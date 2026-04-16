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Inside Bar Detector with Alerts - MetaTrader 5脚本
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描述
该指标可检测图表上的内棒烛台形态，并通过给蜡烛着色来突出显示这些形态。当当前蜡烛的高点和低点完全包含在前一根蜡烛的范围内时，就会出现内棒，这表明在突破之前可能会有一段市场盘整期。
当在最近收盘的蜡烛线上检测到新的内棒时，指标可选择触发弹出式警报和推送通知，实时通知交易者。
外部输入：
- InsideBarColor：用于突出显示内棒蜡烛图的颜色。
- FireAlerts（警报）：检测到内部条时启用或禁用警报。
- EnablePushNotification（启用推送通知）：向 MetaTrader 移动应用程序发送推送通知。
- EnablePopupAlert （启用弹出提示）：在 MetaTrader 终端显示弹出式警报。
图解：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70649
Bid-Ask Pressure Dashboard
轻量级滴答驱动仪表盘，可直接在图表上显示短期买入/卖出压力。CRT Indicator(STF) : Explorer
这是一个不到 100 行的简约 CRT（蜡烛区间理论）可视化工具，揭示了 "完美 "的单一时间框架设置在真实市场中的实际效果。
ExMachina SupplyDemand Indicator
ExMachina 供需区是一款专业指标，它利用基于脉冲的检测和 ATR 过滤功能，自动检测任何图表上的供需区。2.0 版引入了多蜡烛脉冲检测、全范围测量、区域合并、触摸跟踪、接近警报以及 ExMachina 深色主题，可将您的图表转变为专业的交易工作区。OHLCMTF Scalper EA - Multi-Timeframe Price Action
严格的多时间框架价格行动智能交易系统，可同时根据不同时间框架内的精确 OHLC 条件进行交易。它具有挂单入场、角色反转和动态风险管理功能，无需使用任何滞后指标。