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CRT Indicator(STF) : Explorer - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70379
Подключите свой счет MetaTrader 5 к Telegram. Получайте мгновенные уведомления каждый раз, когда сделка открывается, закрывается или изменяется - прямо в ваш телефон. Это советник только для уведомлений. Он не размещает, не изменяет и не закрывает сделки. Он отслеживает активность на вашем счете и отправляет форматированные сообщения в ваш чат Telegram через Bot API.Symbol Summary
Symbol Summary — сервис для MT5, который открывает отдельное окно viewer и показывает подробный отчёт по торговому символу. Поддерживает русский и английский язык, изменение размера окна, прокрутку, автоматическое обновление отчёта при смене символа или таймфрейма наблюдаемого графика без перезапуска сервиса.
Легкая приборная панель, управляемая тиками, которая показывает краткосрочное давление Bid-Ask прямо на графике.Inside Bar Detector with Alerts
Выделяет на графике свечные паттерны Inside Bar и предоставляет дополнительные всплывающие и push-оповещения при обнаружении нового паттерна.