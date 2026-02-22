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Sideways Martingale - MetaTrader 5EA
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回溯测试欧元兑美元 01/03/2025 - 20/01/2026 时间框架 M5（ONNX AI 培训，特别针对 M5-M15）
回溯测试 GBPUSD 01/03/2025 - 20/01/2026 时间框架 M5（ONNX AI 培训专门针对 M5-M15）
1.概述
SidewaysMartingale 是一款智能交易系统，旨在使用马氏恢复策略 交易横盘（区间震荡）市场，并通过ONNX 模型 增强了基于 AI 的趋势检测器。
该 EA 结合了
-
AI 趋势分类（横盘/看涨/看跌）
-
用于基于范围的入场的包络线指标
-
受控的马丁格尔头寸缩放
-
基于利润的一揽子平仓
-
基于保证金的紧急止损
核心理念是
仅当市场在统计上被归类为横盘时才进行交易，并避免在检测到强劲趋势时增加马氏仓位。
2.人工智能趋势检测器（与 ONNX 整合）
ONNX 模型输出
ONNX 模型返回
-
预测标签（不直接使用）
-
包含三个 概率的概率向量：
|变量
|意义
|侧面
|市场横盘/震荡的 概率
|牛市概率
|市场看涨（上升趋势） 的概率
|熊市
|市场看跌（下降趋势） 的概率
这些概率提取为
3.特征工程（人工智能输入）
EA 向 ONNX 模型输入9 个工程特征：
|特征指数
|描述
|f[0]
|EMA200 斜率（趋势方向和强度）
|f[1]
|价格与 EMA200 的距离
|f[2]
|ATR 值（波动率）
|f[3]
|按 ATR 归一化的蜡烛区间
|f[4]
|突破压力与前高对比
|f[5]
|蜡烛图主体主导地位
|f[6]
|星期
|f[7]
|小时
|f[8]
|前一根蜡烛的方向
通过这些特征，人工智能模型可以检测到
-
市场波动
-
趋势强度
-
基于时间的行为模式
-
价格结构行为
4.横盘市场检测逻辑
当出现以下情况时，市场被视为横盘：
例如
-
如果 InpAISidewayThreshold = 0.70
-
那么至少 需要70% 的置信度 才能将市场归类为横盘市场
👉除非满足此条件，否则不会打开新交易
5.进入逻辑（在区间内平仓）
EA 使用包络线 来检测区间极值。
买入
-
价格触及或突破下包络线
-
AI 确认市场横盘
-
打开买入 头寸
卖出输入
-
价格触及或突破上封套
-
人工智能确认市场横盘
-
打开卖出 头寸
💡 这可确保在非趋势条件下，仅在区间极值 进行交易。
6.马丁格尔恢复逻辑
当头寸已经存在时，EA 会应用基于距离的马丁格尔法：
-
只有当价格移动了规定的点数距离，才会开启新仓位
-
使用乘数（LotMultiplier）增加手数
-
限制最大交易次数（MaxTradesInSeries）
距离检查
7.马丁格尔人工智能安全过滤器
这是一个重要的风险控制机制。
在添加新的马丁格尔头寸之前，EA 会进行检查：
当前系列是否为买入
如果当前系列为卖出
🔒 含义：
-
如果 AI 检测到强烈的相反趋势
-
且置信度超过 InpAISafetyThreshold 临界值
-
停止马丁格尔扩张
这可以防止
-
在强势突破期间出现马丁格尔
-
趋势延续导致的深度缩水
8.利润目标和一篮子平仓
EA 监控所有仓位的总浮动利润：
if(totalProfitUSD >= TakeProfitTargetUSD)
一旦达到：
-
关闭所有仓位
-
重置马丁格尔系列
-
EA 等待新的横向设置
这种方法将所有仓位视为一篮子交易。
9.风险管理
基于保证金的紧急止损
如果股票缩水超过规定的百分比：
-
立即关闭所有仓位
-
防止追加保证金
10.策略摘要
|组成部分
|目的
|人工智能趋势探测器
|对市场制度进行分类
|概率边际
|只允许在区间内交易
|prob_bull / prob_bear
|在强势趋势中阻止马丁格尔
|包络线
|定义范围极值
|马丁格尔
|横盘市场中的恢复
|一篮子 TP
|均值回归后快速离场
|保证金 SL
|账户保护
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68537
基于简单突破前期高点或低点的交易策略Project Template Generator
本脚本是开发人员如何使用 MQL5 以编程方式处理文件的实用示例。其关键目标之一是演示有效的项目文件组织，这对于开发大型系统或旨在创建可移植、独立项目的开发人员来说至关重要。这一概念还可以进一步扩展和完善，以支持更先进的开发工作流程。