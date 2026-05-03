Математический недостаток розничного риска

Подавляющее большинство алгоритмических торговых роботов терпят неудачу, потому что они полагаются на статичный размер лота или произвольные процентные модели риска. Разработчики розничных торговых систем рассчитывают риск в вакууме, игнорируя структуру рынка в реальном времени. Когда макроэкономическая волатильность резко возрастает, статичное расстояние стоп-лосса математически гарантированно будет поглощено ростом стандартного отклонения.

Чтобы выдержать алгоритмическое исполнение, риск должен быть динамичным, саморегулирующимся и учитывающим волатильность.









Институциональное преимущество: архитектура Kelly-VAPS

Механизм Kelly-VAPS (Volatility-Adjusted Position Sizing) - это чисто объектно-ориентированный заголовочный файл C++ ( .mqh ), предназначенный для импорта в профессиональные советники. Он полностью отменяет стандартные функции определения размера позиции, соединяя две высокоуровневые количественные модели:

Критерий Келли: Рассчитывает математически оптимальную долю портфеля для риска на основе исторического коэффициента выигрыша и коэффициента отдачи вашей стратегии.

Volatility-Adjusted Sizing (VAPS): Нормализует оптимальный риск Келли с учетом волатильности рынка в реальном времени, используя ограничения среднего истинного диапазона (ATR) и точного тикового значения.

Основная архитектура и особенности

Объектно-ориентированный дизайн: Чистая, модульная структура классов (CKellyRiskEngine), готовая к включению через #include <Institutional_VAPS.mqh> в любой советник.

Динамическая защита капитала: Автоматически снижает уровень риска во время нестабильных, высоковолатильных рыночных режимов для предотвращения структурных просадок.

Протоколы маржинальной безопасности: Встроенные средства защиты проверяют свободную маржу и ограничения максимального/минимального объема, установленные брокером, прежде чем вернуть окончательный размер лота.

Математика с нулевой задержкой: Использует необработанные указатели массивов и формулы, экономящие память, для выполнения сложных расчетов риска за наносекунды, не замедляя цикл исполнения OnTick.

Как реализовать