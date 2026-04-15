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将您的 MetaTrader 5 账户连接至 Telegram。每次交易开仓、平仓或修改时，您都会直接在手机上收到即时通知。 这是一款仅发出通知的智能交易系统。它不会进行、修改或关闭任何交易。它监控您的账户活动，并通过 Bot API 向您的 Telegram 聊天室发送格式化信息。