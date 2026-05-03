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Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library) - MetaTrader 5程序库
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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零售风险的数学缺陷
绝大多数算法交易机器人之所以失败，是因为它们依赖于静态的手数大小或任意的基于百分比的风险模型，散户开发者在真空中计算风险，忽略了实时市场结构。当宏观经济波动激增时，静态止损距离在数学上保证会被标准差的扩大所吸收。
要想在算法执行中生存下来，风险必须是动态的、可自我调整的、可感知波动的。
机构优势：凯利-VAPS 架构
凯利-VAPS（波动率调整头寸大小）引擎 是一个纯粹面向对象的 C++ 头文件（.mqh），旨在导入专业的智能交易系统，它通过连接两个高级量化模型，完全取代了标准的头寸大小功能：
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凯利标准： 根据策略的历史胜率和回报率，计算投资组合的最佳数学风险比例。
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波动调整规模（VAPS）： 利用平均真实波动范围 (ATR) 和精确跳动值限制，根据实时市场波动对最佳凯利风险进行归一化。
核心架构和功能
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面向对象设计： 简洁的模块化类结构（CKellyRiskEngine），可通过 #include <Institutional_VAPS.mqh> 包含在任何 EA 中。
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动态资本保护： 在不稳定、高波动的市场环境中自动缩减风险敞口，以防止结构性缩水。
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保证金安全协议： 在返回最终手数之前，内置保障措施会检查自由保证金和特定经纪商的最大/最小交易量限制。
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零延迟数学： 使用原始数组指针和内存高效公式在纳秒级时间内执行复杂的风险计算，而不会降低 OnTick 执行循环的速度。
如何实现
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将 .mqh 文件放到您的 MQL5/Include 文件夹中。
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在您的 EA 中调用该库并初始化该类。
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将您当前的胜率、报酬率和目标止损点传递给引擎。该类将返回根据实时市场行情定制的数学完美手数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71390
在图表上检测并绘制公平价值缺口（价格失衡）--这是 ICT/智能货币方法的核心概念。跟踪价格何时返回以填补缺口。Institutional Nadaraya-Watson Kernel Regression
定量机器学习信封，利用 Nadaraya-Watson 核回归数学，动态预测具有统计意义的均值回归区，而无需依赖传统的标准偏差。
改变方向的线路KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode
KSQ Fair Value Gap EA 自动交易机构 FVG 区域，内置制度检测功能，可过滤掉区间市场中的低质量设置。 策略 检测 3 条看涨和看跌 FVG 模式。在确认回撤进入区域时入场。每个 FVG 只触发一次。 REGIME 过滤器 EMA 趋势偏差、ADX 强度过滤器或两者结合。可配置更高的时间框架（M15-D1）。 SL 和 TP 均支持基于 ATR 或固定点模式，可独立设置。 手数大小 固定手数或基于风险百分比的手数--可从输入中切换。 交易管理 盈亏平衡止损、部分平仓和 ATR/点跟踪止损。 风险保护 每日和总跌幅止损开关。每个方向的最大交易上限。会话时间过滤器，尚未针对任何货币对进行优化