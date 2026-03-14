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Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Я использую стратегии RSI уже больше года, и однотаймфреймовый RSI давал мне слишком много ложных сигналов - особенно во время волатильных сессий по золоту и быстро движущимся парам. Тогда я создал этот мультитаймфреймовый сканер, чтобы улавливать конвергентные установки до того, как они полностью разовьются.
Этот индикатор отслеживает значения RSI на 7 таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) одновременно и отображает все в виде наглядной панели на вашем графике. Когда RSI входит в зоны перекупленности (>70) или перепроданности (<30) на любом таймфрейме, он мгновенно отправляет оповещения через push-уведомление, электронную почту или звуковой сигнал.
Настоящая сила исходит от индикатора выравнивания в нижней части - когда 3 или более таймфреймов одновременно попадают в зоны перекупленности или перепроданности, вы получаете большое предупреждение. Это зона конвергенции, и, по моему опыту, это наиболее вероятные установки для разворотов или сильных продолжений.
v1.6 - ГОТОВНОСТЬ К ПРОИЗВОДСТВУ (февраль 2026 г.)
- Интеллектуальная система повторного оповещения - если push-уведомление или электронное письмо не срабатывает (плохое соединение, терминал занят), оно автоматически повторяется до 2 раз с задержкой 100 мс. Больше никаких пропущенных оповещений во время критических настроек.
- Управление подробным протоколированием - Новый входной параметр позволяет включать/выключать подробные журналы отладки. Сохраняйте журналы чистыми в производстве и включайте для устранения неполадок. Идеально подходит для развертывания на VPS.
- Все константы извлечены - Каждое магическое число теперь является именованной константой (LINE_HEIGHT_PADDING, ALERT_MAX_RETRIES и т. д.). Это облегчает настройку кода и защищает от опечаток.
- Надежная обработка ошибок - логика повторного оповещения пропускает ошибки конфигурации (нет бесконечных циклов повторного оповещения, если электронная почта не настроена), дросселированные предупреждения предотвращают спам в журнале.
- Проверено на реальных аккаунтах - Работает на моих аккаунтах с октября 2025 года, обновлен до версии 1.6 в феврале 2026 года. Ни одного сбоя или утечки памяти за 4 с лишним месяца.
ОСОБЕННОСТИ
- 7 отслеживаемых таймфреймов - M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 (включение/выключение каждого независимо)
- Визуальная панель - значения RSI в реальном времени с цветовой кодировкой по состоянию (красный = перекупленность, синий = перепроданность, серый = нейтральный)
- Многоканальные оповещения с повтором - Push-уведомления, электронная почта и звуковые оповещения с автоматическим повтором при сбое (функция версии 1.6)
- Предупреждение о конвергенции - Специальный индикатор выделяет моменты, когда 3+ таймфрейма находятся в состоянии перекупленности или перепроданности ("денежная зона").
- Полностью настраиваемый - Настройте период RSI (1-500), уровни перекупленности/перепроданности, цвета, положение приборной панели, размер шрифта (6-24 с автомасштабированием), интервал обновления (1-60 секунд)
- Чистый код - никаких магических чисел, правильная обработка ошибок, все объекты приборной панели скрыты от посторонних глаз в MT5 (OBJPROP_HIDDEN)
- Тумблер Verbose logging - включение/выключение подробных отладочных логов без перекомпиляции (идеально подходит для VPS или живой торговли)
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
1. Прикрепить к любому графику - Работает на всех символах. Я использую его в основном на XAUUSD (золото) и EURUSD для скальпинга, но он также хорош на индексах (US30, NAS100) или криптовалютах (BTCUSD).
2. Выберите таймфреймы - переключите, какие таймфреймы вы хотите отслеживать во входных данных. Для дневной торговли я обычно использую M15, M30, H1, H4. Для свинговой торговли попробуйте H1, H4, D1, W1.
3. Настройте оповещения - включите push/email/звуковые оповещения в зависимости от ваших настроек. Если вы работаете на VPS и хотите иметь мобильные оповещения, включите push-уведомления. Система повторных попыток (v1.6) гарантирует, что вы получите оповещение, даже если первая попытка окажется неудачной.
4. Следите за конвергенцией - когда нижнее предупреждение показывает "⚠ 3+ TF OVERBOUGHT" или "⚠ 3+ TF OVERSOLD", это ваш сигнал. Не следует слепо идти против тренда, сначала подтвердите ценовое действие (пин-бар, залив, фитиль отбоя и т.д.).
5. Необязательно: Если вы отлаживаете или тестируете новые настройки,включите Verbose_Logging во входных данных. При этом в журнал будет записываться подробная информация о повторных попытках, корректировках положения и т. д. Отключите его для производства, чтобы сохранить журналы чистыми.
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Настройки RSI:
- RSI_Period ( по умолчанию: 14) - стандартный период расчета RSI (диапазон 1-500)
- Overbought_Level ( по умолчанию: 70) - Порог для предупреждений о перекупленности (50-100)
- Oversold_Level ( по умолчанию: 30) - Порог для предупреждений о перепроданности (0-50)
Выбор таймфрейма:
- Включите/выключите каждый таймфрейм:Show_M1,Show_M5,Show_M15,Show_M30,Show_H1,Show_H4,Show_D1
- Совет: не включайте все 7, если вам это действительно не нужно. Я считаю, что 4-5 таймфреймов (M15, M30, H1, H4, D1) являются оптимальным вариантом для большинства стратегий.
Настройки оповещений:
- Enable_Push_Alerts - отправлять push-уведомления на ваш мобильный терминал MT5
- Enable_Email_Alerts - отправка оповещений по электронной почте (настройте электронную почту в Tools > Options > Email first)
- Enable_Sound_Alerts - Воспроизводить звук при срабатывании оповещений (по умолчанию: alert2.wav)
- Alert_Sound - имя звукового файла (должен находиться в папке Sounds терминала)
Настройки отображения:
- Dashboard_X / Dashboard_Y - Положение на графике в пикселях (v1.5+ автоматически подстраивается, если находится за пределами экрана)
- Dashboard_Width - ширина приборной панели (150-500 пикселей, по умолчанию: 200)
- Color_Overbought / Color_Oversold / Color_Neutral - Настройте цвета в соответствии с темой вашего графика
- Color_Background - Фон приборной панели (по умолчанию: темно-серый C'20,20,20')
- Font_Size - Размер текста 6-24 (UI автоматически масштабируется пропорционально, я использую 10-12)
- Update_Seconds - Частота обновления данных (1-60 секунд, по умолчанию: 1)
Дополнительные настройки (v1.6):
- Verbose_Logging ( по умолчанию: false) - включение подробных отладочных журналов. Включите для устранения неполадок, выключите для производства/VPS. Регистрируются повторные попытки, корректировка положения, состояние загрузки данных и т. д.
- Alert_Retry_Enabled ( по умолчанию: true) - автоматическое повторение неудачных оповещений до 2 раз с задержкой 100 мс. Предотвращает пропуск уведомлений из-за временных проблем с соединением или занятости терминала.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Из моего тестирования на реальных аккаунтах за последние 4 с лишним месяца:
- Используйте во время активных сессий - Лучше всего работает во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Азиатская сессия имеет тенденцию быть слишком неспокойной, чтобы сходимость RSI была значимой.
- Не ждите выравнивания всех таймфреймов - Если вы будете ждать, пока все 7таймфреймов достигнут экстремальных уровней, вы получите, возможно, 1 сигнал в неделю. Предупреждение о схождении на 3+ - это оптимальное соотношение качества и частоты.
- Совмещайте с ценовым действием - Индикатор сообщает вам, КОГДА RSI выравнивается, но вам все равно нужно подтвердить это хорошей установкой для входа (отбой от фитиля, пробой структуры, свеча с заливом и т. д.).
- Настройте пороговые значения для вашей пары - На более быстрых парах, таких как GBPJPY или волатильные индексы, я иногда использую 75/25 вместо 70/30. Золото прекрасно работает с 70/30 по умолчанию. Тестируйте то, что соответствует вашему стилю.
- Следите за H4 RSI как за "вето" - Если H4 показывает сильный тренд (RSI > 60 или < 40), будьте осторожны с контртрендовыми входами на основе сигналов M15/M30. Скорее всего, вы поймаете нож.
- Используйте конвергенцию для подтверждения, а не для инициации - я не шорчу вслепую, когда вижу "3 TF OVERBOUGHT". Я жду, пока цена сначала покажет слабость (нарушение структуры, отказ и т.д.), а затем использую схождение как дополнительное подтверждение.
- Включите повтор алерта на VPS - если вы работаете на VPS с нестабильным соединением или высокой задержкой, держите Alert_Retry_Enabled = true. Это спасло меня от пропуска 2 крупных настроек XAUUSD в январе, когда на моем VPS возникли проблемы с сетью.
