枢轴点是外汇交易中用于识别潜在价格反转的技术分析指标。它根据前一天的最高价、最低价和收盘价计算得出。交易者使用枢轴点来确定当前交易日的关键支撑位和阻力位。这些水平可以帮助交易者做出明智的决策，决定何时进入或退出交易、设置止损单和止盈目标。在价格走势难以预测的波动市场中，枢轴点尤其有用。通过了解枢轴点以及它们如何指示潜在的市场转折点，交易者可以提高在外汇市场进行盈利交易的机会。

您可以将枢轴点与任何指标（如移动平均线和布林线）相结合，以增强您的交易策略。通过同时使用多个指标，您可以更全面地了解市场动态，做出更明智的交易决策。枢轴点提供关键的支撑位和阻力位，而移动平均线和布林线等指标则有助于确认趋势，并提示潜在的进入或退出点。尝试使用不同的指标组合，可以帮助您找到适合自己交易风格和风险承受能力的最有效方法。



