自适应支撑和阻力指标，使用可配置的确认条自动检测、跟踪和更新最近的有效 S/R 水平。在确认突破后，水平线会动态移动，并实时向前延伸。

SilviosEAbest26 是适用于 MetaTrader 5 的高精度智能交易系统，旨在利用动态价格通道和动量过滤器的复杂组合来交易市场反转。该系统在保持严格的风险管理协议的同时，还能获得稳定的收益。