回溯测试欧元兑美元 01/03/2025 - 20/01/2026 时间框架 M5 （ONNX AI 培训，特别针对 M5-M15）

回溯测试 GBPUSD 01/03/2025 - 20/01/2026 时间框架 M5（ONNX AI 培训专门针对 M5-M15）





1.概述

SidewaysMartingale 是一款智能交易系统，旨在使用马氏恢复策略 交易横盘（区间震荡）市场，并通过ONNX 模型 增强了基于 AI 的趋势检测器。

该 EA 结合了

AI 趋势分类（横盘/看涨/看跌）

用于基于范围的入场的包络线指标

受控的马丁格尔头寸缩放

基于利润的一揽子平仓

基于保证金的紧急止损

核心理念是

仅当市场在统计上被归类为横盘时才进行交易，并避免在检测到强劲趋势时增加马氏仓位。

2.人工智能趋势检测器（与 ONNX 整合）

ONNX 模型输出

ONNX 模型返回

预测标签（不直接使用）

包含三个 概率的概率向量：

变量 意义 侧面 市场横盘/震荡的 概率 牛市概率 市场看涨（上升趋势） 的概率 熊市 市场看跌（下降趋势） 的概率

这些概率提取为

float prob_side = prob_data[ 0 ].values[ 0 ]; float prob_bull = prob_data[ 0 ].values[ 1 ]; float prob_bear = prob_data[ 0 ].values[ 2 ];

3.特征工程（人工智能输入）

EA 向 ONNX 模型输入9 个工程特征：

特征指数 描述 f[0] EMA200 斜率（趋势方向和强度） f[1] 价格与 EMA200 的距离 f[2] ATR 值（波动率） f[3] 按 ATR 归一化的蜡烛区间 f[4] 突破压力与前高对比 f[5] 蜡烛图主体主导地位 f[6] 星期 f[7] 小时 f[8] 前一根蜡烛的方向





通过这些特征，人工智能模型可以检测到

市场波动

趋势强度

基于时间的行为模式

价格结构行为

4.横盘市场检测逻辑

当出现以下情况时，市场被视为横盘：

bool is_sideway = (prob_side >= InpAISidewayThreshold);

例如

如果 InpAISidewayThreshold = 0.70

那么至少 需要70% 的置信度 才能将市场归类为横盘市场

👉除非满足此条件，否则不会打开新交易

5.进入逻辑（在区间内平仓）

EA 使用包络线 来检测区间极值。

买入

if (price_close <= lower[ 0 ] && is_sideway)

价格触及或突破 下包络线

AI 确认 市场横盘

打开买入 头寸

卖出输入

else if (price_close >= upper[ 0 ] && is_sideway)

价格触及或突破 上封套

人工智能确认 市场横盘

打开卖出 头寸

💡 这可确保在非趋势条件下，仅在区间极值 进行交易。

6.马丁格尔恢复逻辑

当头寸已经存在时，EA 会应用基于距离的马丁格尔法：

只有当价格移动了规定的点数距离，才会开启新仓位

使用乘数（LotMultiplier）增加手数

限制最大交易次数（MaxTradesInSeries）

距离检查

if (dist >= reqDist)

7.马丁格尔人工智能安全过滤器

这是一个重要的风险控制机制。

在添加新的马丁格尔头寸之前，EA 会进行检查：

当前系列是否为买入

if (s_seriesType == POSITION_TYPE_BUY && prob_bear >= InpAISafetyThreshold) return ;

如果当前系列为卖出

if (s_seriesType == POSITION_TYPE_SELL && prob_bull >= InpAISafetyThreshold) return ;

🔒 含义：

如果 AI 检测到 强烈的相反趋势

且置信度超过 InpAISafetyThreshold 临界值

停止马丁格尔扩张

这可以防止

在强势突破期间出现马丁格尔

趋势延续导致的深度缩水

8.利润目标和一篮子平仓

EA 监控所有仓位的总浮动利润：

if(totalProfitUSD >= TakeProfitTargetUSD)

一旦达到：

关闭所有仓位

重置马丁格尔系列

EA 等待新的横向设置

这种方法将所有仓位视为一篮子交易。

9.风险管理

基于保证金的紧急止损

if (((bal - eq)/bal)* 100.0 >= StopLossByMarginPercent)

如果股票缩水超过规定的百分比：

立即关闭所有仓位

防止追加保证金

10.策略摘要