Особенности

Защита от просадки - закрытие позиций, когда просадка превышает пороговое значение (% или $)

- закрытие позиций, когда просадка превышает пороговое значение (% или $) Ограничение ежедневных потерь - ограничение потерь в течение торгового дня с автоматическим отключением торговли

- ограничение потерь в течение торгового дня с автоматическим отключением торговли Скользящая максимальная просадка - измерение ДД от пика капитала (идеально подходит для правил проп-фирм).

- измерение ДД от пика капитала (идеально подходит для правил проп-фирм). Фильтр сессий - блокировка торговли вне разрешенных часов, опциональное закрытие позиций

- блокировка торговли вне разрешенных часов, опциональное закрытие позиций Spread guard - предотвращение входов в условиях высокого спреда

- предотвращение входов в условиях высокого спреда Автоматическое определение размера лота - фиксированный лот, риск % от баланса или риск $ на сделку

- фиксированный лот, риск % от баланса или риск $ на сделку Лимиты позиций - максимум открытых позиций, максимум общих лотов, максимум ордеров в день

- максимум открытых позиций, максимум общих лотов, максимум ордеров в день Многоканальные оповещения с предупреждением при настраиваемом % от лимита

с предупреждением при настраиваемом % от лимита Панель рисков на графике с цветовой кодировкой статуса (безопасно / предупреждение / опасно)

с цветовой кодировкой статуса (безопасно / предупреждение / опасно) Фильтр по магическому числу - защита определенных советников или мониторинг всех

- защита определенных советников или мониторинг всех Регистрация событий в файл для аудита





Установка

Скопируйте ASQ_RiskGuard.mq5 в папку MQL5/Experts/. Скомпилируйте в MetaEditor или перезапустите MetaTrader 5 Прикрепите к любому графику и включите Allow Algo Trading RiskGuard отслеживает ВСЕ позиции на счете (или фильтрует по магическому числу)

Как настроить

Установите максимальную просадку - 5% (по умолчанию). Когда капитал падает на 5% от баланса, позиции закрываются Установить ежедневный лимит потерь - 3%. Максимальный убыток в день до отключения торговли Выбрать базу DD - "От баланса" (стандартная) или "От пикового капитала" (трейлинг, для проп-фирм). Выберите метод закрытия - "Закрыть все" (самый безопасный), "Закрыть только проигравших" или "Закрыть самого крупного проигравшего". Фильтр сессий (опционально) - ограничение торговли определенными часами (например, 08:00-20:00). Spread Guard (опционально) - блокировка входа, если спред превышает пороговое значение. Установить предупреждение на 80 % - Получать предупреждения до срабатывания лимитов

Совет проп-фирмы

Установите DD Base на From Peak Equity и настройте максимальный процент просадки для вашей фирмы. RiskGuard будет отслеживать ваш максимум и автоматически защищать вас - работает с Bulenox, FTMO, TopStep и подобными правилами.

Основные параметры

Параметр По умолчанию Описание Максимальная просадка % 5.0% Закрытие позиций при снижении капитала на эту величину Максимальная просадка $ $500 Альтернатива: фиксированный лимит просадки в долларах Лимит ежедневных потерь 3.0% Максимальный убыток, допустимый за торговый день База DD От баланса От баланса или от пикового капитала (трейлинг) Метод закрытия Закрыть все Закрыть всех / только проигравших / самого крупного проигравшего Максимальные позиции 5 Максимальное количество одновременно открытых позиций (0 = выключено) Максимальное количество лотов 1.0 Максимальный общий лот экспирации (0 = выключено) Максимальное количество ордеров в день 10 Ограничение количества ежедневных ордеров (0 = выключено) Фильтр сессий Выключен Разрешенные часы: 08:00-20:00 (время сервера) Spread Guard Выключено Максимально допустимый спред: 30 пунктов Предупреждение 80% Предупреждение при достижении данного % от лимита до срабатывания Магический фильтр 0 Фильтр по магическому числу (0 = отслеживать всех советников) Вести журнал в файл На Сохранять события в файл журнала для аудита





Система оповещений

RiskGuard отправляет оповещения по нескольким каналам при приближении к лимитам или их срабатывании: