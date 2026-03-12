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Индикаторы

Индикатор прорыва ценового действия RSI - индикатор для MetaTrader 5

Amanda V | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
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1234
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(4)
Опубликован:
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RSI Price Action Breakout - это технический индикатор, предназначенный для фильтрации рыночного шума и определения точек разворота с высокой вероятностью. В отличие от стандартных осцилляторов, этот инструмент не подает сигнал сразу при возникновении условий перекупленности/перепроданности; вместо этого он ожидает подтверждения Price Action (прорыв/переполнение) для подтверждения входа.

Логика работы
Алгоритм работает на основе строгого двухступенчатого процесса подтверждения:

1. Условие A (установка): RSI (индекс относительной силы) должен преодолеть установленные пороги (по умолчанию: 70 для перекупленности, 30 для перепроданности). Это указывает на потенциальное истощение.

2. условие B (триггер): Должен возникнуть разворотный свечной паттерн.
- Для продаж: цена должна закрыться ниже минимума предыдущей свечи (структура Engulfing).
- Для покупок: цена должна закрыться выше максимума предыдущей свечи.

Ключевые особенности
- Zero-Repaint: стрелки строятся только после закрытия свечи.
- Архитектура буфера: оптимизирована для вызовов iCustom в экспертах.
- Визуальная эффективность: Чистое наложение графика с четкими сигналами покупки/продажи.

Параметры
- InpRSIPeriod (14): период для расчета индекса относительной силы.
- InpRSIOverbought (70): Уровень для отслеживания возможностей продажи.
- InpRSIOversold (30): уровень для отслеживания возможностей покупки.

Рекомендации по использованию

Данный индикатор лучше всего использовать в качестве фильтра для скальпинговых стратегий на таймфреймах M1/M5 или как подтверждающий сигнал для свинг-трейдинга на H1.

Cover_RSI

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/69244

Таймер закрытия свечи - индикатор MT5 Таймер закрытия свечи - индикатор MT5

Описание индикатора - Candle Close Timer Название: Candle Close Timer Версия: 1.0 Автор: BENTRADE TRADING Ссылка: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali

MA Deviation Histogram MA Deviation Histogram

The indicator calculates the difference between the close price (or any applied price) and the Moving Average.

Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts

Готовый к работе многотаймфреймовый сканер RSI с интеллектуальной системой повторного оповещения. Одновременно отслеживает до 7 таймфреймов, выделяет зоны конвергенции, когда 3+ ТФ совпадают, и теперь автоматически повторяет уведомления о неудаче, чтобы вы никогда не пропустили критические установки перекупленности/перепроданности.

Trend based on WPR Trend based on WPR

Этот индикатор объединяет WPR и общую прибыль/убыток. Я не знаю, как рассказать вам больше об этом индикаторе, но вы можете попробовать его.