CRT Indicator (STF) - исследование идеальной модели CRT





Этот индикатор - мой целенаправленный поиск объективного тестирования и визуализации "идеальных" сетапов CRT (Candle Range Theory), часто встречающихся в Интернете, непосредственно на живых графиках.





Построенный менее чем в 100 строках кода на MQL5, он фокусируется на структурной чистоте и логической ясности. Алгоритм определяет строгие структурные условия для трех свечей (смещение направления, расширение диапазона, позиционирование средней точки и нарушение структуры) и мгновенно проецирует диапазон исходной свечи с помощью чистых линий тренда. Никаких буферов. Никакого беспорядка. Никакой зависимости от нескольких таймфреймов. Только логика структуры на одном таймфрейме.





Основная цель проста, но строга:





Что на самом деле дает "учебная" модель CRT с одним таймфреймом при воздействии на различные символы и таймфреймы?





Сводя концепцию к геометрии свечи и структурным условиям, этот индикатор позволяет трейдерам наблюдать за поведением CRT на разных рынках без субъективной интерпретации. Никакой логики перерисовки. Никакой зависимости от нескольких таймфреймов. Только чистое структурное обнаружение, отображаемое в реальном времени.









Больше всего меня удивил визуальный результат на конкретном символе и таймфрейме. Структурная ясность, которую он создал, привела к более глубокому вопросу:

Какой фильтр входа лучше всего применить на более низком таймфрейме (при мультитаймфреймовом подходе)?



