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WPR Monitoring MTF Trend - MetaTrader 5脚本
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使用 WPR 指标来监控各种时间框架的趋势，可能有助于在交易中更轻松地获取利润。我有自己的简单方法，但我相信你们也有自己的方法。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69719
SessionRangeBoxes
在任何图表上绘制亚洲、伦敦和纽约时段的彩色区间框。包括一个统计面板，显示以点为单位的平均时段范围，以及当价格退出时段框时的可选突破警报。NeuroPro 转换器
用于 MQL5 的 NeuroPro 语言化转换器
Modern Time Panel - Candle Time
适用于 MT5 的现代时间面板 现代时间面板是一款适用于 MetaTrader 5 的时尚、简约的自定义指标，可帮助您精确跟踪时间。它整齐地固定在图表的右上角，显示当前的经纪商时间、本地时间以及到下一个蜡烛图（新条形图）的实时倒计时。倒计时配有一个独立的 1 秒计时器，即使在市场疲软或没有输入刻度线的情况下，倒计时也会持续运行。倒计时可完全自定义，并支持暗模式，是一款完美的非侵入式工具，可确保您不会错过蜡烛收盘。Combine Multi Timeframe Trends into one trend using MA.
使用 MA 将多时间框架趋势合并为一个趋势。