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Индикатор прорыва ценового действия RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/69244
Описание индикатора - Candle Close Timer Название: Candle Close Timer Версия: 1.0 Автор: BENTRADE TRADING Ссылка: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benaliMA Deviation Histogram
The indicator calculates the difference between the close price (or any applied price) and the Moving Average.
Готовый к работе многотаймфреймовый сканер RSI с интеллектуальной системой повторного оповещения. Одновременно отслеживает до 7 таймфреймов, выделяет зоны конвергенции, когда 3+ ТФ совпадают, и теперь автоматически повторяет уведомления о неудаче, чтобы вы никогда не пропустили критические установки перекупленности/перепроданности.Trend based on WPR
Этот индикатор объединяет WPR и общую прибыль/убыток. Я не знаю, как рассказать вам больше об этом индикаторе, но вы можете попробовать его.