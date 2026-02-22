



Modify_Orders.mqh 用于管理 MetaTrader 5 中的仓位和订单。

用途

Modify_Orders.mqh 提供 两个功能强大的函数，用于管理 MetaTrader 5 平台上智能交易系统和指标中的未结头寸和挂单。它旨在自动执行修改止损、获利水平和订单价格的常规操作。

主要功能

修改 未结头寸 的 止损和止盈

修改 挂单 价格

按 仓位类型、盈利能力和符号 灵活筛选

支持不同的价值 计算 模式（点数或绝对价格）。

结构

修改仓位()函数

用于修改未结头寸的止损和止盈水平。

void Modify_Position( string tp_and_sl, string price_and_value, string type_position, double price_tp_and_sl, string symb, long magicNumber );

头寸过滤参数：





参数 type_position 说明 "所有仓位 所有仓位 "全部盈利 仅盈利头寸 "所有亏损 仅亏损头寸 买入 仅买入头寸 "买入盈利 仅买入盈利头寸 "买入亏损 仅限亏损的买入头寸 卖出 仅卖出头寸 "卖出盈利 仅限盈利的卖出头寸 "卖出亏损 仅限亏损卖出头寸





使用示例

Modify_Position( "SL" , "Value" , "All" , 1000 , _Symbol , 0 ); Modify_Position( "TP" , "Price" , "Buy Profit" , 1.2345 , _Symbol , 12345 ); Modify_Position( "SL" , "Value" , "Sell Loss" , 500 , "EURUSD" , 98765 );

Modify_Order() 函数

用于修改挂单（止损单和限价单）。

void Modify_Order( string tp_sl_price, string type_order, double price_tp_sl_price, string symb, long magicNumber );





支持的订单类型

"买入止损" -- 挂单买入止损

"买入限价" -- 挂单买入限价。

"卖出止损 " -- 挂单卖出止损。

"限价卖出" - 挂单的限价卖出订单。





使用示例：

Modify_Order( "Price" , "Buy Stop" , 1.2345 , _Symbol , 0 ); Modify_Order( "SL" , "Sell Limit" , 1.2350 , "GBPUSD" , 12345 ); Modify_Order( "TP" , "Buy Limit" , 1.2300 , "EURUSD" , 98765 );

工作原理

修改仓位算法：

以 相反顺序搜索所有未结头寸 按 符号和魔数过滤仓位 检查附加条件 （ 头寸类型、盈利能力） 计算新的 SL/TP 值： 对于"价值 " 模式 ：价格 ± （价值 × 点数）

对于"价格 " 模式 ：直接分配值 通过 OrderSend()发送修改指令





修改订单算法：

枚举所有挂单 根据符号、魔术号码和订单类型进行筛选 修改指定参数 （ 价格、SL 或 TP） 保存未更改的参数 发送修改指令





执行功能

安全可靠：

订单类型双重检查 - 通过字符串参数和系统提供的真实类型进行检查 复杂过滤 - 确保只有目标位置/订单受到影响 保留未更改的参数 -- 当 SL 更改时，TP保留，反之亦然





数学计算：

对于买入头寸

止损 ： 当前价格 - （价值 × 点数）

获利 ： 当前价格 + （价值 × 点数）

对于卖出头寸：

止损 ： 当前价格 + (价值 × 点数)

获利 ： 当前价格 - （价值 × 点数）





使用建议

对于交易专家：

#include <Modify_Order.mqh> if (Условие_для_трейлинга) { Modify_Position( "SL" , "Value" , "All Profit" , 500 , _Symbol , ExpertMagic); }

手动脚本

void OnStart () { Modify_Position( "SL" , "Value" , "All" , 1000 , _Symbol , 0 ); }

最佳参数：

时间框架 ：任意（功能与时间框架无关）

工具 ：任何货币对、金属、指数。

神奇数字：建议每个智能交易系统使用唯一的数值。

程序库优势