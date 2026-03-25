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Modern Time Panel - Candle Time - MetaTrader 5脚本
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现代时间面板：简约的图表上时间和倒计时仪表盘
现代时间面板 "是一款专业设计的轻量级图表仪表盘，可增强您的 MetaTrader 5 制图体验。在交易中，时间就是一切。准确了解蜡烛图即将收盘的时间，可以成为您进场和出场策略的决定性因素。该指标采用现代、简洁、可读性高的用户界面，一目了然地提供您所需的所有基本时间指标。
主要功能
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实时蜡烛图倒计时（新条形图）： 显示下一根蜡烛图开盘的实时倒计时。该倒计时由 MT5 的 OnTimer 事件提供支持，无论市场如何波动，价格如何波动，都能完美无瑕地每秒滴答作响。
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双时间显示： 同时显示本地时间和经纪商时间，帮助您轻松调整交易时段和服务器时间。
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专业、统一的用户界面： 仪表盘的设计充分考虑了视觉美感。它的标题和正文各具特色，冒号（：）和排版完美对齐，堪比专业数据表。
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非侵入式设计： 它永久锚定在图表的右上角，不会影响价格走势分析。
定制和输入： 定制仪表盘，以适合您的精确图表模板（完美适用于深色和浅色模式）。您可以轻松调整
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X 和 Y 偏移量： 微调与图表边框的距离，使其完全适合您的屏幕。
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调色板： 自定义标题和正文的背景颜色以及文本颜色，以匹配您的个人图表主题。
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排版： 更改字体样式（如 Segoe UI、Arial）并调整字体大小，以获得最佳的可读性。
无论您是等待 1 分钟蜡烛收盘的剥头皮交易者，还是监控 4 小时图表的波段交易者，现代时间面板都能确保您始终与市场脉搏同步。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69811
在一个时间框架内监测不同时间框架的趋势SessionRangeBoxes
在任何图表上绘制亚洲、伦敦和纽约时段的彩色区间框。包括一个统计面板，显示以点为单位的平均时段范围，以及当价格退出时段框时的可选突破警报。
使用 MA 将多时间框架趋势合并为一个趋势。CExecutionSafety - Ping + Execution Latency Guard for MQL5 EAs
包含在交易操作前验证终端 ping + 执行延迟组合的类。如果超过阈值，则返回 false。