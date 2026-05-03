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Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library) - библиотека для MetaTrader 5

Amanda V | KayruYuta | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
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314
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(3)
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Математический недостаток розничного риска

Подавляющее большинство алгоритмических торговых роботов терпят неудачу, потому что они полагаются на статичный размер лота или произвольные процентные модели риска. Разработчики розничных торговых систем рассчитывают риск в вакууме, игнорируя структуру рынка в реальном времени. Когда макроэкономическая волатильность резко возрастает, статичное расстояние стоп-лосса математически гарантированно будет поглощено ростом стандартного отклонения.

Чтобы выдержать алгоритмическое исполнение, риск должен быть динамичным, саморегулирующимся и учитывающим волатильность.

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Институциональное преимущество: архитектура Kelly-VAPS

Механизм Kelly-VAPS (Volatility-Adjusted Position Sizing) - это чисто объектно-ориентированный заголовочный файл C++ ( .mqh ), предназначенный для импорта в профессиональные советники. Он полностью отменяет стандартные функции определения размера позиции, соединяя две высокоуровневые количественные модели:

  • Критерий Келли: Рассчитывает математически оптимальную долю портфеля для риска на основе исторического коэффициента выигрыша и коэффициента отдачи вашей стратегии.

  • Volatility-Adjusted Sizing (VAPS): Нормализует оптимальный риск Келли с учетом волатильности рынка в реальном времени, используя ограничения среднего истинного диапазона (ATR) и точного тикового значения.


Основная архитектура и особенности

  • Объектно-ориентированный дизайн: Чистая, модульная структура классов (CKellyRiskEngine), готовая к включению через #include <Institutional_VAPS.mqh> в любой советник.

  • Динамическая защита капитала: Автоматически снижает уровень риска во время нестабильных, высоковолатильных рыночных режимов для предотвращения структурных просадок.

  • Протоколы маржинальной безопасности: Встроенные средства защиты проверяют свободную маржу и ограничения максимального/минимального объема, установленные брокером, прежде чем вернуть окончательный размер лота.

  • Математика с нулевой задержкой: Использует необработанные указатели массивов и формулы, экономящие память, для выполнения сложных расчетов риска за наносекунды, не замедляя цикл исполнения OnTick.


Как реализовать

  1. Поместите файл .mqh в папку MQL5/Include.

  2. Вызовите библиотеку внутри вашего эксперта и инициализируйте класс.

  3. Передайте механизму текущий коэффициент выигрыша, коэффициент отдачи и целевые точки стоп-лосса. Класс вернет математически идеальный размер лота, соответствующий тикам живого рынка.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71390

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Pivot point Pivot point

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Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.