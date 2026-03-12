VR Rsi Robot — это эксперт для MetaTrader 5, построенный на классическом индикаторе RSI (Relative Strength Index), но с применением мультитаймфреймового подхода. Основная идея заключается в том, чтобы фильтровать сигналы, получаемые с более быстрого таймфрейма (H1), подтверждением с более старшего таймфрейма (D1). Такой подход позволяет снизить количество ложных входов и повысить вероятность следования за устойчивым трендом. Эксперт открывает позиции только тогда, когда оба таймфрейма дают согласованную картину: выход RSI из зон перекупленности или перепроданности сопровождается динамическим подтверждением (рост или падение индикатора).





Условия входа в сделку строго формализованы. Для покупки требуется, чтобы на H1 и D1 значение RSI (по завершённой свече) было выше уровня перепроданности (по умолчанию 20) и при этом текущее значение RSI было больше предыдущего, что указывает на восходящий импульс. Для продажи аналогично: RSI на обоих таймфреймах должен быть ниже уровня перекупленности (80) и текущее значение меньше предыдущего, сигнализируя о нисходящем движении. Использование именно завершённых баров исключает эффект перерисовки, так как сигнал формируется по окончании формирования свечи.

Управление позициями реализовано по принципу «одна позиция на инструмент». Эксперт отслеживает наличие открытых ордеров по своему магическому номеру. Если появляется сигнал на покупку, а уже открыта продажа, то продажа закрывается и открывается покупка. Аналогично при сигнале на продажу. Таким образом, робот всегда находится либо вне рынка, либо в позиции, направление которой соответствует последнему сгенерированному сигналу.

Важной особенностью является автоматическая корректировка торгового объёма в соответствии с требованиями брокера. На этапе инициализации робот округляет заданный лот до ближайшего допустимого шага изменения объёма и проверяет, не меньше ли он минимально разрешённого. Это обеспечивает корректную работу на любых счетах. Также экспорт использует стандартные классы CTrade и CPositionInfo для безопасной торговли и контроля позиций. В целом стратегия представляет собой простой и понятный подход к торговле по RSI, основанный на подтверждении сигналов старшим таймфреймом.