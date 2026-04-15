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Bid-Ask Pressure Dashboard - MetaTrader 5脚本
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MT5 买入/卖出剖面仪表盘
该工具演示了如何使用标准ChartObject GUI 框架直接在 MetaTrader 5 图表上构建实时微观结构可视化面板。
该项目实现了一个自定义的 Bid-Ask 监控仪表板，可跟踪传入刻度线的连续刻度线价格变化，并将其转换为简单但信息丰富的市场压力柱状图。轻量级结构可存储最近的价格更新，并评估方向运动，以估计短期买入或卖出压力。
主要功能
- 使用图表对象构建完全自定义的图形用户界面仪表板
- 实时买入价和卖出价监控
- 带有趋势强度衰减的连续价格趋势分析
- 代表市场压力的动态柱状图条
- 彩色编码方向检测（买入与卖出压力）
- 交互式关闭按钮，可快速移除指标
- 高效的 "点对点 "更新
- 开发人员见解
源代码还展示了以下实用技术：
- 在 MQL5 中构建自定义交易仪表板
- 管理轻量级价格缓冲区
- 通过衰减处理实现方向性趋势强度逻辑
- 创建可重复使用的 GUI 辅助函数
- 实时有效地更新界面组件
Testing Note
评估 其 行为 的 最 可靠 方法 是 将 其 附加 到 具有 活跃 市场 点差的实时 图表上 。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70631
CRT Indicator(STF) : Explorer
这是一个不到 100 行的简约 CRT（蜡烛区间理论）可视化工具，揭示了 "完美 "的单一时间框架设置在真实市场中的实际效果。ExMachina Telegram Bridge
将您的 MetaTrader 5 账户连接至 Telegram。每次交易开仓、平仓或修改时，您都会直接在手机上收到即时通知。 这是一款仅发出通知的智能交易系统。它不会进行、修改或关闭任何交易。它监控您的账户活动，并通过 Bot API 向您的 Telegram 聊天室发送格式化信息。
Inside Bar Detector with Alerts
在图表上突出显示内栏蜡烛图形态，并在检测到新的形态时提供可选的弹出式和推送式警报。ExMachina SupplyDemand Indicator
ExMachina 供需区是一款专业指标，它利用基于脉冲的检测和 ATR 过滤功能，自动检测任何图表上的供需区。2.0 版引入了多蜡烛脉冲检测、全范围测量、区域合并、触摸跟踪、接近警报以及 ExMachina 深色主题，可将您的图表转变为专业的交易工作区。