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Индикаторы

Таймер закрытия свечи - индикатор MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Abderrahmane Benali
Abderrahmane Benali

Abderrahmane Benali

5 (4)
Hello, I’m BENALI, I'm a developer of advanced Expert Advisors, indicators, and utilities for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
18 продуктов 3 кода 7 комментариев
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Таймер закрытия свечи - индикатор MT5

Candle Close Timer - это профессиональный индикатор MetaTrader 5, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи.

Особенности:

Обратный отсчет в реальном времени над текущей свечой.

Полностью настраиваемый цвет и размер шрифта.

Работает на любом инструменте и таймфрейме.

Легкий, точный и ненавязчивый.

Преимущества:

Помогает трейдерам входить и выходить из сделок в нужный момент.

Улучшает скальпинг, дневную торговлю и краткосрочные стратегии.

Установка:

Прикрепите индикатор к любому графику.

Настройте цвет и размер шрифта в настройках.

Простой, эффективный и необходимый инструмент для любого серьезного трейдера, желающего оптимизировать время и торговые решения.

Фото


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69252

MA Deviation Histogram MA Deviation Histogram

The indicator calculates the difference between the close price (or any applied price) and the Moving Average.

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