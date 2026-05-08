多时间框架指标，具有 RSI 背离功能。+ 买入/卖出信号 从交易角度启发。

这是一个无监督的机器学习指标，它将 K-Means 聚类算法应用于历史价格走势，以数学方法检测和绘制真实的机构流动性池，而不带人为偏见。