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Индикаторы

WPR Monitoring MTF Trend - индикатор для MetaTrader 5

namakulabu
namakulabu

namakulabu

9 кодов 4 комментария
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Использование индикатора WPR для отслеживания тенденций на различных таймфреймах может облегчить получение прибыли в торговле. У меня есть свой простой способ, но я уверен, что у вас тоже есть свои способы.

Мой метод таков: "Покупайте, когда все сигналы и MTF-мониторы находятся в режиме покупки, и продавайте, когда все показывают режим продажи".


мониторинг тенденций развития мтф

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69719

SessionRangeBoxes SessionRangeBoxes

Рисует цветные рамки диапазонов для азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий на любом графике. Включает панель статистики, показывающую средние диапазоны сессий в пунктах, и дополнительные оповещения о прорыве, когда цена выходит из коробки сессии.

Библиотека JSON для LLM Библиотека JSON для LLM

Библиотека JSON, предназначенная для массового использования LLM и снижения задержек.

Calculate Lot Percent Calculate Lot Percent

Функция для расчета лота от процента депозита

Modern Time Panel - Candle Time Modern Time Panel - Candle Time

Modern Time Panel для MT5 Modern Time Panel - это элегантный, минималистичный пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который поможет вам точно отслеживать время. Закрепленный в правом верхнем углу вашего графика, он отображает текущее брокерское время, местное время и обратный отсчет до следующей свечи (нового бара). Благодаря независимому 1-секундному таймеру отсчет идет непрерывно, даже если рынок медленный или нет входящих тиков. Полностью настраиваемый и работающий в темном режиме, он является идеальным ненавязчивым инструментом, чтобы вы никогда не пропустили закрытие свечи.