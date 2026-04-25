В системной среде финансовых рынков ликвидность является основным двигателем. Большинство розничных трейдеров размещают свои стоп-лоссы точно на очевидных максимумах и минимумах колебаний, создавая пулы ликвидности, на которые институциональные алгоритмы нацеливаются еще до начала реального движения. Этот феномен известен как "Ликвидность" или "Охота за стопами".

SMC Liquidity Sweep Detector - это профессиональный инструмент, который отслеживает микроструктуру рынка, чтобы выявить эти события в режиме реального времени. Он не просто ищет, когда цена пробивает уровень; он специально ищет "Fakeout" или "Rejection" - когда цена пробивает предыдущий структурный максимум или минимум, но не может поддержать движение, закрываясь обратно в пределах диапазона.









Техническая логика и особенности:



Точное обнаружение: Автоматически идентифицирует и маркирует рейды ликвидности выше предыдущих максимумов свинга и ниже предыдущих минимумов свинга.

Фильтр отбраковки фитилей: Сигнализирует о зачистке только в том случае, если прорыв происходит через фитиль, за которым следует сильное ценовое отклонение.

Не перерисовывается: Логика основана на закрытых свечах, благодаря чему визуальные сигналы остаются неподвижными на графике для объективного бэктестирования.

Модульные оповещения: Включает в себя терминальные оповещения для уведомления трейдера в тот самый момент, когда институциональная ликвидность была очищена.

Входные параметры:

