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Pivot point - MetaTrader 5脚本

namakulabu
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9 代码 4 评论
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Pivot Point_II.mq5 (3.89 KB) 预览
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枢轴点是外汇交易中用于识别潜在价格反转的技术分析指标。它根据前一天的最高价、最低价和收盘价计算得出。交易者使用枢轴点来确定当前交易日的关键支撑位和阻力位。这些水平可以帮助交易者做出明智的决策，决定何时进入或退出交易、设置止损单和止盈目标。在价格走势难以预测的波动市场中，枢轴点尤其有用。通过了解枢轴点以及它们如何指示潜在的市场转折点，交易者可以提高在外汇市场进行盈利交易的机会。

聚丙烯

您可以将枢轴点与任何指标（如移动平均线和布林线）相结合，以增强您的交易策略。通过同时使用多个指标，您可以更全面地了解市场动态，做出更明智的交易决策。枢轴点提供关键的支撑位和阻力位，而移动平均线和布林线等指标则有助于确认趋势，并提示潜在的进入或退出点。尝试使用不同的指标组合，可以帮助您找到适合自己交易风格和风险承受能力的最有效方法。

pp

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71470

Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library) Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)

这是一个面向对象的 MQL5 库（.mqh），用机构波动率调整头寸规模 (VAPS) 和凯利标准数学取代静态零售风险模型。

Fair Value Gap FVG MT5 Fair Value Gap FVG MT5

在图表上检测并绘制公平价值缺口（价格失衡）--这是 ICT/智能货币方法的核心概念。跟踪价格何时返回以填补缺口。

KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode

KSQ Fair Value Gap EA 自动交易机构 FVG 区域，内置制度检测功能，可过滤掉区间市场中的低质量设置。 策略 检测 3 条看涨和看跌 FVG 模式。在确认回撤进入区域时入场。每个 FVG 只触发一次。 REGIME 过滤器 EMA 趋势偏差、ADX 强度过滤器或两者结合。可配置更高的时间框架（M15-D1）。 SL 和 TP 均支持基于 ATR 或固定点模式，可独立设置。 手数大小 固定手数或基于风险百分比的手数--可从输入中切换。 交易管理 盈亏平衡止损、部分平仓和 ATR/点跟踪止损。 风险保护 每日和总跌幅止损开关。每个方向的最大交易上限。会话时间过滤器，尚未针对任何货币对进行优化

Imbalance Finder (FVG) Imbalance Finder (FVG)

Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。