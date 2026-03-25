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Calculate Lot Percent - библиотека для MetaTrader 5

Maksim Novikov
Maksim Novikov

Maksim Novikov

Меня зовут Максим, я трейдер и разработчик на языках программирования MQL4 и MQL5.
Специализируюсь на создании программ для облегчения торговли в трейдинге.
1 код 1 комментарий
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Функция  CalculateLot предназначена для автоматического вычисления объема торгового лота на основе принципов риск-менеджмента. Она позволяет трейдеру задать процент от баланса счета, которым он готов рискнуть в сделке, и на основе этого определить оптимальный объем позиции.

Синтаксис

double CalculateLot(double riskPercent, double stopLossPips);

Параметры

Параметр        Тип     Описание
riskPercent     double  Процент от текущего баланса счета, которым трейдер готов рискнуть. Указывается в абсолютном значении (например, 2.0 = 2% от баланса).
stopLossPips    double  Расстояние до уровня Stop Loss в пунктах. Для 5-значных котировок указывается количество стандартных пунктов (например, 1000 = 1000 пунктов = 100 пипсов).

Возвращаемое значение

Функция возвращает нормализованный объем лота ( double ), который:

  • Соответствует правилам округления до шага изменения объема ( VOLUME_STEP );

  • Не превышает максимально допустимый объем ( VOLUME_MAX );

  • Не меньше минимально допустимого объема ( VOLUME_MIN ).

Если расчетное значение выходит за допустимые пределы, функция возвращает ограниченное значение (minLot или maxLot).

Алгоритм работы

  1. Получение параметров счета и символа

    • Текущий баланс ( ACCOUNT_BALANCE )

    • Стоимость тика ( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )

    • Минимальный, максимальный и шаг изменения лота

  2. Расчет суммы риска в валюте депозита

    riskAmount = баланс × (риск% / 100)

  3. Расчет объема лота

    lotSize = riskAmount / (stopLossPips × tickValue)

  4. Нормализация и валидация

    • Округление до ближайшего шага ( VOLUME_STEP )

    • Проверка на минимальное и максимальное значение

Примеры использования

Пример 1. Базовое использование в советнике

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   //--- Задаем риск 1.5% от баланса и стоп-лосс 500 пунктов
   double lot = CalculateLot(1.5, 500);
   
   //--- Проверяем, что лот рассчитан корректно
   if(lot > 0.0)
     {
      //--- Получаем текущие цены
      double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
      
      //--- Рассчитываем уровни
      double sl = ask - 500 * _Point;
      double tp = ask + 1500 * _Point;
      
      //--- Открываем позицию
      trade.Buy(lot, _Symbol, ask, sl, tp);
     }
}


Пример 2. Использование в скрипте с проверкой на ошибки

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   double riskPercent  = 2.0;   // Риск 2% от баланса
   double stopLossPips = 1000;  // Стоп-лосс 1000 пунктов
   
   double lot = CalculateLot(riskPercent, stopLossPips);
   
   //--- Выводим информацию о расчете
   Print("=== Результаты расчета лота ===");
   Print("Баланс счета: ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
   Print("Риск, %: ", riskPercent);
   Print("Сумма риска: ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) * riskPercent / 100.0);
   Print("Стоп-лосс, пунктов: ", stopLossPips);
   Print("Стоимость тика: ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE));
   Print("Рассчитанный лот: ", lot);
   Print("================================");
   
   if(lot <= 0.0)
     {
      Alert("Ошибка: не удалось рассчитать лот. Проверьте параметры риска и стоп-лосса.");
     }
}
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