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Trend based on WPR - MetaTrader 5脚本
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该指标以 WPR 为基础确定买入/卖出。最初，我是以超买和超卖的形式来观察趋势的，但由于通常不会如愿，所以我在 WPR 上设置了一条 -50 线作为支点。 但如果你想将其改为超买和超卖的形式，可以根据自己的舒适度自行尝试。
在这里，我将发送另一个与上一个指标相同的指标。在这个指标中，我只是修复了第一个指标中无法运行的删除对象的问题。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69380
Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts
可用于生产的多时间框架 RSI 扫描仪，带有智能警报重试系统。可同时监控多达 7 个时间框架，在 3 个以上 TFs 一致时突出显示收敛区，现在还能自动重试失败通知，确保你不会错过关键的超买/超卖设置。内存
监控内存消耗。
ZigZag BOS CHoCH Detection
ZigZag BOS CHoCH Detection 指标基于 MetaQuotes ZigZag 原始算法，并通过检测和标记市场结构事件对其进行了扩展。它跟踪最近的 ZigZag 波动点，并使用枢轴趋势确认自动识别结构突破 (BOS) 和特征变化 (CHOCH)。BOS 和 CHoCH 水平会直接绘制在图表上，并标注水平线，以便更清晰地分析价格走势。WPR With TPSL
图表窗口中的 WPR 指标与 TPSL