SilviosEAbest26 - это высокоточный советник для MetaTrader 5, предназначенный для торговли разворотами рынка с использованием сложной комбинации динамических ценовых каналов и фильтров импульса. Система разработана для получения стабильной прибыли при соблюдении строгих протоколов управления рисками.

Price Action Day Trader - это надежный трендовый MQL5-эксперт, предназначенный для внутридневной торговли. Он фокусируется на высоковероятных паттернах ценового действия Pin Bars, Engulfing Candles и Inside Bar Breakouts, фильтруя сделки через двойной фильтр тренда Moving Average.