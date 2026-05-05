ASQ PropFirm Shield v1.2 - 免费、开源



只要突破缩水限制，您的 10 万美元挑战就会化为乌有。ASQ PropFirm Shield 根据公司的确切规则监控每一个交易点位，包括每日损失限额、最大缩减（标准或追踪）、盈利目标、一致性评分和最短交易日。它能准确计算出在不违反任何规定的情况下，下一笔交易可以承受的风险。内置 7 家道具公司的预设值，只需输入即可运行。

特点

- 7 个内置的预设道具公司 - FTMO、MyForexFunds、Funded Next、The Funded Trader、E8 Funding、Bulenox、TopStep

- 每日亏损限额执行 - 当达到每日限额时自动阻止交易

- 最大缩水保护--标准或跟踪，为注资账户提供下限锁定

- 5 级保护状态 - 安全、谨慎（使用率大于 50%）、危险（大于 80%）、突破（每日限额）、失败（最大 DD）

- 紧急平仓标志 - 在任何限额的 90% 时触发，建议立即平仓

- 每笔交易风险护栏--WouldExceedRiskPerTrade() 可防止超额进场

- 安全风险额度计算器--返回在不违反任何规定的情况下，下一笔交易的最大风险额度

- 通过进度百分比跟踪盈利目标

- 赢率和利润因素--通过调用 OnTradeClose() 进行实时跟踪

- 为有要求的公司（MFF、FundedNext、Bulenox）计算一致性得分

- 最低交易日要求，可跟踪完成情况

- 防止周末持有，周五晚间截止

- 挑战阶段检测 - 挑战、验证、资金到位，自动目标调整

- 每日 PnL 历史记录（过去 10 天）





包含演示版 EA：

附加到任何图表以查看完整的仪表板：

- 公司名称、阶段和带颜色编码的屏蔽状态

- 盈利目标进度条（绿色）

- 每日亏损限额进度条（绿色→黄色→红色，表示接近限额）

- 最大缩水进度条，带追踪 DD 指标

- 赢率、盈利系数、交易天数和安全风险额度

- 紧急警告面板，带全部关闭警报

- 以美元和百分比表示的状态信息和剩余限额

使用方法： #include "ASQ_PropFirmShield.mqh" CASQPropFirmShield prop; prop.Initialize(AccountBalance(), ASQ_PROP_FTMO); prop.Update(equity, balance); if (prop.IsTradingAllowed()) { } if (prop.WouldBreachDailyLimit(riskAmount)) { } double safe = prop.GetSafeRiskAmount();





将两个文件放在同一文件夹中--立即编译，无需设置子文件夹。





这是 MQL5 市场上 Quant Cristina 背后的开源风险引擎。相同的逻辑，相同的准确性 - 市场版本增加了高级多策略交易框架。





文件：

- ASQ_PropFirmShield.mqh - 库（756 行）

- ASQ_PropFirmShield_Demo.mq5 - 模拟 EA（317 行）





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免费开源。1,073 行生产 MQL5。