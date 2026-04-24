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计算手数（CalculateLot） 功能 旨在 根据风险管理原则自动计算交易手数。它允许交易者指定在交易中愿意承担的账户余额风险百分比，并据此确定最佳仓位量。
语法
double CalculateLot(double riskPercent, double stopLossPips);
参数
Параметр Тип Описание riskPercent double Процент от текущего баланса счета, которым трейдер готов рискнуть. Указывается в абсолютном значении (например, 2.0 = 2% от баланса). stopLossPips double Расстояние до уровня Stop Loss в пунктах. Для 5-значных котировок указывается количество стандартных пунктов (например, 1000 = 1000 пунктов = 100 пипсов).
返回值
函数返回标准化手数（ 双倍），其中
-
符合交易量步长 ( VOLUME_STEP) 的四舍五入规则 ；
-
不超过允许的最大交易量 ( VOLUME_MAX)；
-
不小于允许的最小交易量 ( VOLUME_MIN)。
如果计算值超出允许范围，函数将返回一个限制值（minLot 或 maxLot）。
操作算法
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获取账户和符号参数
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当前余额 ( ACCOUNT_BALANCE)
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点值 ( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)
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手数变化的最小值、最大值和步长
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以存款货币计算风险金额
riskAmount = баланс × (риск% / 100)
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计算手数
lotSize = riskAmount / (stopLossPips × tickValue)
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归一化和验证
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四舍五入到最接近的步长 ( VOLUME_STEP)
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最小值和最大值验证
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使用示例
示例 1.智能交易系统的基本使用
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- 设置风险为余额的 1.5%，止损 500 点 double lot = CalculateLot(1.5, 500); //--- 检查批次计算是否正确 if(lot > 0.0) { //--- 获取当前价格 double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); //--- 计算水平 double sl = ask - 500 * _Point; double tp = ask + 1500 * _Point; //--- 开仓 trade.Buy(lot, _Symbol, ask, sl, tp); } }
例 2.在带有错误检查功能的脚本中使用
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double riskPercent = 2.0; // 风险为余额的 2 double stopLossPips = 1000; // 止损 1000 点 double lot = CalculateLot(riskPercent, stopLossPips); //--- 输出计算信息 Print("=== 批量计算结果 ==="); Print("账户余额：", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); Print("风险，%：", riskPercent); Print("风险程度：", AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) * riskPercent / 100.0); Print("止损，点数：", stopLossPips); Print("滴答成本：", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)); Print("计算批量：", lot); Print("================================"); if(lot <= 0.0) { Alert("错误：手数计算失败。检查风险和止损参数。); } }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/71010
ZigZag Support and Resistance Detection
ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。To Close All Open Trades of Different Symbols
技术细节 使用带有 TRADE_ACTION_DEAL 的 MQL5 OrderSend，以当前买入价/卖出价即时关闭市场。包括滑点容差（10 点）、适当的成交量匹配和神奇数字保存。通过仓位向后循环，防止执行过程中的指数移动。
ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines
ICT 和 SMC 交易员必备的轻量级实用工具。它能自动绘制真实的每日、每周和每月开盘价，为 3 力量（积累、操纵、分配）概念奠定基础。SMC Liquidity Sweep and Rejection Detector
高精度指标，旨在检测机构流动性扫荡（止损猎杀）。它能识别超出近期波动水平的价格阻力，在没有滞后指标的情况下标记出潜在的高概率反转区域。