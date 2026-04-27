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ASQ FlowDesk One Click Execution Position Management Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Особенности
- ИсполнениеLONG / SHORT на рынкеодним щелчком мыши
- Отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop
- 3 режима определения размера позиции: ручные лоты, % от капитала или фиксированный денежный риск
- Масштабированные выходы с 3 целями тейк-профита (T1 / T2 / T3) - настраиваемые фракции закрытия
- 4 метода трейлинга: отключен, фиксированное расстояние, ATR-адаптивный, структура до баров
- Автоматический безубыток: перемещает SL на вход + подушку безопасности после X пунктов прибыли
- Управление позициями: Flatten All, Close Long, Close Short, Cancel Pendings, Lock Entry
- Живая аналитическая панель: спред, позиции, экспирация, P&L, цели, состояние трейла
Установка
- Скопируйте ASQ_FlowDesk.mq5 в папку MQL5/Experts/.
- Скомпилируйте в MetaEditor или перезапустите MetaTrader 5
- Перетащите на любой график и включите Allow Algo Trading
- Панель сразу же появится на графике
Как использовать
- Установите риск - Выберите метод определения размера (рекомендуется % капитала), установите процент риска (по умолчанию 1%)
- Установите уровни выхода - Stop Loss (200 pts), Target 1 (150 pts), Target 2 (300 pts), Target 3 (500 pts).
- Исполнение - нажмите LONG (зеленый) или SHORT (красный) для рыночного ордера.
- Отложенные ордера - используйте кнопки Buy/Sell Limit/Stop для лимитных или стоп-ордеров.
- Flatten - Нажмите FLATTEN ALL, чтобы закрыть все позиции и отложенные ордера одновременно.
- Стиль трейла и автоматический безубыток работают автоматически после настройки
Основные параметры
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Метод определения размера
|% от капитала
|Ручные лоты / % от капитала / Фиксированные деньги
|Процент риска
|1.0%
|Процент капитала, которым рискует каждая сделка
|Стоп-лосс
|200 пунктов
|Расстояние стоп-лосса по умолчанию в пунктах
|Цель 1 / 2 / 3
|150 / 300 / 500 пунктов
|Масштабированные уровни тейк-профита
|T1 / T2 / T3 Закрытие %
|40% / 30% / 100%
|Доля позиции, закрытой по каждой цели
|Стиль трейла
|Адаптивный ATR
|Выключено / Фиксировано / На основе ATR / Структура
|Длина трейла ATR
|14 баров
|Обратный просмотр ATR для адаптивного трейлинга
|Масштаб ATR для трейла
|1.5×
|Множитель ATR для расстояния до трейла
|Автоматический безубыток
|На
|Срабатывает при 100 пт прибыли, 5 пт подушки безопасности
|Отложенный гэп
|100 пт
|Расстояние от текущей цены для отложенных ордеров
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71119
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