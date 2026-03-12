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RSI 价格行动突破指标 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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RSI 价格行动突破是一种技术指标，旨在过滤市场噪音，识别高概率反转点。与标准震荡指标不同，该工具不会在超买/超卖条件出现时立即发出信号；相反，它会等待价格行动确认（突破/吞没）来验证入市。
工程逻辑
该算法采用严格的两步验证流程：
条件 A（设置）：RSI（相对强弱指数）必须突破定义的阈值（默认值：70 表示超买，30 表示超卖）。这表明可能出现衰竭。
条件 B（触发）：必须出现反转蜡烛图形态。
- 卖出：价格必须收于前一根蜡烛的低点下方（吞没结构）。
- 买入：价格必须收于前一根蜡烛的高点之上。
主要特征
- 零重绘：仅在蜡烛收盘后绘制箭头。
- 缓冲架构：针对智能交易系统中的 iCustom 调用进行了优化。
- 视觉效率：清晰的图表叠加，明显的买入/卖出信号。
参数
- InpRSIPeriod (14)：相对强弱指数计算周期。
- InpRSIOverbought（70）：监控卖出机会的水平。
- InpRSIOversold（30）：监测买入机会的级别。
使用建议
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/69244
蜡烛平仓计时器 - MT5 指标
指标描述 - Candle Close Timer 名称：Candle Close Timer 版本: 1.0 作者：BENTRADE TRADING 链接：https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benaliSupport and Resistance(SNR) Sentinel Indicator
自适应支撑和阻力指标，使用可配置的确认条自动检测、跟踪和更新最近的有效 S/R 水平。在确认突破后，水平线会动态移动，并实时向前延伸。
内存
监控内存消耗。Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts
可用于生产的多时间框架 RSI 扫描仪，带有智能警报重试系统。可同时监控多达 7 个时间框架，在 3 个以上 TFs 一致时突出显示收敛区，现在还能自动重试失败通知，确保你不会错过关键的超买/超卖设置。