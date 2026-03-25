Функция CalculateLot предназначена для автоматического вычисления объема торгового лота на основе принципов риск-менеджмента. Она позволяет трейдеру задать процент от баланса счета, которым он готов рискнуть в сделке, и на основе этого определить оптимальный объем позиции.

Синтаксис

double CalculateLot( double riskPercent, double stopLossPips);

Параметры

Параметр Тип Описание riskPercent double Процент от текущего баланса счета, которым трейдер готов рискнуть. Указывается в абсолютном значении (например, 2.0 = 2 % от баланса). stopLossPips double Расстояние до уровня Stop Loss в пунктах. Для 5 -значных котировок указывается количество стандартных пунктов (например, 1000 = 1000 пунктов = 100 пипсов).

Возвращаемое значение

Функция возвращает нормализованный объем лота ( double ), который:

Соответствует правилам округления до шага изменения объема ( VOLUME_STEP );

Не превышает максимально допустимый объем ( VOLUME_MAX );

Не меньше минимально допустимого объема ( VOLUME_MIN ).

Если расчетное значение выходит за допустимые пределы, функция возвращает ограниченное значение (minLot или maxLot).

Алгоритм работы

Получение параметров счета и символа Текущий баланс ( ACCOUNT_BALANCE )

Стоимость тика ( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )

Минимальный, максимальный и шаг изменения лота Расчет суммы риска в валюте депозита riskAmount = баланс × (риск% / 100 ) Расчет объема лота lotSize = riskAmount / (stopLossPips × tickValue) Нормализация и валидация Округление до ближайшего шага ( VOLUME_STEP )

Проверка на минимальное и максимальное значение

Примеры использования

Пример 1. Базовое использование в советнике

void OnTick () { double lot = CalculateLot( 1.5 , 500 ); if (lot > 0.0 ) { double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double sl = ask - 500 * _Point ; double tp = ask + 1500 * _Point ; trade.Buy(lot, _Symbol , ask, sl, tp); } }





Пример 2. Использование в скрипте с проверкой на ошибки