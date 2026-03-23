在任何图表上绘制亚洲、伦敦和纽约时段的彩色区间框。包括一个统计面板，显示以点为单位的平均时段范围，以及当价格退出时段框时的可选突破警报。

适用于 MT5 的现代时间面板 现代时间面板是一款适用于 MetaTrader 5 的时尚、简约的自定义指标，可帮助您精确跟踪时间。它整齐地固定在图表的右上角，显示当前的经纪商时间、本地时间以及到下一个蜡烛图（新条形图）的实时倒计时。倒计时配有一个独立的 1 秒计时器，即使在市场疲软或没有输入刻度线的情况下，倒计时也会持续运行。倒计时可完全自定义，并支持暗模式，是一款完美的非侵入式工具，可确保您不会错过蜡烛收盘。

使用 MA 将多时间框架趋势合并为一个趋势。