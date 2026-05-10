Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XANDER Grid XAUUSD - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1095
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71776
Symbol Summary - это сервис для MT5, который открывает отдельное окно просмотра и отображает подробный отчет по торговому символу. Он поддерживает русский и английский языки, изменение размера окна, прокрутку и автоматическое обновление отчета при смене символа или таймфрейма на просматриваемом графике без перезапуска сервиса.HTF Reversal Divergences
Мультитаймфреймовый индикатор с дивергенцией RSI. + Сигналы на покупку/продажу Вдохновленные торговым мнением.
BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Он также отображает на графике ключевую информацию о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes
Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа