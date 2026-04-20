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MACD Tradingview version - MetaTrader 5脚本

Sopheak Khlot
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我是一名全职外汇交易员和MQL开发者，提供EA开发服务。
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该 MACD 版本允许使用标准 MQL5 MACD 所不具备的更多功能。我的代码完全复制了 pinescript 版本的逻辑和功能。

MT5 上的新 MACD 版本

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70833

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严格的多时间框架价格行动智能交易系统，可同时根据不同时间框架内的精确 OHLC 条件进行交易。它具有挂单入场、角色反转和动态风险管理功能，无需使用任何滞后指标。

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