CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

XANDER Grid XAUUSD - эксперт для MetaTrader 5

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

5 (26)
Я Кристиан — системный инженер и часть сообщества MQL5 с 2017 года. Многие годы я создавал эти инструменты для собственного счёта, а не на продажу. Публикую их сейчас по одной причине: я не выпускаю ничего, чем не торговал бы на свои собственные деньги.
2 продукта 6 кодов 12 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1095
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу




XANDER Grid XAUUSD - двунаправленный сеточный советник, разработанный

специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5.

Советник открывает ордера на покупку, когда предыдущая свеча бычья, и ордера на продажу, когда предыдущая свеча медвежья.
когда предыдущая свеча "бычья", и ордера на продажу, когда предыдущая свеча "медвежья". Новые уровни сетки добавляются
только когда цена перемещается на определенное расстояние от последнего входа.
направление свечи и расстояние между сетками, что позволяет сократить количество ненужных входов во время
нестабильных рынках.

━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━

Советник управляет двумя независимыми сетками - одной для покупок и одной для продаж.
Когда две или более позиций открыты на одной стороне, он рассчитывает
средневзвешенную цену и устанавливает общий тейк-профит для всей группы.
Это позволяет сетке быстрее восстанавливаться по сравнению с управлением каждой
позицией в отдельности.

Доступны два режима закрытия:
- Average TP - общий тейк-профит по лучшей и худшей позиции.
- Частичное закрытие - частичное закрытие худшей позиции для уменьшения риска.

━━━ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ━━━

- Двунаправленная сетка с фильтром направления свечей
- Расчет средневзвешенного тейк-профита
- Daily Profit Target - закрывает все позиции при достижении дневной цели в $
- Max Floating Drawdown - приостанавливает новые входы, если плавающий убыток превышает лимит
- Автоматическая очистка графика при загрузке (скрывает сетку, объем, историю торгов, линии спроса/предложения)
- Настраиваемые магическое число, проскальзывание и лимиты лотов

━━━ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ━━━━.

Этот советник предназначен для счетов ProCent у таких брокеров, как RoboForex
и Weltrade. Счета ProCent позволяют использовать минимальные размеры лотов от 0,01
центов, что значительно снижает риск, сохраняя при этом
логику работы сетки. Настройки по умолчанию настроены консервативно для
Золото с максимальным размером лота 0,04.

━━━ НАСТРОЙКИ ━━━

- Take Profit на позицию - индивидуальный TP в пунктах до активации сетки
- Расстояние между уровнями сетки - минимальное количество пунктов между входами
- Минимальная прибыль сетки для закрытия - порог прибыли для закрытия группы
- Начальный размер лота - начальный лот (по умолчанию 0,01)
- Максимальный размер лота - жесткое ограничение на удвоение лота (по умолчанию 0.04)
- Метод закрытия - среднее TP или частичное закрытие
- Daily Profit Target - включить и установить $ цель на день
- Max Floating Drawdown - включить и установить ограничение на паузу просадки в $
- Magic Number - уникальный идентификатор для данного советника (по умолчанию 2001)
- Проскальзывание - допуск на исполнение в пунктах

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71776

Symbol Summary Symbol Summary

Symbol Summary - это сервис для MT5, который открывает отдельное окно просмотра и отображает подробный отчет по торговому символу. Он поддерживает русский и английский языки, изменение размера окна, прокрутку и автоматическое обновление отчета при смене символа или таймфрейма на просматриваемом графике без перезапуска сервиса.

HTF Reversal Divergences HTF Reversal Divergences

Мультитаймфреймовый индикатор с дивергенцией RSI. + Сигналы на покупку/продажу Вдохновленные торговым мнением.

BEC Lockin Dashboard Manager BEC Lockin Dashboard Manager

BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Он также отображает на графике ключевую информацию о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.

Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes

Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа