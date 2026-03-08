Price Action Day Trader 是一款功能强大的趋势跟踪型 MQL5 Expert Advisor，专为日内交易而设计。它专注于高概率的价格行为模式，如销棒形态、吞没蜡烛形态和内棒突破形态，同时通过双重移动平均趋势过滤器过滤交易。

这是一种在图表上以趋势线和/或箭头显示现有头寸/交易的进入/退出点的服务。