该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。

这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。