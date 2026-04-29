Доминирование EA

По своей сути Dominance EA - это минималистичная, ориентированная на предубеждения торговая система, построенная на простой, но мощной идее: доминирование рынка. Вместо того чтобы реагировать на каждый тик или микропаттерн, советник делает шаг назад и оценивает, какая сторона рынка - покупатели или продавцы - контролировала предыдущий торговый день, а затем согласовывает свои следующие действия с этой доминирующей силой.

Система работает по

один раз в день

, срабатывая строго в начале нового торгового дня (исключая понедельники, чтобы избежать волатильности, вызванной выходными). Такая конструкция устраняет шумы и обеспечивает дисциплинированный, основанный на сессиях цикл принятия решений.

модели исполнения





Основная концепция - доминирование

Советник определяет доминирование с помощью двух взаимодополняющих слоев:

Структурное доминирование (счетчик баров) Перебирает все свечи, образовавшиеся за предыдущий день.

Считает: Бычьи свечи (закрытие > открытие) Медвежьи свечи (закрытие < открытие)

Сторона с более высоким графом устанавливает контроль над направлением. Контекстное подтверждение (позиционирование по МА) Последняя свеча предыдущего дня оценивается по скользящей средней.

Это действует как фильтр, обеспечивая не только численное доминирование, но и структурную согласованность с позиционированием тренда.

Только когда оба условия совпадают, советник устанавливает правильное смещение:

Buy Bias → Бычье доминирование + закрытие выше MA

→ Бычье доминирование + закрытие выше MA Продавать → Медвежье доминирование + закрытие ниже MA

Опциональный режим Inverted Mode позволяет вести контрарную торговлю, перевернув эту логику - полезно для стратегий средней реверсии или экспериментальных стратегий.

Логика исполнения

После установления действительного дневного перекоса:

Советник проверяет наличие существующих позиций (обеспечивая дисциплину "одна сделка на символ").

(обеспечивая дисциплину "одна сделка на символ"). Если ни одна сделка не открыта, он исполняет одну позицию в день в направлении смещения.

Таким образом создается чистый операционный цикл:

Проанализировать вчера → Принять решение сегодня → Исполнить один раз → Отставить

Управление рисками и торговлей

Советник использует консервативную и соответствующую требованиям брокера модель исполнения:

Торговля минимальным объемом Сделки размещаются с использованием SYMBOL_VOLUME_MIN, что обеспечивает совместимость с различными брокерами и снижает риск.

Стоп-лосс на основе ATR Стоп-лосс рассчитывается динамически с использованием: максимума/минимума предыдущего дня расширенного на множитель ATR ( atrMultiplier ). Это обеспечивает защиту с поправкой на волатильность, а не на фиксированное расстояние между пунктами.

Структура соотношения риска и вознаграждения Тейк-профит устанавливается на расстоянии 2 × расстояние до стоп-лосса , обеспечивая последовательный профиль вознаграждения.

Проверка перед сделкой Соответствие уровню стопа (ограничения брокера) Проверка наличия маржи Проверка цены на тиковом уровне



Ключевые входы

Советник предоставляет лаконичную, но мощную поверхность конфигурации:

Поведение модели eaMode → Нормальная или инвертированная логика

Фильтр тренда maPeriod , maMethod , maAppPrice

Волатильность и риск atrPeriod , atrMultiplier

Контроль исполнения ordFillType → Политика заполнения ордеров eaMagic → Идентификация сделок tradeComment → Протоколирование и прослеживаемость



Эти входы обеспечивают стратегическую гибкость и контроль исполнения без чрезмерного усложнения системы.

Что вы узнаете

Этот советник выходит за рамки стратегии - это практический урок по созданию дисциплинированных торговых систем на MQL5:

Как разработать торговую модель с временной фильтрацией (системы с дневным смещением)

(системы с дневным смещением) Структурирование логики вокруг состояния рынка вместо тикового шума

Эффективное использование ручек индикаторов (MA, ATR)

Реализация конвейеров безопасного исполнения сделок с проверкой маржи и стопов

с проверкой маржи и стопов Разработка модульного, удобного в обслуживании кода с использованием структур и функционального разделения

с использованием структур и функционального разделения Принудительное использование логики "одна сделка на цикл" для более чистого бэктестинга и анализа

Заключительный обзор

Советник Dominance EA намеренно прост на вид, но продуман до мелочей. Он сводит торговлю к единственному вопросу:

Who controlled the market yesterday, and is that control still valid today?