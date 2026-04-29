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Советники

Dominance EA - эксперт для MetaTrader 5

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

4 (4)
In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
6 продуктов 7 статей 6 кодов 3 темы 16 комментариев
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Доминирование EA

По своей сути Dominance EA - это минималистичная, ориентированная на предубеждения торговая система, построенная на простой, но мощной идее: доминирование рынка. Вместо того чтобы реагировать на каждый тик или микропаттерн, советник делает шаг назад и оценивает, какая сторона рынка - покупатели или продавцы - контролировала предыдущий торговый день, а затем согласовывает свои следующие действия с этой доминирующей силой.

Система работает по модели исполнения один раз в день , срабатывая строго в начале нового торгового дня (исключая понедельники, чтобы избежать волатильности, вызванной выходными). Такая конструкция устраняет шумы и обеспечивает дисциплинированный, основанный на сессиях цикл принятия решений.

Советник по доминированию - график

Основная концепция - доминирование

Советник определяет доминирование с помощью двух взаимодополняющих слоев:

  1. Структурное доминирование (счетчик баров)
    • Перебирает все свечи, образовавшиеся за предыдущий день.
    • Считает:
      • Бычьи свечи (закрытие > открытие)
      • Медвежьи свечи (закрытие < открытие)
    • Сторона с более высоким графом устанавливает контроль над направлением.
  2. Контекстное подтверждение (позиционирование по МА)
    • Последняя свеча предыдущего дня оценивается по скользящей средней.
    • Это действует как фильтр, обеспечивая не только численное доминирование, но и структурную согласованность с позиционированием тренда.

Только когда оба условия совпадают, советник устанавливает правильное смещение:

  • Buy Bias → Бычье доминирование + закрытие выше MA
  • Продавать → Медвежье доминирование + закрытие ниже MA

Опциональный режим Inverted Mode позволяет вести контрарную торговлю, перевернув эту логику - полезно для стратегий средней реверсии или экспериментальных стратегий.

Логика исполнения

После установления действительного дневного перекоса:

  • Советник проверяет наличие существующих позиций (обеспечивая дисциплину "одна сделка на символ").
  • Если ни одна сделка не открыта, он исполняет одну позицию в день в направлении смещения.

Таким образом создается чистый операционный цикл:

Проанализировать вчера → Принять решение сегодня → Исполнить один раз → Отставить

Управление рисками и торговлей

Советник использует консервативную и соответствующую требованиям брокера модель исполнения:

  • Торговля минимальным объемом
    • Сделки размещаются с использованием SYMBOL_VOLUME_MIN, что обеспечивает совместимость с различными брокерами и снижает риск.
  • Стоп-лосс на основе ATR
    • Стоп-лосс рассчитывается динамически с использованием:
      • максимума/минимума предыдущего дня
      • расширенного на множитель ATR ( atrMultiplier ).
    • Это обеспечивает защиту с поправкой на волатильность, а не на фиксированное расстояние между пунктами.
  • Структура соотношения риска и вознаграждения
    • Тейк-профит устанавливается на расстоянии 2 × расстояние до стоп-лосса, обеспечивая последовательный профиль вознаграждения.
  • Проверка перед сделкой
    • Соответствие уровню стопа (ограничения брокера)
    • Проверка наличия маржи
    • Проверка цены на тиковом уровне

Ключевые входы

Советник предоставляет лаконичную, но мощную поверхность конфигурации:

  • Поведение модели
    • eaMode → Нормальная или инвертированная логика
  • Фильтр тренда
    • maPeriod , maMethod , maAppPrice
  • Волатильность и риск
    • atrPeriod , atrMultiplier
  • Контроль исполнения
    • ordFillType → Политика заполнения ордеров
    • eaMagic → Идентификация сделок
    • tradeComment → Протоколирование и прослеживаемость

Эти входы обеспечивают стратегическую гибкость и контроль исполнения без чрезмерного усложнения системы.

Что вы узнаете

Этот советник выходит за рамки стратегии - это практический урок по созданию дисциплинированных торговых систем на MQL5:

  • Как разработать торговую модель с временной фильтрацией (системы с дневным смещением)
  • Структурирование логики вокруг состояния рынка вместо тикового шума
  • Эффективное использование ручек индикаторов (MA, ATR)
  • Реализация конвейеров безопасного исполнения сделок с проверкой маржи и стопов
  • Разработка модульного, удобного в обслуживании кода с использованием структур и функционального разделения
  • Принудительное использование логики "одна сделка на цикл" для более чистого бэктестинга и анализа

Заключительный обзор

Советник Dominance EA намеренно прост на вид, но продуман до мелочей. Он сводит торговлю к единственному вопросу:

                                               Who controlled the market yesterday, and is that control still valid today?


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71195

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