Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1079
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В системной среде финансовых рынков ликвидность является основным двигателем. Большинство розничных трейдеров размещают свои стоп-лоссы точно на очевидных максимумах и минимумах колебаний, создавая пулы ликвидности, на которые институциональные алгоритмы нацеливаются еще до начала реального движения. Этот феномен известен как "Ликвидность" или "Охота за стопами".
SMC Liquidity Sweep Detector - это профессиональный инструмент, который отслеживает микроструктуру рынка, чтобы выявить эти события в режиме реального времени. Он не просто ищет, когда цена пробивает уровень; он специально ищет "Fakeout" или "Rejection" - когда цена пробивает предыдущий структурный максимум или минимум, но не может поддержать движение, закрываясь обратно в пределах диапазона.
Техническая логика и особенности:
-
Точное обнаружение: Автоматически идентифицирует и маркирует рейды ликвидности выше предыдущих максимумов свинга и ниже предыдущих минимумов свинга.
-
Фильтр отбраковки фитилей: Сигнализирует о зачистке только в том случае, если прорыв происходит через фитиль, за которым следует сильное ценовое отклонение.
-
Не перерисовывается: Логика основана на закрытых свечах, благодаря чему визуальные сигналы остаются неподвижными на графике для объективного бэктестирования.
-
Модульные оповещения: Включает в себя терминальные оповещения для уведомления трейдера в тот самый момент, когда институциональная ликвидность была очищена.
Входные параметры:
-
SwingLookback: Определяет количество свечей для определения значимых структурных максимумов и минимумов.
-
MinWickPercentage: Минимальный процент от общего размера свечи, который должен составлять фитиль, чтобы считаться корректным отказом.
-
Настройки цвета: Настраиваемые цвета для "бычьих" и "медвежьих" разверток, подходящие к любому шаблону графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71025
Легкая и необходимая утилита для трейдеров ICT и SMC. Она автоматически строит графики истинных дневных, недельных и месячных цен открытия, служащие основой для концепции Power of 3 (Accumulation, Manipulation, Distribution).ZigZag Support and Resistance Detection
ZigZag SNR Detection определяет уровни поддержки и сопротивления с помощью точек разворота ZigZag.
ASQ RiskGuard - это советник по управлению рисками для MetaTrader 5, который защищает ваш счет от чрезмерных просадок. Он отслеживает состояние капитала в реальном времени, устанавливает дневные лимиты потерь, защищает от высоких спредов, фильтрует торговые сессии и предоставляет наглядную панель рисков - и все это в тихом режиме, наряду с другими советниками.ASQ FlowDesk One Click Execution Position Management Panel
ASQ FlowDesk - это оптимизированная торговая панель для MetaTrader 5, которая обеспечивает исполнение ордеров одним щелчком мыши, масштабируемые выходы по тейк-профиту, адаптивные трейлинг-стопы, автоматический безубыток и живую аналитическую панель - и все это с чистым графическим интерфейсом на графике.