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To Close All Open Trades of Different Symbols - MetaTrader 5程序库

Kuldeep Krishnat Konde
Kuldeep Krishnat Konde

Kuldeep Krishnat Konde

  • mql4/5 and PineScript Developer 在  Pune
  • 印度
  • 1088
5 (2)
I am a seasoned trading automation developer with wide experience in building custom solutions for the MetaTrader ecosystem. My expertise spans the development of Expert Advisors, technical indicators, and advanced trading scripts using MQL4 and MQL5.
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TradeCloserLib 是一个专业的 MQL5 库，专为自动交易系统而设计，提供可靠的功能来关闭单个符号、所有符号或神奇数字的未平仓合约。

主要功能

ClosePositions(symbol)： 关闭指定符号（或当前图表符号，如果未提供）的所有未平仓合约。

CloseAllPositions()： 关闭所有未平仓交易符号的头寸，首先收集唯一符号以避免重复。

CloseByMagic(magic)： 通过特定的魔数锁定仓位，支持多 EA 环境。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70966

Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5 Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5

该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。

SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector

这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。

ZigZag Support and Resistance Detection ZigZag Support and Resistance Detection

ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。

计算地块百分比 计算地块百分比

根据存款百分比计算批量的功能