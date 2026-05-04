这是一个面向对象的 MQL5 库（.mqh），用机构波动率调整头寸规模 (VAPS) 和凯利标准数学取代静态零售风险模型。

Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。

MetaTrader 5 的机构道具公司保护库。