方收集重要的符号信息
- 无需打开多个规格和信息窗口
- 可在符号和时间范围之间快速切换
- 同时显示服务器提供的值和实际计算值
- 为日常工作提供更简洁、更易读的报告格式
报告内容
报告包括
- 符号概述
- 当前买入价/卖出价
- 点数、刻度线大小、位数、价差
- 当日最低价和最高价
- 交易限制和允许的订单设置
- 交易量参数和限制
- 以账户货币表示的货币价格变动值
- 保证金和估计杠杆信息
- 掉期和展期信息
- 波动率和时间相关数据
- 账户和交易环境信息
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71688
HTF Reversal Divergences
多时间框架指标，具有 RSI 背离功能。+ 买入/卖出信号 从交易角度启发。Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters
这是一个无监督的机器学习指标，它将 K-Means 聚类算法应用于历史价格走势，以数学方法检测和绘制真实的机构流动性池，而不带人为偏见。
符号摘要
符号摘要是 MT5 的一项服务，可打开一个单独的查看器窗口，显示交易符号的详细报告。它支持俄语和英语，可调整窗口大小、滚动，在更改符号或图表时间框架时自动更新报告，无需重启服务。XANDER Grid XAUUSD
用于黄金（XAUUSD）的双向网格 EA。适用于 ProCent 账户。包括每日盈利目标和最大回撤保护。