- Отключите ведение логов в production - Verbose_Logging отлично подходит для отладки, но на VPS с ограниченным дисковым пространством отключите его, чтобы избежать раздутых файлов логов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Это версия 1.6 с улучшениями, готовыми к производству:
- Система повторного оповещения (НОВИНКА в v1.6) - функции SendSoundWithRetry(), SendPushWithRetry(), SendEmailWithRetry() автоматически повторяют неудачные оповещения до 2 раз с задержкой 100 мс. Пропускает повторные попытки при ошибках конфигурации (4510 для email, 4515 для push), чтобы избежать бесконечных циклов.
- Контроль за ведением журнала (НОВИНКА в версии 1.6) - входной параметр Verbose_Logging включает все отладочные операторы Print(). Сохраняет чистоту журналов в производстве, позволяет проводить детальный поиск неисправностей при необходимости.
- Извлечены все константы - LINE_HEIGHT_PADDING = 8, DEFAULT_DASH_X = 20, DEFAULT_DASH_Y = 50, ALERT_MAX_RETRIES = 2, ALERT_RETRY_DELAY_MS = 100. Код стал самодокументирующимся и более удобным для настройки.
- Надежное позиционирование приборной панели - Проверяет размеры графика и автоматически корректирует, если вы случайно установили его за пределами экрана. Использует константы DEFAULT_DASH_X/Y вместо жестко закодированных резервных значений.
- OBJPROP_HIDDEN для всех объектов - элементы приборной панели не загромождают список объектов MT5 (v1.5+)
- Дросселирование предупреждений об ошибках - предупреждения iTime выдаются только один раз в минуту на таймфрейм, вместо того чтобы засорять журналы.
- Правильная очистка хэндлов - ReleaseAllHandles() вызывается при OnDeinit и перед повторным входом для предотвращения утечек памяти (исправлено в v1.5)
- Кэшированный tfCount - позволяет избежать повторных вызовов ArraySize() на горячем пути (незначительное улучшение производительности)
- Проверка BarsCalculated() - Ожидает окончания расчета индикатора перед попыткой чтения данных (предотвращает ошибки при загрузке графика)
- Graceful data handling - Показывает "..." вместо аварийного завершения, когда данные еще не готовы.
Я использую его на 2 реальных счетах с октября 2025 года (в настоящее время на версии 1.6 с начала февраля 2026 года) без сбоев или проблем с памятью. Тестировал на XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, US30, NAS100 и BTCUSD.
УСТАНОВКА
- СкопируйтеRSI_MultiTF_Alert_v1.6.mq5 в папку MQL5/Indicators.
- Скомпилируйте в MetaEditor(Ctrl+F7) - должно скомпилироваться чисто, с 0 ошибок, 0 предупреждений
- Перезапустите MT5 или обновите Навигатор(Ctrl+N)
- Перетащите индикатор на любой график
- Настройте входы:
- Начните с настроек по умолчанию (RSI 14, OB/OS 70/30)
- Выберите предпочтительные таймфреймы (я рекомендую M15, M30, H1, H4)
- Включите оповещения (push/email/sound)
- Отключите Verbose_Logging, если не требуется устранение неполадок
- Держите Alert_Retry_Enabled ON (особенно для VPS).
- Если вам нужны мобильные push-оповещения, убедитесь, что уведомления включены в настройках мобильного приложения MT5 (Tools > Options > Notifications).
Исходный код полностью включен. Не стесняйтесь вносить изменения - код чистый, хорошо прокомментированный, все константы извлечены.
СКРИНШОТЫ
(Рекомендуемые скриншоты для прикрепления - 750x500 пикселей, черная/белая цветовая схема для удобства печати):
- Приборная панель во время нормального рынка - Показывает панель со значениями RSI на нескольких ТФ, некоторые красные, некоторые синие, некоторые серые.
- Активное предупреждение о конвергенции - когда 3+ таймфрейма достигают перекупленности или перепроданности (это денежный удар) ⭐.
