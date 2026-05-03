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Fair Value Gap FVG MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Особенности:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71423
Количественная оболочка машинного обучения, использующая математику регрессии ядра Надарая-Уотсона для динамического прогнозирования статистически значимых зон средней реверсии, не опираясь на традиционное стандартное отклонение.Institutional Gaussian Signal Filter (Zero-Lag ALMA)
Количественный гауссовый фильтр, разработанный для замены запаздывающих скользящих средних для розничной торговли, с применением передовой цифровой обработки сигнала для устранения рыночного шума без ущерба для быстроты реакции.
Объектно-ориентированная библиотека MQL5 (.mqh), которая заменяет статичные розничные модели риска на институциональные модели Volatility-Adjusted Position Sizing (VAPS) и Kelly Criterion.Pivot point
Линия для изменения направления