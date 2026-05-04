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KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode - MetaTrader 5EA
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KSQ Fair Value Gap EA 是一款全自动智能交易系统，可
交易机构公平价值缺口 (FVG)，具有内置制度
检测功能，以避免在波动市场中出现低质量的设置。
核心策略
检测看涨和看跌的 3 条 FVG 线形态，当
价格回撤到未填充区域时进入。跟踪每个 FVG
一旦交易，就不会再次触发。
━━━机制检测 ━━━━
- EMA 过滤器 - 高时间框架 EMA50/EMA200 偏差（可配置 TF）
- ADX 过滤器 - 最小趋势强度 + DI+/DI- 方向检查
- 组合模式 - 两个条件必须一致才是有效信号
- 关闭模式 - 不受限制地交易所有 FVG
止损和止盈
止损和止盈都支持两种独立模式：
- 基于 ATR - 乘数 × ATR，用于动态波动调整水平
- 固定点 - 设置精确的点距，以保持大小一致
━━━ LOT SIZING ━━━
- 固定手数 - 每次交易手数一致
- 基于风险 - 根据账户每笔交易的风险百分比自动计算手数
━━━交易管理 ━━━━
- 部分平仓在TP中间或可配置的R:R水平
- ATR 或基于点数的追踪止损
- 最大同时交易上限
━━风险保护 ━━━━
- 每日缩水锁定开关 (%)
- 总缩水锁定开关 (%)
- 会话时间过滤器（以小时为单位）
- 支持推送通知和警报
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71467
改变方向的线路Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)
这是一个面向对象的 MQL5 库（.mqh），用机构波动率调整头寸规模 (VAPS) 和凯利标准数学取代静态零售风险模型。
Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。ASQ PropFirm Shield
MetaTrader 5 的机构道具公司保护库。