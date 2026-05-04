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枢轴点是外汇交易中用于识别潜在价格反转的技术分析指标。它根据前一天的最高价、最低价和收盘价计算得出。交易者使用枢轴点来确定当前交易日的关键支撑位和阻力位。这些水平可以帮助交易者做出明智的决策，决定何时进入或退出交易、设置止损单和止盈目标。在价格走势难以预测的波动市场中，枢轴点尤其有用。通过了解枢轴点以及它们如何指示潜在的市场转折点，交易者可以提高在外汇市场进行盈利交易的机会。
您可以将枢轴点与任何指标（如移动平均线和布林线）相结合，以增强您的交易策略。通过同时使用多个指标，您可以更全面地了解市场动态，做出更明智的交易决策。枢轴点提供关键的支撑位和阻力位，而移动平均线和布林线等指标则有助于确认趋势，并提示潜在的进入或退出点。尝试使用不同的指标组合，可以帮助您找到适合自己交易风格和风险承受能力的最有效方法。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71470
这是一个面向对象的 MQL5 库（.mqh），用机构波动率调整头寸规模 (VAPS) 和凯利标准数学取代静态零售风险模型。Fair Value Gap FVG MT5
在图表上检测并绘制公平价值缺口（价格失衡）--这是 ICT/智能货币方法的核心概念。跟踪价格何时返回以填补缺口。
KSQ Fair Value Gap EA 自动交易机构 FVG 区域，内置制度检测功能，可过滤掉区间市场中的低质量设置。 策略 检测 3 条看涨和看跌 FVG 模式。在确认回撤进入区域时入场。每个 FVG 只触发一次。 REGIME 过滤器 EMA 趋势偏差、ADX 强度过滤器或两者结合。可配置更高的时间框架（M15-D1）。 SL 和 TP 均支持基于 ATR 或固定点模式，可独立设置。 手数大小 固定手数或基于风险百分比的手数--可从输入中切换。 交易管理 盈亏平衡止损、部分平仓和 ATR/点跟踪止损。 风险保护 每日和总跌幅止损开关。每个方向的最大交易上限。会话时间过滤器，尚未针对任何货币对进行优化Imbalance Finder (FVG)
Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。