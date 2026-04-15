代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Bid-Ask Pressure Dashboard - MetaTrader 5脚本

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

4 (4)
In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
6 产品 7 文章 6 代码 3 主题 16 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
592
等级:
(4)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MT5 买入/卖出剖面仪表盘

该工具演示了如何使用标准ChartObject GUI 框架直接在 MetaTrader 5 图表上构建实时微观结构可视化面板。

该项目实现了一个自定义的 Bid-Ask 监控仪表板，可跟踪传入刻度线的连续刻度线价格变化，并将其转换为简单但信息丰富的市场压力柱状图。轻量级结构可存储最近的价格更新，并评估方向运动，以估计短期买入或卖出压力。

主要功能

  • 使用图表对象构建完全自定义的图形用户界面仪表板
  • 实时买入价和卖出价监控
  • 带有趋势强度衰减的连续价格趋势分析
  • 代表市场压力的动态柱状图条
  • 彩色编码方向检测（买入与卖出压力）
  • 交互式关闭按钮，可快速移除指标
  • 高效的 "点对点 "更新
  • 开发人员见解

源代码还展示了以下实用技术：

  1. 在 MQL5 中构建自定义交易仪表板
  2. 管理轻量级价格缓冲区
  3. 通过衰减处理实现方向性趋势强度逻辑
  4. 创建可重复使用的 GUI 辅助函数
  5. 实时有效地更新界面组件

Testing Note

评估 行为 可靠 方法 附加 具有 活跃 市场 点差的实时 图表上

本项目非常适合对 MQL5 中的 tick 级市场分析、交易仪表板和自定义界面开发感兴趣的开发人员。




买入-卖出压力：实时图表

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70631

CRT Indicator(STF) : Explorer CRT Indicator(STF) : Explorer

这是一个不到 100 行的简约 CRT（蜡烛区间理论）可视化工具，揭示了 "完美 "的单一时间框架设置在真实市场中的实际效果。

ExMachina Telegram Bridge ExMachina Telegram Bridge

将您的 MetaTrader 5 账户连接至 Telegram。每次交易开仓、平仓或修改时，您都会直接在手机上收到即时通知。 这是一款仅发出通知的智能交易系统。它不会进行、修改或关闭任何交易。它监控您的账户活动，并通过 Bot API 向您的 Telegram 聊天室发送格式化信息。

Inside Bar Detector with Alerts Inside Bar Detector with Alerts

在图表上突出显示内栏蜡烛图形态，并在检测到新的形态时提供可选的弹出式和推送式警报。

ExMachina SupplyDemand Indicator ExMachina SupplyDemand Indicator

ExMachina 供需区是一款专业指标，它利用基于脉冲的检测和 ATR 过滤功能，自动检测任何图表上的供需区。2.0 版引入了多蜡烛脉冲检测、全范围测量、区域合并、触摸跟踪、接近警报以及 ExMachina 深色主题，可将您的图表转变为专业的交易工作区。