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核心交易逻辑
该 EA 采用均值回复 法，利用价格行为边界和移动平均线进行趋势定向：
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动态价格区域： EA 不断计算过去 48 根蜡烛（回看周期）的最高价和最低价，以确定关键的供需水平。
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入市触发器： 当价格进入预定义的缓冲区（ZoneBufferPips）时，交易就会启动。这样就可以在市场枢轴到达历史阻力位或支撑位之前精确进场。
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动量确认： 为过滤虚假突破，RSI 指标必须确认走势：
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买入： 价格触及下限区域 + RSI < 40。
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卖出： 价格触及上方区域 + RSI > 55（最大胜率的优化阈值）。
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风险管理和交易保护
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动态手数： 根据账户余额和用户定义的风险百分比（RiskPercent）自动计算头寸大小。
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高级保护： 每笔交易都设有固定的止损和止盈。
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利润锁定： 集成的盈亏平衡 功能和追踪止损 功能会自动工作，在交易向对你有利的方向移动时确保利润。
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智能离场： 系统监控超买/超卖情况，如果 RSI 达到极端相反值，可提前平仓。
技术特点
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实时仪表盘： 基本数据包括当前的 RSI、点差、风险和指定的神奇数字 都会直接显示在图表上。
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优化性能： 与 MT5（对冲/净值账户）完全兼容，无编译器警告，专家选项卡中有详细的诊断日志。
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用户友好的自定义： 所有参数，包括回看期、RSI 临界值和点值，均可完全调整，以适应不同的市场条件。
由MetaQuotes Ltd译自德语
原代码： https://www.mql5.com/de/code/68934
Price Action Day Trader 是一款功能强大的趋势跟踪型 MQL5 Expert Advisor，专为日内交易而设计。它专注于高概率的价格行为模式，如销棒形态、吞没蜡烛形态和内棒突破形态，同时通过双重移动平均趋势过滤器过滤交易。ShowTradeLines Service
这是一种在图表上以趋势线和/或箭头显示现有头寸/交易的进入/退出点的服务。
自适应支撑和阻力指标，使用可配置的确认条自动检测、跟踪和更新最近的有效 S/R 水平。在确认突破后，水平线会动态移动，并实时向前延伸。蜡烛平仓计时器 - MT5 指标
指标描述 - Candle Close Timer 名称：Candle Close Timer 版本: 1.0 作者：BENTRADE TRADING 链接：https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali