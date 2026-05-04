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EA

KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode - MetaTrader 5EA

Christopher Adie
Christopher Adie

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Quantitative Trading Expert | Algorithm Development Specialist
Professional Overview
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KSQ_FVG_EA.mq5 (36.64 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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KSQ Fair Value Gap EA 是一款全自动智能交易系统，可

交易机构公平价值缺口 (FVG)，具有内置制度

检测功能，以避免在波动市场中出现低质量的设置。


核心策略

检测看涨和看跌的 3 条 FVG 线形态，当

价格回撤到未填充区域时进入。跟踪每个 FVG

一旦交易，就不会再次触发。


━━━机制检测 ━━━━

- EMA 过滤器 - 高时间框架 EMA50/EMA200 偏差（可配置 TF）

- ADX 过滤器 - 最小趋势强度 + DI+/DI- 方向检查

- 组合模式 - 两个条件必须一致才是有效信号

- 关闭模式 - 不受限制地交易所有 FVG


止损和止盈

止损和止盈都支持两种独立模式：

- 基于 ATR - 乘数 × ATR，用于动态波动调整水平

- 固定点 - 设置精确的点距，以保持大小一致


━━━ LOT SIZING ━━━

- 固定手数 - 每次交易手数一致

- 基于风险 - 根据账户每笔交易的风险百分比自动计算手数


━━━交易管理 ━━━━

- 部分平仓在TP中间或可配置的R:R水平

- ATR 或基于点数的追踪止损

- 最大同时交易上限


━━风险保护 ━━━━

- 每日缩水锁定开关 (%)

- 总缩水锁定开关 (%)

- 会话时间过滤器（以小时为单位）

- 支持推送通知和警报

一年回溯测试尚未优化

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71467

Pivot point Pivot point

改变方向的线路

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Imbalance Finder 是一个 MT5 指标，可自动检测看涨和看跌的公平价值缺口 (FVG)，并跟踪每个不平衡是保持活跃、被挖掘还是完全被填补。它能实时绘制清晰的图表区域，帮助交易者识别潜在的支撑和阻力区域，还能为智能交易系统和自动策略提供数据缓冲。

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