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Индикаторы

SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector - индикатор для MetaTrader 5

Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
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В системной среде финансовых рынков ликвидность является основным двигателем. Большинство розничных трейдеров размещают свои стоп-лоссы точно на очевидных максимумах и минимумах колебаний, создавая пулы ликвидности, на которые институциональные алгоритмы нацеливаются еще до начала реального движения. Этот феномен известен как "Ликвидность" или "Охота за стопами".

SMC Liquidity Sweep Detector - это профессиональный инструмент, который отслеживает микроструктуру рынка, чтобы выявить эти события в режиме реального времени. Он не просто ищет, когда цена пробивает уровень; он специально ищет "Fakeout" или "Rejection" - когда цена пробивает предыдущий структурный максимум или минимум, но не может поддержать движение, закрываясь обратно в пределах диапазона.

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Техническая логика и особенности:

  • Точное обнаружение: Автоматически идентифицирует и маркирует рейды ликвидности выше предыдущих максимумов свинга и ниже предыдущих минимумов свинга.

  • Фильтр отбраковки фитилей: Сигнализирует о зачистке только в том случае, если прорыв происходит через фитиль, за которым следует сильное ценовое отклонение.

  • Не перерисовывается: Логика основана на закрытых свечах, благодаря чему визуальные сигналы остаются неподвижными на графике для объективного бэктестирования.

  • Модульные оповещения: Включает в себя терминальные оповещения для уведомления трейдера в тот самый момент, когда институциональная ликвидность была очищена.

Входные параметры:

  • SwingLookback: Определяет количество свечей для определения значимых структурных максимумов и минимумов.

  • MinWickPercentage: Минимальный процент от общего размера свечи, который должен составлять фитиль, чтобы считаться корректным отказом.

  • Настройки цвета: Настраиваемые цвета для "бычьих" и "медвежьих" разверток, подходящие к любому шаблону графика.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71025

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