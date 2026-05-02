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Institutional Nadaraya-Watson Kernel Regression - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Недостатки диапазонов волатильности в розничной торговле
Большинство розничных трейдеров полагаются на жесткие инструменты волатильности, такие как полосы Боллинджера или стандартные конверты. Эти инструменты в корне несовершенны, поскольку рассчитывают стандартное отклонение на основе линейных скользящих средних. Когда рынок входит в состояние крайнего системного шока, эти традиционные полосы полностью сдуваются, предоставляя абсолютно нулевые математические границы для разворота.
Институциональные количественные модели полностью отказываются от линейных средних. Вместо этого они используют непараметрические методы сглаживания для отображения реальной глубинной структуры ценового потока.
Институциональное преимущество: ядровая регрессия
Индикатор Nadaraya-Watson Kernel Regression привносит основную концепцию машинного обучения непосредственно в ваш локальный торговый терминал. Применяя гауссово ядро к историческим ценовым действиям, алгоритм присваивает более высокие веса недавним локализованным ценовым кластерам, одновременно агрессивно отфильтровывая отдаленные структурные аномалии.
Это создает высокодинамичный и нелинейный канал регрессии, который гораздо ближе к истинному консенсусу рынка, чем любой стандартный инструмент волатильности.
Основные количественные характеристики
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Динамическая средняя реверсия: Когда цена исполнения нарушает внешние границы этой оболочки ядра, это означает глубокую математическую аномалию - кратковременный дефицит ликвидности, когда рынок слишком далеко отошел от своего локализованного среднего значения регрессии.
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Нелинейное сглаживание: игнорирует жесткость стандартного отклонения, позволяя полосам органично адаптироваться к внезапным вливаниям объема.
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Обработка в реальном времени: Базовая архитектура MQL5 оптимизирована для выполнения сложных расчетов расстояний в реальном времени, что полностью исключает необходимость использования внешних библиотек Python или сильного дросселирования процессора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71353
Количественный гауссовый фильтр, разработанный для замены запаздывающих скользящих средних для розничной торговли, с применением передовой цифровой обработки сигнала для устранения рыночного шума без ущерба для быстроты реакции.Institutional Z-Score Statistical Reversion
Профессиональный количественный осциллятор, заменяющий традиционные розничные индикаторы импульса, такие как RSI, рассчитывает статистическое стандартное отклонение ценового действия для выявления математически исчерпанных разворотов.
Обнаруживает и рисует на графике разрывы справедливой стоимости (ценовые дисбалансы) - основное понятие в методологии ICT/Smart Money. Отслеживает, когда цена возвращается, чтобы заполнить разрыв.Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)
Объектно-ориентированная библиотека MQL5 (.mqh), которая заменяет статичные розничные модели риска на институциональные модели Volatility-Adjusted Position Sizing (VAPS) и Kelly Criterion.