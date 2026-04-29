Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dominance EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 724
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Доминирование EA
По своей сути Dominance EA - это минималистичная, ориентированная на предубеждения торговая система, построенная на простой, но мощной идее: доминирование рынка. Вместо того чтобы реагировать на каждый тик или микропаттерн, советник делает шаг назад и оценивает, какая сторона рынка - покупатели или продавцы - контролировала предыдущий торговый день, а затем согласовывает свои следующие действия с этой доминирующей силой.Система работает по модели исполнения один раз в день , срабатывая строго в начале нового торгового дня (исключая понедельники, чтобы избежать волатильности, вызванной выходными). Такая конструкция устраняет шумы и обеспечивает дисциплинированный, основанный на сессиях цикл принятия решений.
Основная концепция - доминирование
Советник определяет доминирование с помощью двух взаимодополняющих слоев:
- Структурное доминирование (счетчик баров)
- Перебирает все свечи, образовавшиеся за предыдущий день.
- Считает:
- Бычьи свечи (закрытие > открытие)
- Медвежьи свечи (закрытие < открытие)
- Сторона с более высоким графом устанавливает контроль над направлением.
- Контекстное подтверждение (позиционирование по МА)
- Последняя свеча предыдущего дня оценивается по скользящей средней.
- Это действует как фильтр, обеспечивая не только численное доминирование, но и структурную согласованность с позиционированием тренда.
Только когда оба условия совпадают, советник устанавливает правильное смещение:
- Buy Bias → Бычье доминирование + закрытие выше MA
- Продавать → Медвежье доминирование + закрытие ниже MA
Опциональный режим Inverted Mode позволяет вести контрарную торговлю, перевернув эту логику - полезно для стратегий средней реверсии или экспериментальных стратегий.
Логика исполнения
После установления действительного дневного перекоса:
- Советник проверяет наличие существующих позиций (обеспечивая дисциплину "одна сделка на символ").
- Если ни одна сделка не открыта, он исполняет одну позицию в день в направлении смещения.
Таким образом создается чистый операционный цикл:
Проанализировать вчера → Принять решение сегодня → Исполнить один раз → Отставить
Управление рисками и торговлей
Советник использует консервативную и соответствующую требованиям брокера модель исполнения:
- Торговля минимальным объемом
- Сделки размещаются с использованием SYMBOL_VOLUME_MIN, что обеспечивает совместимость с различными брокерами и снижает риск.
- Стоп-лосс на основе ATR
- Стоп-лосс рассчитывается динамически с использованием:
- максимума/минимума предыдущего дня
- расширенного на множитель ATR ( atrMultiplier ).
- Это обеспечивает защиту с поправкой на волатильность, а не на фиксированное расстояние между пунктами.
- Стоп-лосс рассчитывается динамически с использованием:
- Структура соотношения риска и вознаграждения
- Тейк-профит устанавливается на расстоянии 2 × расстояние до стоп-лосса, обеспечивая последовательный профиль вознаграждения.
- Проверка перед сделкой
- Соответствие уровню стопа (ограничения брокера)
- Проверка наличия маржи
- Проверка цены на тиковом уровне
Ключевые входы
Советник предоставляет лаконичную, но мощную поверхность конфигурации:
- Поведение модели
- eaMode → Нормальная или инвертированная логика
- Фильтр тренда
- maPeriod , maMethod , maAppPrice
- Волатильность и риск
- atrPeriod , atrMultiplier
- Контроль исполнения
- ordFillType → Политика заполнения ордеров
- eaMagic → Идентификация сделок
- tradeComment → Протоколирование и прослеживаемость
Эти входы обеспечивают стратегическую гибкость и контроль исполнения без чрезмерного усложнения системы.
Что вы узнаете
Этот советник выходит за рамки стратегии - это практический урок по созданию дисциплинированных торговых систем на MQL5:
- Как разработать торговую модель с временной фильтрацией (системы с дневным смещением)
- Структурирование логики вокруг состояния рынка вместо тикового шума
- Эффективное использование ручек индикаторов (MA, ATR)
- Реализация конвейеров безопасного исполнения сделок с проверкой маржи и стопов
- Разработка модульного, удобного в обслуживании кода с использованием структур и функционального разделения
- Принудительное использование логики "одна сделка на цикл" для более чистого бэктестинга и анализа
Заключительный обзор
Советник Dominance EA намеренно прост на вид, но продуман до мелочей. Он сводит торговлю к единственному вопросу:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71195
ASQ FlowDesk - это оптимизированная торговая панель для MetaTrader 5, которая обеспечивает исполнение ордеров одним щелчком мыши, масштабируемые выходы по тейк-профиту, адаптивные трейлинг-стопы, автоматический безубыток и живую аналитическую панель - и все это с чистым графическим интерфейсом на графике.ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA
ASQ RiskGuard - это советник по управлению рисками для MetaTrader 5, который защищает ваш счет от чрезмерных просадок. Он отслеживает состояние капитала в реальном времени, устанавливает дневные лимиты потерь, защищает от высоких спредов, фильтрует торговые сессии и предоставляет наглядную панель рисков - и все это в тихом режиме, наряду с другими советниками.
Профессиональный количественный осциллятор, заменяющий традиционные розничные индикаторы импульса, такие как RSI, рассчитывает статистическое стандартное отклонение ценового действия для выявления математически исчерпанных разворотов.Institutional Gaussian Signal Filter (Zero-Lag ALMA)
Количественный гауссовый фильтр, разработанный для замены запаздывающих скользящих средних для розничной торговли, с применением передовой цифровой обработки сигнала для устранения рыночного шума без ущерба для быстроты реакции.