ASQ RiskGuard - это советник по управлению рисками для MetaTrader 5, который защищает ваш счет от чрезмерных просадок. Он отслеживает состояние капитала в реальном времени, устанавливает дневные лимиты потерь, защищает от высоких спредов, фильтрует торговые сессии и предоставляет наглядную панель рисков - и все это в тихом режиме, наряду с другими советниками.

Высокоточный индикатор, предназначенный для обнаружения институциональных зачисток ликвидности (stop hunts). Он определяет отклонение цены за пределы недавних уровней колебаний, отмечая потенциальные зоны высоковероятного разворота без отстающих индикаторов.