RSI 价格行动突破是一种技术指标，旨在过滤市场噪音，识别高概率反转点。与标准震荡指标不同，该工具不会在超买/超卖条件出现时立即发出信号；相反，它会等待价格行动确认（突破/吞没）来验证入市。





工程逻辑

该算法采用严格的两步验证流程 ：





条件 A（设置）：RSI（相对强弱指数）必须突破定义的阈值（默认值：70 表示超买，30 表示超卖）。这表明可能出现衰竭。





条件 B（触发）：必须出现反转蜡烛图形态。

- 卖出：价格必须收于前一根蜡烛的低点下方（吞没结构）。

- 买入：价格必须收于前一根蜡烛的高点之上。





主要特征

- 零重绘：仅在蜡烛收盘后绘制箭头。

- 缓冲架构：针对智能交易系统中的 iCustom 调用进行了优化。

- 视觉效率：清晰的图表叠加，明显的买入/卖出信号。





参数

- InpRSIPeriod (14)：相对强弱指数计算周期。

- InpRSIOverbought（70）：监控卖出机会的水平。

- InpRSIOversold（30）：监测买入机会的级别。





使用建议