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Trend based on WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор использует WPR в качестве основы для определения BUY / SELL. Изначально я рассматривал тренд в виде перекупленности и перепроданности, но поскольку это обычно не дает желаемого результата, я установил линию -50 на WPR в качестве Pivot Point. Но если вы хотите изменить его на форму перекупленности и перепроданности, вы можете попробовать это сделать сами, исходя из собственных удобств.
Здесь я высылаю еще один индикатор, аналогичный предыдущему. В этом индикаторе я просто исправляю удаление объектов, которое не сработало в моем первом индикаторе.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69380
Готовый к работе многотаймфреймовый сканер RSI с интеллектуальной системой повторного оповещения. Одновременно отслеживает до 7 таймфреймов, выделяет зоны конвергенции, когда 3+ ТФ совпадают, и теперь автоматически повторяет уведомления о неудаче, чтобы вы никогда не пропустили критические установки перекупленности/перепроданности.Индикатор прорыва ценового действия RSI
Высокоточный индикатор разворота тренда, сочетающий зоны истощения RSI и свечные модели пробоя.
Индикатор ZigZag BOS CHoCH Detection основан на оригинальном алгоритме MetaQuotes ZigZag и расширяет его, обнаруживая и отмечая события рыночной структуры. Он отслеживает недавние точки свинга ZigZag и автоматически идентифицирует Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), используя разворотное подтверждение тренда. Уровни BOS и CHoCH наносятся непосредственно на график с помощью маркированных горизонтальных линий для более четкого анализа ценового действия.WPR With TPSL
Индикатор WPR в окне графика с TPSL