Количественная оболочка машинного обучения, использующая математику регрессии ядра Надарая-Уотсона для динамического прогнозирования статистически значимых зон средней реверсии, не опираясь на традиционное стандартное отклонение.

Количественный гауссовый фильтр, разработанный для замены запаздывающих скользящих средних для розничной торговли, с применением передовой цифровой обработки сигнала для устранения рыночного шума без ущерба для быстроты реакции.