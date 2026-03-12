代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

蜡烛平仓计时器 - MT5 指标 - MetaTrader 5脚本

Abderrahmane Benali
Abderrahmane Benali

Abderrahmane Benali

5 (4)
Hello, I’m BENALI, I'm a developer of advanced Expert Advisors, indicators, and utilities for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
18 产品 3 代码 7 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
800
等级:
(9)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
蜡烛收盘计时器 - MT5 指标

蜡烛收盘计时器是一款专业的 MetaTrader 5 指标，可显示当前蜡烛收盘前的剩余时间。

特点

当前蜡烛上方的实时倒计时。

可完全自定义颜色和字体大小。

适用于任何符号和时间框架。

轻便、精确、无干扰。

优点

帮助交易者在最佳时机进入和退出交易。

改进剥头皮、日间交易和短期策略。

安装：

将指标附加到任何图表上。

从设置中调整颜色和字体大小。

对于任何希望优化时机和交易决策的严肃交易者来说，这是一款简单、有效且必不可少的工具。

照片


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69252

Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator

自适应支撑和阻力指标，使用可配置的确认条自动检测、跟踪和更新最近的有效 S/R 水平。在确认突破后，水平线会动态移动，并实时向前延伸。

SilviosEAbest26 SilviosEAbest26

SilviosEAbest26 是适用于 MetaTrader 5 的高精度智能交易系统，旨在利用动态价格通道和动量过滤器的复杂组合来交易市场反转。该系统在保持严格的风险管理协议的同时，还能获得稳定的收益。

RSI 价格行动突破指标 RSI 价格行动突破指标

结合 RSI 耗尽区和蜡烛图突破形态的高精度趋势反转指标。

内存 内存

监控内存消耗。