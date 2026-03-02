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Price Action Intraday Trading - Expert for MT5 - MetaTrader 5EA
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核心交易逻辑
该 EA 会分析每个新条形图的价格走势，并根据三个主要设置执行交易：
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针形柱（拒绝）： 在关键价位上识别价格拒绝，可自定义芯体比率。
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吞没蜡烛（动量）： 当一根大蜡烛完全盖过之前的价格走势时，捕捉反转。
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内柱突破（盘整）： 交易母柱的突破，预示趋势的延续或反转。
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趋势过滤器： 双 EMA（默认为 20/50）确保 EA 只进入中期趋势方向的交易。
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S/R 上下文： 集成的支撑位和阻力位回溯功能允许 EA 根据历史价格水平验证信号。
主要功能
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动态风险管理： 根据账户余额的百分比（默认为 1.5%）自动计算手数。
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安全保护： 包括每日最大亏损 限制（3%），在市场波动日保护资本。
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交易进化： 具有自动盈亏平衡 触发器和追踪止损 功能，可在交易走势对您有利时锁定利润。
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时间控制： 内置时段过滤器可让您定义特定的交易时段，并在一天结束时自动平仓。
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自动检测填充模式： 先进的订单执行逻辑可自动检测并适应经纪商的填充模式（FOK、IOC 或 Return）。
输入参数
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风险百分比： 每笔交易的风险占余额的百分比。
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StopLossPips（止损点数 固定止损距离。
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TakeProfitRatio （获利比率）： 相对于止损的目标利润（例如，2.0 = 2:1 R:R）。
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平仓比率： 用于检测针形柱的最小线体比率。
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SRLookback： SRLookback： 用于计算支撑位和阻力位的条数。
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快速/慢速 MA： EMA 趋势过滤器的周期。
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开始/结束小时： 开立新仓位的时间窗口。
建议
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时间框架： 针对M15、H1 和H4 进行了优化。
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符号： 在主要货币对（欧元兑美元、英镑兑美元）和 XAUUSD 上效果最佳。
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优化： 建议根据所选工具的具体波动率优化 StopLossPips 和 PinBarRatio。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68704
这是一种在图表上以趋势线和/或箭头显示现有头寸/交易的进入/退出点的服务。Binary tradng based on candle colors
计算蜡烛颜色的简单二元交易策略。
SilviosEAbest26 是适用于 MetaTrader 5 的高精度智能交易系统，旨在利用动态价格通道和动量过滤器的复杂组合来交易市场反转。该系统在保持严格的风险管理协议的同时，还能获得稳定的收益。Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator
自适应支撑和阻力指标，使用可配置的确认条自动检测、跟踪和更新最近的有效 S/R 水平。在确认突破后，水平线会动态移动，并实时向前延伸。