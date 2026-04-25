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ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines - индикатор для MetaTrader 5
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В институциональной торговле и методологии ICT (Inner Circle Trader) цена открытия является наиболее важной точкой отсчета на графике. Институциональные алгоритмы используют истинные дневные, недельные и месячные цены открытия для разработки цикла "Сила 3" (PO3): Накопление на открытии, манипулирование ниже или выше открытия, чтобы заманить в ловушку розничных трейдеров, и распределение в истинном дневном направлении.
Индикатор ICT True Open & PO3 Lines - это точная, без запаздывания утилита, которая автоматически рассчитывает и рисует эти институциональные ориентиры на вашем графике.
Основные функции
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AMD Foundation: Визуально разделяет график на премиальные (выше открытия) и дисконтные (ниже открытия) зоны, показывая, где именно происходят манипуляции с розничной торговлей.
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Якоря на нескольких таймфреймах: Отображает ежедневные (полночь), еженедельные и ежемесячные линии открытия одновременно на ваших таймфреймах исполнения (M1, M5, M15).
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Сверхлегкий вес: Разработан для 0% загрузки процессора. Он использует встроенные таймеры терминала для построения статических горизонтальных линий для текущего периода, минуя тяжелые исторические расчеты.
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Чистые визуальные эффекты: Сохраняет профессиональный вид графика. Никакого загромождения текстом или запаздывающих полос, только чистые институциональные ценовые уровни.
Входные параметры
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Show_Daily_Open: Включить линию Daily Open (по умолчанию: True).
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Show_Weekly_Open: Включить линию Weekly Open (по умолчанию: True).
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Show_Monthly_Open: Включить линию Monthly Open (по умолчанию: True).
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Настройки цвета и стиля: Полностью настраиваемые цвета и стили линий (сплошные, пунктирные, точечные), чтобы органично вписаться в ваш торговый шаблон.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71047
ZigZag SNR Detection определяет уровни поддержки и сопротивления с помощью точек разворота ZigZag.To Close All Open Trades of Different Symbols
Технические подробности Использует MQL5's OrderSend с TRADE_ACTION_DEAL для мгновенного закрытия рынка по текущим ценам Bid/Ask. Включает в себя допуск на проскальзывание (10 пунктов), правильное соответствие объему и сохранение магического числа. Циклы обратного хода по позициям предотвращают смещение индекса во время исполнения.
Высокоточный индикатор, предназначенный для обнаружения институциональных зачисток ликвидности (stop hunts). Он определяет отклонение цены за пределы недавних уровней колебаний, отмечая потенциальные зоны высоковероятного разворота без отстающих индикаторов.ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA
ASQ RiskGuard - это советник по управлению рисками для MetaTrader 5, который защищает ваш счет от чрезмерных просадок. Он отслеживает состояние капитала в реальном времени, устанавливает дневные лимиты потерь, защищает от высоких спредов, фильтрует торговые сессии и предоставляет наглядную панель рисков - и все это в тихом режиме, наряду с другими советниками.