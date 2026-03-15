





该指标以 WPR 为基础确定买入/卖出。最初，我是以超买和超卖的形式来观察趋势的，但由于通常不会如愿，所以我在 WPR 上设置了一条 -50 线作为支点。 但如果你想将其改为超买和超卖的形式，可以根据自己的舒适度自行尝试。

在这里，我将发送另一个与上一个指标相同的指标。在这个指标中，我只是修复了第一个指标中无法运行的删除对象的问题。