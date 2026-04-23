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To Close All Open Trades of Different Symbols - MetaTrader 5程序库
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TradeCloserLib 是一个专业的 MQL5 库，专为自动交易系统而设计，提供可靠的功能来关闭单个符号、所有符号或神奇数字的未平仓合约。
主要功能
ClosePositions(symbol)： 关闭指定符号（或当前图表符号，如果未提供）的所有未平仓合约。
CloseAllPositions()： 关闭所有未平仓交易符号的头寸，首先收集唯一符号以避免重复。
CloseByMagic(magic)： 通过特定的魔数锁定仓位，支持多 EA 环境。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70966
Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5
该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector
这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。
ZigZag Support and Resistance Detection
ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。计算地块百分比
根据存款百分比计算批量的功能