- Мобильное push-оповещение - Скриншот телефона с уведомлением "XAUUSD M15 RSI OVERBOUGHT: 72.3"
- Повторные попытки оповещения в логах - вкладка Terminal Experts, показывающая повторные попытки (если включена функция Verbose_Logging)
РЕКВИЗИТЫ
- MetaTrader 5 ( Build 3800+, протестировано до Build 4200)
- Любой торговый символ - Форекс, индексы, криптовалюты, металлы - все работает
- Для push/email оповещений: Настройте уведомления вИнструменты > Опции > Уведомления
- Рекомендуется: VPS или стабильное интернет-соединение для надежной доставки оповещений (повторные попытки помогают, но не могут исправить полные перебои)
ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
- v1.6 ( 2026.02.11) - Готовность к производству: система повторных оповещений , контроль за ведением логов, извлечение всех констант, надежная обработка ошибок
- v1.5 ( 2026.01.25) - Усовершенствовано позиционирование приборной панели, OBJPROP_HIDDEN, магические числа → константы, дросселирование предупреждений, исправлены ошибки очистки обработчиков
- v1.4 ( 2026.01.20) - Кэшированный tfCount, улучшена логика проверки данных
- v1.3 ( 2025.12.15) - Пропорциональное масштабирование пользовательского интерфейса, отсутствие статических переменных в функциях
- v1.2 ( 2025.11.20) - Добавлен индикатор выравнивания, улучшена обработка ошибок
- v1.1 ( 2025.11.05) - Добавлены настраиваемые цвета и размер приборной панели
- v1.0 ( 2025.10.28) - Первоначальный выпуск
ИЗВЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Честно о том, чего этоне делает :
- Не торговая система - Это сканер/инструмент оповещения. Он не говорит вам, где входить или выходить. Вам по-прежнему нужна стратегия и подтверждение ценового действия.
- Системаповторного оповещения имеет ограничения - Система повторного оповещения помогает справиться с временными сбоями (занятый терминал, кратковременная заминка в сети), но если ваш VPS полностью отключен или МТ5 сломался, вы не получите оповещение. Это не волшебство.
- Не работает при очень медленном интернете - если ваше соединение нестабильно, вы можете пропустить обновления в реальном времени. Сам индикатор в порядке, но RSI нужны свежие ценовые данные.
- Нет обнаружения дивергенции - Я думал о том, чтобы добавить дивергенцию RSI на разных таймфреймах (цена делает новый минимум, а RSI - нет), но пока не сделал этого. Может быть, в версии 1.7. Пока что это чисто конвергентный инструмент.
- Алерты не повторяются - один раз на бар на таймфрейме. Если вы пропустили оповещение и не проверили приборную панель, вы не получите спам. Но вы также не получите напоминания. Визуальный контроль - это ваш запасной вариант.
ПОДДЕРЖКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
GitHub: https: //github.com/jimmer89/mql5-portfolio (полный исходник + другие проекты)
MQL5.com: WhiteChocolate (напишите мне, если найдете ошибки или пожелания по функциям)
Если этот индикатор помогает вам в торговле, оставьте комментарий или оценку. Всегда интересно узнать, как другие используют его: одни трейдеры используют его для входа в скальпинг, другие - для подтверждения свинговых сделок, третьи - просто для сочетания с существующей стратегией. Все это правильно.
И если вы будете ковать код, чтобы добавить свои собственные функции (дивергенция, трендовые фильтры, оповещения по конкретной сессии, что угодно), дайте мне знать. Я всегда ищу идеи, которые можно украсть. 😊
Совет: если вы используете эту программу на VPS и хотите отслеживать несколько пар, просто откройте несколько графиков и прикрепите индикатор к каждому. Я запускаю его одновременно на XAUUSD M15, EURUSD H1 и US30 M30. Он отлично работает с системой повторных попыток, что позволяет не пропускать оповещения, даже когда VPS находится под нагрузкой.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69317
Высокоточный индикатор разворота тренда, сочетающий зоны истощения RSI и свечные модели пробоя.Таймер закрытия свечи - индикатор MT5
Описание индикатора - Candle Close Timer Название: Candle Close Timer Версия: 1.0 Автор: BENTRADE TRADING Ссылка: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali
Этот индикатор объединяет WPR и общую прибыль/убыток. Я не знаю, как рассказать вам больше об этом индикаторе, но вы можете попробовать его.ZigZag BOS CHoCH Detection
Индикатор ZigZag BOS CHoCH Detection основан на оригинальном алгоритме MetaQuotes ZigZag и расширяет его, обнаруживая и отмечая события рыночной структуры. Он отслеживает недавние точки свинга ZigZag и автоматически идентифицирует Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), используя разворотное подтверждение тренда. Уровни BOS и CHoCH наносятся непосредственно на график с помощью маркированных горизонтальных линий для более четкого анализа ценового действия.