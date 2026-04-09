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Индикаторы

CRT Indicator(STF) : Explorer - индикатор для MetaTrader 5

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

4 (4)
In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
6 продуктов 7 статей 6 кодов 3 темы 16 комментариев
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CRT Indicator (STF) - исследование идеальной модели CRT

Этот индикатор - мой целенаправленный поиск объективного тестирования и визуализации "идеальных" сетапов CRT (Candle Range Theory), часто встречающихся в Интернете, непосредственно на живых графиках.

Построенный менее чем в 100 строках кода на MQL5, он фокусируется на структурной чистоте и логической ясности. Алгоритм определяет строгие структурные условия для трех свечей (смещение направления, расширение диапазона, позиционирование средней точки и нарушение структуры) и мгновенно проецирует диапазон исходной свечи с помощью чистых линий тренда. Никаких буферов. Никакого беспорядка. Никакой зависимости от нескольких таймфреймов. Только логика структуры на одном таймфрейме.

Основная цель проста, но строга:

Что на самом деле дает "учебная" модель CRT с одним таймфреймом при воздействии на различные символы и таймфреймы?

Сводя концепцию к геометрии свечи и структурным условиям, этот индикатор позволяет трейдерам наблюдать за поведением CRT на разных рынках без субъективной интерпретации. Никакой логики перерисовки. Никакой зависимости от нескольких таймфреймов. Только чистое структурное обнаружение, отображаемое в реальном времени.


Больше всего меня удивил визуальный результат на конкретном символе и таймфрейме. Структурная ясность, которую он создал, привела к более глубокому вопросу:
Какой фильтр входа лучше всего применить на более низком таймфрейме (при мультитаймфреймовом подходе)?

Это не готовая система, это точно построенный структурный зонд для серьезного исследования CRT.

CRT Explorer

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70379

ExMachina Telegram Bridge ExMachina Telegram Bridge

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Symbol Summary Symbol Summary

Symbol Summary — сервис для MT5, который открывает отдельное окно viewer и показывает подробный отчёт по торговому символу. Поддерживает русский и английский язык, изменение размера окна, прокрутку, автоматическое обновление отчёта при смене символа или таймфрейма наблюдаемого графика без перезапуска сервиса.

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