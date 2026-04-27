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ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA - эксперт для MetaTrader 5
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Особенности
- Защита от просадки - закрытие позиций, когда просадка превышает пороговое значение (% или $)
- Ограничение ежедневных потерь - ограничение потерь в течение торгового дня с автоматическим отключением торговли
- Скользящая максимальная просадка - измерение ДД от пика капитала (идеально подходит для правил проп-фирм).
- Фильтр сессий - блокировка торговли вне разрешенных часов, опциональное закрытие позиций
- Spread guard - предотвращение входов в условиях высокого спреда
- Автоматическое определение размера лота - фиксированный лот, риск % от баланса или риск $ на сделку
- Лимиты позиций - максимум открытых позиций, максимум общих лотов, максимум ордеров в день
- Многоканальные оповещения с предупреждением при настраиваемом % от лимита
- Панель рисков на графике с цветовой кодировкой статуса (безопасно / предупреждение / опасно)
- Фильтр по магическому числу - защита определенных советников или мониторинг всех
- Регистрация событий в файл для аудита
Установка
- Скопируйте ASQ_RiskGuard.mq5 в папку MQL5/Experts/.
- Скомпилируйте в MetaEditor или перезапустите MetaTrader 5
- Прикрепите к любому графику и включите Allow Algo Trading
- RiskGuard отслеживает ВСЕ позиции на счете (или фильтрует по магическому числу)
Как настроить
- Установите максимальную просадку - 5% (по умолчанию). Когда капитал падает на 5% от баланса, позиции закрываются
- Установить ежедневный лимит потерь - 3%. Максимальный убыток в день до отключения торговли
- Выбрать базу DD - "От баланса" (стандартная) или "От пикового капитала" (трейлинг, для проп-фирм).
- Выберите метод закрытия - "Закрыть все" (самый безопасный), "Закрыть только проигравших" или "Закрыть самого крупного проигравшего".
- Фильтр сессий (опционально) - ограничение торговли определенными часами (например, 08:00-20:00).
- Spread Guard (опционально) - блокировка входа, если спред превышает пороговое значение.
- Установить предупреждение на 80 % - Получать предупреждения до срабатывания лимитов
Совет проп-фирмы
Установите DD Base на From Peak Equity и настройте максимальный процент просадки для вашей фирмы. RiskGuard будет отслеживать ваш максимум и автоматически защищать вас - работает с Bulenox, FTMO, TopStep и подобными правилами.
Основные параметры
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Максимальная просадка %
|5.0%
|Закрытие позиций при снижении капитала на эту величину
|Максимальная просадка $
|$500
|Альтернатива: фиксированный лимит просадки в долларах
|Лимит ежедневных потерь
|3.0%
|Максимальный убыток, допустимый за торговый день
|База DD
|От баланса
|От баланса или от пикового капитала (трейлинг)
|Метод закрытия
|Закрыть все
|Закрыть всех / только проигравших / самого крупного проигравшего
|Максимальные позиции
|5
|Максимальное количество одновременно открытых позиций (0 = выключено)
|Максимальное количество лотов
|1.0
|Максимальный общий лот экспирации (0 = выключено)
|Максимальное количество ордеров в день
|10
|Ограничение количества ежедневных ордеров (0 = выключено)
|Фильтр сессий
|Выключен
|Разрешенные часы: 08:00-20:00 (время сервера)
|Spread Guard
|Выключено
|Максимально допустимый спред: 30 пунктов
|Предупреждение
|80%
|Предупреждение при достижении данного % от лимита до срабатывания
|Магический фильтр
|0
|Фильтр по магическому числу (0 = отслеживать всех советников)
|Вести журнал в файл
|На
|Сохранять события в файл журнала для аудита
Система оповещений
RiskGuard отправляет оповещения по нескольким каналам при приближении к лимитам или их срабатывании:
- Всплывающее оповещение на экране (по умолчанию: включено)
- Звуковое оповещение с помощью пользовательского .wav-файла (по умолчанию: включено)
- Push-уведомление на мобильный телефон (по умолчанию: выключено)
- Оповещениепо электронной почте (по умолчанию: выключено)
- Раннее предупреждение при достижении 80% от лимита до закрытия позиций
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71120
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