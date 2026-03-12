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蜡烛收盘计时器 - MT5 指标
蜡烛收盘计时器是一款专业的 MetaTrader 5 指标，可显示当前蜡烛收盘前的剩余时间。
特点
当前蜡烛上方的实时倒计时。
可完全自定义颜色和字体大小。
适用于任何符号和时间框架。
轻便、精确、无干扰。
优点
帮助交易者在最佳时机进入和退出交易。
改进剥头皮、日间交易和短期策略。
安装：
将指标附加到任何图表上。
从设置中调整颜色和字体大小。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69252
Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator
自适应支撑和阻力指标，使用可配置的确认条自动检测、跟踪和更新最近的有效 S/R 水平。在确认突破后，水平线会动态移动，并实时向前延伸。SilviosEAbest26
SilviosEAbest26 是适用于 MetaTrader 5 的高精度智能交易系统，旨在利用动态价格通道和动量过滤器的复杂组合来交易市场反转。该系统在保持严格的风险管理协议的同时，还能获得稳定的收益。
RSI 价格行动突破指标
结合 RSI 耗尽区和蜡烛图突破形态的高精度趋势反转指标。内存
监控内存消耗。