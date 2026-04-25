В институциональной торговле и методологии ICT (Inner Circle Trader) цена открытия является наиболее важной точкой отсчета на графике. Институциональные алгоритмы используют истинные дневные, недельные и месячные цены открытия для разработки цикла "Сила 3" (PO3): Накопление на открытии, манипулирование ниже или выше открытия, чтобы заманить в ловушку розничных трейдеров, и распределение в истинном дневном направлении.

Индикатор ICT True Open & PO3 Lines - это точная, без запаздывания утилита, которая автоматически рассчитывает и рисует эти институциональные ориентиры на вашем графике.





Основные функции



AMD Foundation: Визуально разделяет график на премиальные (выше открытия) и дисконтные (ниже открытия) зоны, показывая, где именно происходят манипуляции с розничной торговлей.

Якоря на нескольких таймфреймах: Отображает ежедневные (полночь), еженедельные и ежемесячные линии открытия одновременно на ваших таймфреймах исполнения (M1, M5, M15).

Сверхлегкий вес: Разработан для 0% загрузки процессора. Он использует встроенные таймеры терминала для построения статических горизонтальных линий для текущего периода, минуя тяжелые исторические расчеты.

Чистые визуальные эффекты: Сохраняет профессиональный вид графика. Никакого загромождения текстом или запаздывающих полос, только чистые институциональные ценовые уровни.

Входные параметры

