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Индикаторы

Trend based on WPR - индикатор для MetaTrader 5

namakulabu
namakulabu

namakulabu

9 кодов 4 комментария
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период изменения wpr



Этот индикатор использует WPR в качестве основы для определения BUY / SELL. Изначально я рассматривал тренд в виде перекупленности и перепроданности, но поскольку это обычно не дает желаемого результата, я установил линию -50 на WPR в качестве Pivot Point. Но если вы хотите изменить его на форму перекупленности и перепроданности, вы можете попробовать это сделать сами, исходя из собственных удобств.

Здесь я высылаю еще один индикатор, аналогичный предыдущему. В этом индикаторе я просто исправляю удаление объектов, которое не сработало в моем первом индикаторе.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69380

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