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Индикаторы

Fair Value Gap FVG MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas

Kestutis Balciunas

5 (10)
Обладая более чем 16-летним активным опытом на финансовых рынках, я специализируюсь на разработке высокоэффективных торговых стратегий для форекс, технических индикаторов и автоматизированных советников (Expert Advisors) для MT4/MT5. Моя работа охватывает точно разработанные торговые системы
92 продукта 7 кодов 1 тема 10 комментариев
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Обнаруживает и рисует на графике разрывы справедливой стоимости (ценовые дисбалансы) - основное понятие в методологии ICT/Smart Money. Отслеживает, когда цена возвращается, чтобы заполнить разрыв.

Особенности:


- Обнаружение "бычьих" и "медвежьих" FVG
- Зональные прямоугольники с настраиваемыми цветами и непрозрачностью
- Отслеживание заполнения гэпа: Удаление, затухание или сохранение заполненных разрывов
- Фильтр минимального размера разрыва для уменьшения шума
- Метки размера гэпа
- Оповещения о новых событиях формирования и заполнения FVG

- Push-уведомление и поддержка электронной почты



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71423

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Pivot point Pivot point

Линия для изменения направления