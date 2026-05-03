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Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library) - библиотека для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Математический недостаток розничного риска
Подавляющее большинство алгоритмических торговых роботов терпят неудачу, потому что они полагаются на статичный размер лота или произвольные процентные модели риска. Разработчики розничных торговых систем рассчитывают риск в вакууме, игнорируя структуру рынка в реальном времени. Когда макроэкономическая волатильность резко возрастает, статичное расстояние стоп-лосса математически гарантированно будет поглощено ростом стандартного отклонения.
Чтобы выдержать алгоритмическое исполнение, риск должен быть динамичным, саморегулирующимся и учитывающим волатильность.
Институциональное преимущество: архитектура Kelly-VAPS
Механизм Kelly-VAPS (Volatility-Adjusted Position Sizing) - это чисто объектно-ориентированный заголовочный файл C++ ( .mqh ), предназначенный для импорта в профессиональные советники. Он полностью отменяет стандартные функции определения размера позиции, соединяя две высокоуровневые количественные модели:
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Критерий Келли: Рассчитывает математически оптимальную долю портфеля для риска на основе исторического коэффициента выигрыша и коэффициента отдачи вашей стратегии.
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Volatility-Adjusted Sizing (VAPS): Нормализует оптимальный риск Келли с учетом волатильности рынка в реальном времени, используя ограничения среднего истинного диапазона (ATR) и точного тикового значения.
Основная архитектура и особенности
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Объектно-ориентированный дизайн: Чистая, модульная структура классов (CKellyRiskEngine), готовая к включению через #include <Institutional_VAPS.mqh> в любой советник.
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Динамическая защита капитала: Автоматически снижает уровень риска во время нестабильных, высоковолатильных рыночных режимов для предотвращения структурных просадок.
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Протоколы маржинальной безопасности: Встроенные средства защиты проверяют свободную маржу и ограничения максимального/минимального объема, установленные брокером, прежде чем вернуть окончательный размер лота.
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Математика с нулевой задержкой: Использует необработанные указатели массивов и формулы, экономящие память, для выполнения сложных расчетов риска за наносекунды, не замедляя цикл исполнения OnTick.
Как реализовать
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Поместите файл .mqh в папку MQL5/Include.
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Вызовите библиотеку внутри вашего эксперта и инициализируйте класс.
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Передайте механизму текущий коэффициент выигрыша, коэффициент отдачи и целевые точки стоп-лосса. Класс вернет математически идеальный размер лота, соответствующий тикам живого рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71390
Обнаруживает и рисует на графике разрывы справедливой стоимости (ценовые дисбалансы) - основное понятие в методологии ICT/Smart Money. Отслеживает, когда цена возвращается, чтобы заполнить разрыв.Institutional Nadaraya-Watson Kernel Regression
Количественная оболочка машинного обучения, использующая математику регрессии ядра Надарая-Уотсона для динамического прогнозирования статистически значимых зон средней реверсии, не опираясь на традиционное стандартное отклонение.
Линия для изменения направленияKSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode
Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.