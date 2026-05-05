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ASQ PropFirm Shield - MetaTrader 5程序库

Emmanuel Nana Nana | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Muharrem Rogova
Muharrem Rogova

Muharrem Rogova

4.2 (28)
AlgoSphere Quant 创始人 — 打造完整的规则化 MT5 交易工具生态系统。
我们的理念：市场结构优先，始终严格控制风险，绝不使用马丁格尔。
我们为有纪律地交易的交易者而打造 — 而非凭希望交易。
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智能交易系统（EA）
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AnaCristina MT5 — 旗舰 EA | 多货币 | 市场状态检测引擎 | $349
8 产品 23 代码 2 评论
显示:
369
等级:
(3)
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ASQ PropFirm Shield v1.2 - 免费、开源


只要突破缩水限制，您的 10 万美元挑战就会化为乌有。ASQ PropFirm Shield 根据公司的确切规则监控每一个交易点位，包括每日损失限额、最大缩减（标准或追踪）、盈利目标、一致性评分和最短交易日。它能准确计算出在不违反任何规定的情况下，下一笔交易可以承受的风险。内置 7 家道具公司的预设值，只需输入即可运行。
特点
- 7 个内置的预设道具公司 - FTMO、MyForexFunds、Funded Next、The Funded Trader、E8 Funding、Bulenox、TopStep
- 每日亏损限额执行 - 当达到每日限额时自动阻止交易
- 最大缩水保护--标准或跟踪，为注资账户提供下限锁定
- 5 级保护状态 - 安全、谨慎（使用率大于 50%）、危险（大于 80%）、突破（每日限额）、失败（最大 DD）
- 紧急平仓标志 - 在任何限额的 90% 时触发，建议立即平仓
- 每笔交易风险护栏--WouldExceedRiskPerTrade() 可防止超额进场
- 安全风险额度计算器--返回在不违反任何规定的情况下，下一笔交易的最大风险额度
- 通过进度百分比跟踪盈利目标
- 赢率和利润因素--通过调用 OnTradeClose() 进行实时跟踪
- 为有要求的公司（MFF、FundedNext、Bulenox）计算一致性得分
- 最低交易日要求，可跟踪完成情况
- 防止周末持有，周五晚间截止
- 挑战阶段检测 - 挑战、验证、资金到位，自动目标调整
- 每日 PnL 历史记录（过去 10 天）

包含演示版 EA：
附加到任何图表以查看完整的仪表板：
- 公司名称、阶段和带颜色编码的屏蔽状态
- 盈利目标进度条（绿色）
- 每日亏损限额进度条（绿色→黄色→红色，表示接近限额）
- 最大缩水进度条，带追踪 DD 指标
- 赢率、盈利系数、交易天数和安全风险额度
- 紧急警告面板，带全部关闭警报
- 以美元和百分比表示的状态信息和剩余限额

使用方法：

 #include "ASQ_PropFirmShield.mqh"
CASQPropFirmShield prop;
prop.Initialize(AccountBalance(), ASQ_PROP_FTMO);
prop.Update(equity, balance);                      // 调用每个刻度
if(prop.IsTradingAllowed()) { /* 交易 */ }
if(prop.WouldBreachDailyLimit(riskAmount)) { /* 跳过 */ }
double safe = prop.GetSafeRiskAmount();            // 最大安全风险 $

将两个文件放在同一文件夹中--立即编译，无需设置子文件夹。

这是 MQL5 市场上 Quant Cristina 背后的开源风险引擎。相同的逻辑，相同的准确性 - 市场版本增加了高级多策略交易框架。

文件：
- ASQ_PropFirmShield.mqh - 库（756 行）
- ASQ_PropFirmShield_Demo.mq5 - 模拟 EA（317 行）

MetaTrader 5，所有经纪商，所有工具，所有时间框架。
免费开源。1,073 行生产 MQL5。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71480

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