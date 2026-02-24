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Project Template Generator - MetaTrader 5脚本
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技术概述
ProjectTemplateGen.mq5 是一款 MetaTrader 5 脚本工具，可自动创建标准化的智能交易系统项目结构。它在 MQL5 的安全限制范围内实现了编程文件系统操作，同时为可扩展的交易系统开发奠定了一致的基础。
核心功能
- 程序化文件操作：演示用于创建目录和编写结构化内容的 MQL5 文件处理 API
- 基于模板的生成：生成可立即编译的 MQL5 源文件，并带有适当的事件处理程序骨架
- 可配置输出：允许通过输入参数进行运行时自定义，无需修改源代码
- 沙盒合规性：在 MetaTrader 5 的安全执行环境中运行
实施细节
文件操作架构
脚本采用模块化方法创建文件，用不同的功能处理项目生成的不同方面：
// 在 OnStart() 中进行初级协调 string projectPath = "Files\\" + ProjectName + "\\"; if(!FolderCreate(projectPath)) { /* 错误处理 */ } if(!CreateMainEA(projectPath + ProjectName + ".mq5")) return; if(CreateIncludeFile) CreateInclude(projectPath + ProjectName + ".mqh"); CreateManifest(projectPath + "README.txt");
生成的项目结构
MQL5/Files/[ProjectName]/ ├── [ProjectName].mq5 # Main Expert Advisor source file ├── [ProjectName].mqh # Optional header/class definition file └── README.txt # Project documentation and instructions
关键技术组件
1.动态路径构建
string projectPath = "Files\\" + ProjectName + "\\";
- 使用符合 MQL5 沙盒限制的相对路径
- 演示用于动态文件系统导航的字符串连接
2.通过错误处理创建强大的文件
int h = FileOpen(filePath, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); if(h == INVALID_HANDLE) { Print("ERROR: Cannot create main EA file. Error: ", GetLastError()); return false; }
- 对文件操作进行全面的错误检查
- 通过系统错误代码提供有意义的错误信息
- 通过调用 FileClose() 确保适当的资源清理
3.结构化内容生成
FileWrite(h,"//+------------------------------------------------------------------+"); FileWrite(h,"//| " + ProjectName + ".mq5"); FileWrite(h,"//| Author: " + AuthorName); FileWrite(h,"#property strict"); FileWrite(h,"int OnInit()"); FileWrite(h,"{"); FileWrite(h," return INIT_SUCCEEDED;"); FileWrite(h,"}");
- 生成语法有效的 MQL5 代码
- 保持格式和编码标准的一致性
- 创建可编译的模板代码
使用说明
基本操作
- 编译：在元编辑器中编译ProjectTemplateGen.mq5(F7)
- 执行：将脚本从导航器拖动到任意图表上
- 配置：在输入对话框中设置参数：
- 项目名称：目标文件夹和文件命名
- 作者姓名：版权和文件归属
- CreateIncludeFile： 切换头文件生成
- 输出：检查专家选项卡，查看生成状态和路径信息
生成后工作流程
由于 MQL5 脚本的安全限制，该脚本会在 MQL5\Files\[ProjectName]\ 中创建项目。
通过以下方式完成设置
- 手动将文件夹移动到 MQL5\Experts\
- 在 MetaEditor 中打开主 .mq5 文件
- 在提供的函数骨架中实现您的交易逻辑
高级工作流程的扩展机会
可扩展性增强
- 多文件模板：扩展生成指标脚本、库文件或资源清单
- 配置文件：为参数管理添加 JSON/XML 配置文件生成功能
- 构建脚本纳入批量编译或依赖关系管理文件
代码
//+------------------------------------------------------------------+ //|ProjectTemplateGen.mq5 //|版权 2025 年，克莱蒙斯-本杰明 | | //|https：//www.mql5.com | | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Clemence Benjamin" #property link "https://www.mql5.com" #property strict #property description "Generates EA project template in MQL5//Files" #property script_show_inputs #property version "2.01" //--- 输入 input string ProjectName = "Type your project name";//项目名称 input string AuthorName = "Type your name eg. Clemence Benjamin"; // 作者姓名 input bool CreateIncludeFile = true;// 生成头文件 //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本条目| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { Print("=== MQL5 Project Template Generator Started ==="); Print("Project Name: ", ProjectName); Print("Author: ", AuthorName); //--- 允许的沙盒路径 string projectPath = "Files\\" + ProjectName + "\\"; Print("Target path (sandbox-safe): ", projectPath); //--- 创建项目文件夹 if(!FolderCreate(projectPath)) { Print("ERROR: Cannot create project folder. Error: ", GetLastError()); return; } //--- 创建 EA 文件 if(!CreateMainEA(projectPath + ProjectName + ".mq5")) return; //--- 创建包含文件 if(CreateIncludeFile) CreateInclude(projectPath + ProjectName + ".mqh"); //--- 创建清单 CreateManifest(projectPath + "README.txt"); Print("SUCCESS: Project created in MQL5\\Files\\", ProjectName); Print("ACTION REQUIRED: Move folder to MQL5\\Experts\\ manually"); Print("Folder path: ", TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) + "\\" + projectPath); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建主 EA| //+------------------------------------------------------------------+ bool CreateMainEA(const string filePath) { int h = FileOpen(filePath, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); if(h == INVALID_HANDLE) { Print("ERROR: Cannot create main EA file. Error: ", GetLastError()); return false; } FileWrite(h,"//+------------------------------------------------------------------+"); FileWrite(h,"//| " + ProjectName + ".mq5"); FileWrite(h,"//| Author: " + AuthorName); FileWrite(h,"//+------------------------------------------------------------------+"); FileWrite(h,"#property strict"); FileWrite(h,""); FileWrite(h,"int OnInit()"); FileWrite(h,"{"); FileWrite(h," return INIT_SUCCEEDED;"); FileWrite(h,"}"); FileWrite(h,""); FileWrite(h,"void OnTick()"); FileWrite(h,"{"); FileWrite(h,"}"); FileClose(h); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建包含文件| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateInclude(const string filePath) { int h = FileOpen(filePath, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); if(h == INVALID_HANDLE) return; FileWrite(h,"#ifndef __" + ProjectName + "_MQH__"); FileWrite(h,"#define __" + ProjectName + "_MQH__"); FileWrite(h,"class C" + ProjectName + " {};"); FileWrite(h,"#endif"); FileClose(h); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建清单| //+------------------------------------------------------------------+ void CreateManifest(const string filePath) { int h = FileOpen(filePath, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); if(h == INVALID_HANDLE) return; FileWrite(h,"PROJECT TEMPLATE"); FileWrite(h,"Name: " + ProjectName); FileWrite(h,"Author: " + AuthorName); FileWrite(h,""); FileWrite(h,"NOTE:"); FileWrite(h,"Move this folder to MQL5\\Experts\\ to compile."); FileClose(h); } //+------------------------------------------------------------------+
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68598
VR Breakdown level - 基于突破前期高点或低点的交易策略
基于简单突破前期高点或低点的交易策略Sideways Martingale
使用 onnx AI 的马丁格尔趋势检测器
EA Duplicate Detector
允许 EA 根据条件确定图表上是否有重复的 EA。记录平衡和权益图表并计算其他优化标准的模式
如果您可以访问 Expert Advisor 代码，则可以保存余额和权益图表，并通过添加该库中的其他代码来计算其他优化标准。