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MACD Tradingview version - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70833
OHLCMTF Scalper EA - Multi-Timeframe Price Action
严格的多时间框架价格行动智能交易系统，可同时根据不同时间框架内的精确 OHLC 条件进行交易。它具有挂单入场、角色反转和动态风险管理功能，无需使用任何滞后指标。ExMachina SupplyDemand Indicator
ExMachina 供需区是一款专业指标，它利用基于脉冲的检测和 ATR 过滤功能，自动检测任何图表上的供需区。2.0 版引入了多蜡烛脉冲检测、全范围测量、区域合并、触摸跟踪、接近警报以及 ExMachina 深色主题，可将您的图表转变为专业的交易工作区。
SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector
这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5
该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。