Таймер закрытия свечи - индикатор MT5





Candle Close Timer - это профессиональный индикатор MetaTrader 5, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи.





Особенности:





Обратный отсчет в реальном времени над текущей свечой.





Полностью настраиваемый цвет и размер шрифта.





Работает на любом инструменте и таймфрейме.





Легкий, точный и ненавязчивый.





Преимущества:





Помогает трейдерам входить и выходить из сделок в нужный момент.





Улучшает скальпинг, дневную торговлю и краткосрочные стратегии.





Установка:





Прикрепите индикатор к любому графику.





Настройте цвет и размер шрифта в настройках.





Простой, эффективный и необходимый инструмент для любого серьезного трейдера, желающего оптимизировать время и торговые решения.

