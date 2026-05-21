该EA通过计算每日的开始、结束和收盘时间、重置其变量以及准备用于突破检测的区间，持续管理交易时段。在定义的区间内，它收集以分钟为单位的最高价和最低价，确定最大值和最小值，并更新图表上的矩形对象，以直观地显示盘整区域。

This code is inspired by a tutorial from Rene Balke on YouTube!

一旦区间时段结束，该EA会将最新K线收盘价（与区间结束时间不同）与计算出的边界进行比对；若检测到突破，则自动下达买入或卖出订单，止盈目标设定为区间幅度的全额，止损位则设在相反的边界处。

示例

参数



