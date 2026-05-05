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ASQ PropFirm Shield - MetaTrader 5程序库
- 发布者:
-
Muharrem Rogova
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ASQ PropFirm Shield v1.2 - 免费、开源
只要突破缩水限制，您的 10 万美元挑战就会化为乌有。ASQ PropFirm Shield 根据公司的确切规则监控每一个交易点位，包括每日损失限额、最大缩减（标准或追踪）、盈利目标、一致性评分和最短交易日。它能准确计算出在不违反任何规定的情况下，下一笔交易可以承受的风险。内置 7 家道具公司的预设值，只需输入即可运行。
特点
- 7 个内置的预设道具公司 - FTMO、MyForexFunds、Funded Next、The Funded Trader、E8 Funding、Bulenox、TopStep
- 每日亏损限额执行 - 当达到每日限额时自动阻止交易
- 最大缩水保护--标准或跟踪，为注资账户提供下限锁定
- 5 级保护状态 - 安全、谨慎（使用率大于 50%）、危险（大于 80%）、突破（每日限额）、失败（最大 DD）
- 紧急平仓标志 - 在任何限额的 90% 时触发，建议立即平仓
- 每笔交易风险护栏--WouldExceedRiskPerTrade() 可防止超额进场
- 安全风险额度计算器--返回在不违反任何规定的情况下，下一笔交易的最大风险额度
- 通过进度百分比跟踪盈利目标
- 赢率和利润因素--通过调用 OnTradeClose() 进行实时跟踪
- 为有要求的公司（MFF、FundedNext、Bulenox）计算一致性得分
- 最低交易日要求，可跟踪完成情况
- 防止周末持有，周五晚间截止
- 挑战阶段检测 - 挑战、验证、资金到位，自动目标调整
- 每日 PnL 历史记录（过去 10 天）
包含演示版 EA：
附加到任何图表以查看完整的仪表板：
- 公司名称、阶段和带颜色编码的屏蔽状态
- 盈利目标进度条（绿色）
- 每日亏损限额进度条（绿色→黄色→红色，表示接近限额）
- 最大缩水进度条，带追踪 DD 指标
- 赢率、盈利系数、交易天数和安全风险额度
- 紧急警告面板，带全部关闭警报
- 以美元和百分比表示的状态信息和剩余限额
使用方法：
#include "ASQ_PropFirmShield.mqh" CASQPropFirmShield prop; prop.Initialize(AccountBalance(), ASQ_PROP_FTMO); prop.Update(equity, balance); // 调用每个刻度 if(prop.IsTradingAllowed()) { /* 交易 */ } if(prop.WouldBreachDailyLimit(riskAmount)) { /* 跳过 */ } double safe = prop.GetSafeRiskAmount(); // 最大安全风险 $
将两个文件放在同一文件夹中--立即编译，无需设置子文件夹。
这是 MQL5 市场上 Quant Cristina 背后的开源风险引擎。相同的逻辑，相同的准确性 - 市场版本增加了高级多策略交易框架。
文件：
- ASQ_PropFirmShield.mqh - 库（756 行）
- ASQ_PropFirmShield_Demo.mq5 - 模拟 EA（317 行）
MetaTrader 5，所有经纪商，所有工具，所有时间框架。
免费开源。1,073 行生产 MQL5。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71480
Imbalance Finder (FVG)
Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode
KSQ Fair Value Gap EA 自动交易机构 FVG 区域，内置制度检测功能，可过滤掉区间市场中的低质量设置。 策略 检测 3 条看涨和看跌 FVG 模式。在确认回撤进入区域时入场。每个 FVG 只触发一次。 REGIME 过滤器 EMA 趋势偏差、ADX 强度过滤器或两者结合。可配置更高的时间框架（M15-D1）。 SL 和 TP 均支持基于 ATR 或固定点模式，可独立设置。 手数大小 固定手数或基于风险百分比的手数--可从输入中切换。 交易管理 盈亏平衡止损、部分平仓和 ATR/点跟踪止损。 风险保护 每日和总跌幅止损开关。每个方向的最大交易上限。会话时间过滤器，尚未针对任何货币对进行优化
Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters
这是一个无监督的机器学习指标，它将 K-Means 聚类算法应用于历史价格走势，以数学方法检测和绘制真实的机构流动性池，而不带人为偏见。HTF Reversal Divergences
多时间框架指标，具有 RSI 背离功能。+ 买入/卖出信号 从交易角度启发。