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Таймер закрытия свечи - индикатор MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Простой, эффективный и необходимый инструмент для любого серьезного трейдера, желающего оптимизировать время и торговые решения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69252
The indicator calculates the difference between the close price (or any applied price) and the Moving Average.VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия
Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».
Высокоточный индикатор разворота тренда, сочетающий зоны истощения RSI и свечные модели пробоя.Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts
Готовый к работе многотаймфреймовый сканер RSI с интеллектуальной системой повторного оповещения. Одновременно отслеживает до 7 таймфреймов, выделяет зоны конвергенции, когда 3+ ТФ совпадают, и теперь автоматически повторяет уведомления о неудаче, чтобы вы никогда не пропустили критические установки перекупленности/перепроданности.