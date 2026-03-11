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Индикаторы

Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

4 (4)
In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
6 продуктов 7 статей 6 кодов 3 темы 16 комментариев
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SNR Sentinel - адаптивный индикатор поддержки и сопротивления для MT5

SNR Sentinel - это продвинутый, самонастраивающийся индикатор поддержки и сопротивления, разработанный для отслеживания только самых актуальных ценовых уровней в режиме реального времени. Вместо того чтобы загромождать график устаревшими линиями, SNR Sentinel постоянно обнаруживает, проверяет, отслеживает и заменяет уровни поддержки и сопротивления на основе подтвержденной структуры цены и поведения при прорыве. Построенный на строгой логике подтверждения баров слева направо, индикатор определяет статистически обоснованные максимумы и минимумы свинга, проецирует их вперед и автоматически переходит на следующий значимый уровень после подтвержденного прорыва.

Это делает SNR Sentinel идеальным помощником для:
  • трейдеров, ориентирующихся на ценовое действие
  • Стратегии прорыва и ретеста
  • Рыночной структуры и систем принятия решений на основе S/R

Основные характеристики

1. Адаптивное отслеживание ближайших уровней
  • Всегда отображает ближайшие действующие уровни поддержки и сопротивления относительно текущей цены.
  • Автоматически обновляется при появлении новых, более значимых уровней
2. Обнаружение S/R на основе подтверждения
  • Уровни проверяются с помощью настраиваемых левых/правых полос подтверждения, отсеивая слабые или шумные колебания.
  • При этом учитываются только структурно значимые максимумы и минимумы.

3. Интеллектуальная обработка прорывов
  • Уровень считается пробитым только после закрытия свечи за его пределами.
  • Пробитые уровни визуально отмечаются и ставятся в очередь на замену.
  • Затем механизм сканирует исторические данные в поисках следующего логического уровня, на который цена, скорее всего, отреагирует.

4. Динамическая перспективная проекция
  • Активные уровни постоянно продлеваются в будущее.
  • Никаких лучевых объектов - чистые, контролируемые проекции, которые обновляются на каждом баре.

5. Минимализм и удобные графики
  • Ровно одна поддержка и одно сопротивление в любой момент времени.
  • Никакой перерисовки, никакого беспорядка, никаких лишних уровней.



Лучшие примеры использования

  • Слияние входов для прорывов и откатов
  • Определение зон реакции для скальпинга и свинг-трейдинга
  • Проверка структуры рынка (среды HH / LL)
  • Чистая структура S/R для советников и дискреционной торговли

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69219

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MA Deviation Histogram MA Deviation Histogram

The indicator calculates the difference between the close price (or any applied price) and the Moving Average.