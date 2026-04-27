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ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA - MetaTrader 5EA
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- 652
- 等级:
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- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
功能
- 股票缩水保护- 当缩水超过阈值（% 或美元）时平仓
- 每日亏损限制--自动禁止交易，为每个交易日的亏损设定上限
- 跟踪最大缩减--从最高净值开始衡量 DD（非常适合道具公司规则）
- 时段过滤器--阻止允许时段外的交易，可选择平仓
- 价差保护--防止在高价差条件下入市
- 自动批量大小- 固定批量、余额的风险百分比或每笔交易的风险美元
- 头寸限制--最大未平仓头寸、最大总手数、每日最大订单数
- 多通道警报，在可配置的限额百分比处发出警告
- 图表上的风险仪表盘，以彩色编码显示状态（安全/警告/危险）
- 魔数过滤器--保护特定 EA 或监控所有 EA
- 将事件记录 到文件以进行审计跟踪
安装
- 将 ASQ_RiskGuard.mq5 复制到您的 MQL5/Experts/ 文件夹中
- 在 MetaEditor 中编译或重启 MetaTrader 5
- 附加到任何图表并启用允许算法交易
- RiskGuard 监控账户上的所有仓位（或通过神奇数字过滤）
如何配置
- 设置最大缩水- 5%（默认）。当净值从余额下降 5%，头寸将被关闭。
- 设置每日亏损限制- 3%。禁用交易前的每日最大损失
- 选择 DD 基准- "从余额"（标准）或 "从净值峰值"（跟踪，适用于道具公司）
- 选择平仓方法- 全部平仓（最安全）、仅平仓亏损者或平仓最大亏损者
- 时段过滤器（可选）--将交易限制在特定时段（如 08:00-20:00）
- 点差保护（可选）- 当点差超过阈值时阻止入场
- 将警告设置为 80%--在 触发限制之前接收警报
建议公司提示
将DD Base 设置为 "来自峰值资产"，并配置贵公司的最大缩水百分比。RiskGuard 将跟踪您的最高水位并自动为您提供保护 - 与 Bulenox、FTMO、TopStep 和类似规则一起使用。
关键参数
|参数
|默认值
|说明
|最大缩水百分比
|5.0%
|当净值下降至此水平时平仓
|最大缩水 $
|$500
|替代方案：固定美元提款限额
|每日亏损限额
|3.0%
|每个交易日允许的最大损失
|DD 基础
|从余额
|从余额或从最高净值（追踪）
|平仓方法
|全部平仓
|全部平仓/仅平仓输家/最大输家
|最大仓位
|5
|最大同时开仓量（0 = 关闭）
|最大总手数
|1.0
|最大总手数（0 = 关闭）
|最大订单/天
|10
|每日订单数限制（0 = 关闭）
|时段过滤器
|关闭
|允许时间08:00-20:00（服务器时间）
|点差保护
|关闭
|最大允许点差：30 点
|警告提示
|80%
|在触发前，在限额的此百分比处发出警报
|魔术过滤器
|0
|按神奇数字过滤（0 = 监控所有 EA）
|记录到文件
|开启
|将事件保存到日志文件以便审计
警报系统
当接近或触发限制时，RiskGuard 通过多种渠道发送警报：
- 屏幕弹出 警报（默认：开启）
- 使用自定义 .wav 文件发出声音 警报（默认：打开）
- 手机推送通知（默认：关闭）
- 电子邮件 提醒（默认：关闭）
- 平仓前 80% 限值时发出预警
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71120
SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector
高精度指标，旨在检测机构流动性扫荡（止损猎杀）。它能识别超出近期波动水平的价格阻力，在没有滞后指标的情况下标记出潜在的高概率反转区域。ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines
ICT 和 SMC 交易员必备的轻量级实用工具。它能自动绘制真实的每日、每周和每月开盘价，为 3 力量（积累、操纵、分配）概念奠定基础。
ASQ FlowDesk One Click Execution Position Management Panel
ASQ FlowDesk 是一款适用于 MetaTrader 5 的精简版交易面板，提供一键式订单执行、按比例止盈退出、自适应追踪止损、自动盈亏平衡和实时分析仪表板等功能，所有功能均通过简洁的图表图形用户界面实现。Dominance EA
日线偏态智能交易系统，通过 MA 确认分析前一天的看涨与看跌控制，执行单笔最低交易量交易，并进行基于 ATR 的风险管理，从而主导市场。