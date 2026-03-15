





Этот индикатор использует WPR в качестве основы для определения BUY / SELL. Изначально я рассматривал тренд в виде перекупленности и перепроданности, но поскольку это обычно не дает желаемого результата, я установил линию -50 на WPR в качестве Pivot Point. Но если вы хотите изменить его на форму перекупленности и перепроданности, вы можете попробовать это сделать сами, исходя из собственных удобств.

Здесь я высылаю еще один индикатор, аналогичный предыдущему. В этом индикаторе я просто исправляю удаление объектов, которое не сработало в моем первом индикаторе.