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Calculate Lot Percent - библиотека для MetaTrader 5
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Функция CalculateLot предназначена для автоматического вычисления объема торгового лота на основе принципов риск-менеджмента. Она позволяет трейдеру задать процент от баланса счета, которым он готов рискнуть в сделке, и на основе этого определить оптимальный объем позиции.
Синтаксис
double CalculateLot(double riskPercent, double stopLossPips);
Параметры
Параметр Тип Описание riskPercent double Процент от текущего баланса счета, которым трейдер готов рискнуть. Указывается в абсолютном значении (например, 2.0 = 2% от баланса). stopLossPips double Расстояние до уровня Stop Loss в пунктах. Для 5-значных котировок указывается количество стандартных пунктов (например, 1000 = 1000 пунктов = 100 пипсов).
Возвращаемое значение
Функция возвращает нормализованный объем лота ( double ), который:
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Соответствует правилам округления до шага изменения объема ( VOLUME_STEP );
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Не превышает максимально допустимый объем ( VOLUME_MAX );
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Не меньше минимально допустимого объема ( VOLUME_MIN ).
Если расчетное значение выходит за допустимые пределы, функция возвращает ограниченное значение (minLot или maxLot).
Алгоритм работы
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Получение параметров счета и символа
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Текущий баланс ( ACCOUNT_BALANCE )
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Стоимость тика ( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )
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Минимальный, максимальный и шаг изменения лота
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Расчет суммы риска в валюте депозита
riskAmount = баланс × (риск% / 100)
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Расчет объема лота
lotSize = riskAmount / (stopLossPips × tickValue)
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Нормализация и валидация
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Округление до ближайшего шага ( VOLUME_STEP )
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Проверка на минимальное и максимальное значение
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Примеры использования
Пример 1. Базовое использование в советнике
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Задаем риск 1.5% от баланса и стоп-лосс 500 пунктов double lot = CalculateLot(1.5, 500); //--- Проверяем, что лот рассчитан корректно if(lot > 0.0) { //--- Получаем текущие цены double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); //--- Рассчитываем уровни double sl = ask - 500 * _Point; double tp = ask + 1500 * _Point; //--- Открываем позицию trade.Buy(lot, _Symbol, ask, sl, tp); } }
Пример 2. Использование в скрипте с проверкой на ошибки
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double riskPercent = 2.0; // Риск 2% от баланса double stopLossPips = 1000; // Стоп-лосс 1000 пунктов double lot = CalculateLot(riskPercent, stopLossPips); //--- Выводим информацию о расчете Print("=== Результаты расчета лота ==="); Print("Баланс счета: ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); Print("Риск, %: ", riskPercent); Print("Сумма риска: ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) * riskPercent / 100.0); Print("Стоп-лосс, пунктов: ", stopLossPips); Print("Стоимость тика: ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)); Print("Рассчитанный лот: ", lot); Print("================================"); if(lot <= 0.0) { Alert("Ошибка: не удалось рассчитать лот. Проверьте параметры риска и стоп-лосса."); } }
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