





XANDER Grid XAUUSD - двунаправленный сеточный советник, разработанный

специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5.





Советник открывает ордера на покупку, когда предыдущая свеча бычья, и ордера на продажу, когда предыдущая свеча медвежья.

когда предыдущая свеча "бычья", и ордера на продажу, когда предыдущая свеча "медвежья". Новые уровни сетки добавляются

только когда цена перемещается на определенное расстояние от последнего входа.

направление свечи и расстояние между сетками, что позволяет сократить количество ненужных входов во время

нестабильных рынках.





━━━ КАК ЭТО РАБОТАЕТ ━━━





Советник управляет двумя независимыми сетками - одной для покупок и одной для продаж.

Когда две или более позиций открыты на одной стороне, он рассчитывает

средневзвешенную цену и устанавливает общий тейк-профит для всей группы.

Это позволяет сетке быстрее восстанавливаться по сравнению с управлением каждой

позицией в отдельности.





Доступны два режима закрытия:

- Average TP - общий тейк-профит по лучшей и худшей позиции.

- Частичное закрытие - частичное закрытие худшей позиции для уменьшения риска.





━━━ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ━━━





- Двунаправленная сетка с фильтром направления свечей

- Расчет средневзвешенного тейк-профита

- Daily Profit Target - закрывает все позиции при достижении дневной цели в $

- Max Floating Drawdown - приостанавливает новые входы, если плавающий убыток превышает лимит

- Автоматическая очистка графика при загрузке (скрывает сетку, объем, историю торгов, линии спроса/предложения)

- Настраиваемые магическое число, проскальзывание и лимиты лотов





━━━ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ━━━━.





Этот советник предназначен для счетов ProCent у таких брокеров, как RoboForex

и Weltrade. Счета ProCent позволяют использовать минимальные размеры лотов от 0,01

центов, что значительно снижает риск, сохраняя при этом

логику работы сетки. Настройки по умолчанию настроены консервативно для

Золото с максимальным размером лота 0,04.





━━━ НАСТРОЙКИ ━━━





- Take Profit на позицию - индивидуальный TP в пунктах до активации сетки

- Расстояние между уровнями сетки - минимальное количество пунктов между входами

- Минимальная прибыль сетки для закрытия - порог прибыли для закрытия группы

- Начальный размер лота - начальный лот (по умолчанию 0,01)

- Максимальный размер лота - жесткое ограничение на удвоение лота (по умолчанию 0.04)

- Метод закрытия - среднее TP или частичное закрытие

- Daily Profit Target - включить и установить $ цель на день

- Max Floating Drawdown - включить и установить ограничение на паузу просадки в $

- Magic Number - уникальный идентификатор для данного советника (по умолчанию 2001)

- Проскальзывание - допуск на исполнение в пунктах