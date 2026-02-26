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Binary tradng based on candle colors - MetaTrader 5脚本
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本指标用于演示如何利用 MT5 全局变量发送交易信号。
读者可自行实施 "真实交易 "部分，为测试目的，您可能需要查看以下博客https://www.mql5.com/en/blogs/post/766943 （使用 MT5 终端进行 Binomo 交易）
请注意，为获得最佳效果，应使用任何资产的 5 秒图表。
对蜡烛颜色进行计数，多数颜色将决定进行 CALL 或 PUT 交易，可在指标设置中反转。在相反的情况下，少数颜色将决定交易。
请注意，为获得最佳效果，应使用任何资产的 5 秒图表。
对蜡烛颜色进行计数，多数颜色将决定进行 CALL 或 PUT 交易，可在指标设置中反转。在相反的情况下，少数颜色将决定交易。
按 F3 键显示 MT5 全局变量，如下图所示，可以验证所使用的全局变量。
祝您好运
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68693
记录平衡和权益图表并计算其他优化标准的模式
如果您可以访问 Expert Advisor 代码，则可以保存余额和权益图表，并通过添加该库中的其他代码来计算其他优化标准。EA Duplicate Detector
允许 EA 根据条件确定图表上是否有重复的 EA。
ShowTradeLines Service
这是一种在图表上以趋势线和/或箭头显示现有头寸/交易的进入/退出点的服务。Price Action Intraday Trading - Expert for MT5
Price Action Day Trader 是一款功能强大的趋势跟踪型 MQL5 Expert Advisor，专为日内交易而设计。它专注于高概率的价格行为模式，如销棒形态、吞没蜡烛形态和内棒突破形态，同时通过双重移动平均趋势过滤器过滤交易。