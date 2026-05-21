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Easy Range Breakout EA - MT5 - MetaTrader 5EA
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该EA通过计算每日的开始、结束和收盘时间、重置其变量以及准备用于突破检测的区间，持续管理交易时段。在定义的区间内，它收集以分钟为单位的最高价和最低价，确定最大值和最小值，并更新图表上的矩形对象，以直观地显示盘整区域。一旦区间时段结束，该EA会将最新K线收盘价（与区间结束时间不同）与计算出的边界进行比对；若检测到突破，则自动下达买入或卖出订单，止盈目标设定为区间幅度的全额，止损位则设在相反的边界处。
This code is inspired by a tutorial from Rene Balke on YouTube!
示例
参数
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68764
Machine Learning Supertrend
一种受机器学习启发的趋势状态分析方法。提供精准的交易信号，并内置回测信心指标XANDER Adaptive Cross
两种对市场解读不同的自适应移动平均线。交叉点预示着趋势的转变。
Daily Risk Monitor Lite
“Daily Risk Monitor Lite” 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，可直接在图表上显示日实现盈亏、浮动盈亏、日总盈亏、当前回撤以及基于颜色的风险状态。它是一款只读监控工具，不会平仓或阻止交易。Super Trend
Supertrend指标会在MetaTrader 5图表上绘制一条基于ATR的动态趋势线，该趋势线会在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换，并在每次趋势反转时可选地显示买入/卖出箭头信号。