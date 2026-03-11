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Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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SNR Sentinel - это продвинутый, самонастраивающийся индикатор поддержки и сопротивления, разработанный для отслеживания только самых актуальных ценовых уровней в режиме реального времени. Вместо того чтобы загромождать график устаревшими линиями, SNR Sentinel постоянно обнаруживает, проверяет, отслеживает и заменяет уровни поддержки и сопротивления на основе подтвержденной структуры цены и поведения при прорыве. Построенный на строгой логике подтверждения баров слева направо, индикатор определяет статистически обоснованные максимумы и минимумы свинга, проецирует их вперед и автоматически переходит на следующий значимый уровень после подтвержденного прорыва.
- трейдеров, ориентирующихся на ценовое действие
- Стратегии прорыва и ретеста
- Рыночной структуры и систем принятия решений на основе S/R
Основные характеристики
- Всегда отображает ближайшие действующие уровни поддержки и сопротивления относительно текущей цены.
- Автоматически обновляется при появлении новых, более значимых уровней
- Уровни проверяются с помощью настраиваемых левых/правых полос подтверждения, отсеивая слабые или шумные колебания.
- При этом учитываются только структурно значимые максимумы и минимумы.
- Уровень считается пробитым только после закрытия свечи за его пределами.
- Пробитые уровни визуально отмечаются и ставятся в очередь на замену.
- Затем механизм сканирует исторические данные в поисках следующего логического уровня, на который цена, скорее всего, отреагирует.
- Активные уровни постоянно продлеваются в будущее.
- Никаких лучевых объектов - чистые, контролируемые проекции, которые обновляются на каждом баре.
- Ровно одна поддержка и одно сопротивление в любой момент времени.
- Никакой перерисовки, никакого беспорядка, никаких лишних уровней.
Лучшие примеры использования
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69219
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