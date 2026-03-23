Рисует цветные рамки диапазонов для азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий на любом графике. Включает панель статистики, показывающую средние диапазоны сессий в пунктах, и дополнительные оповещения о прорыве, когда цена выходит из коробки сессии.

Функция для расчета лота от процента депозита

Modern Time Panel для MT5 Modern Time Panel - это элегантный, минималистичный пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который поможет вам точно отслеживать время. Закрепленный в правом верхнем углу вашего графика, он отображает текущее брокерское время, местное время и обратный отсчет до следующей свечи (нового бара). Благодаря независимому 1-секундному таймеру отсчет идет непрерывно, даже если рынок медленный или нет входящих тиков. Полностью настраиваемый и работающий в темном режиме, он является идеальным ненавязчивым инструментом, чтобы вы никогда не пропустили закрытие свечи.