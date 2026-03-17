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ZigZag BOS CHoCH Detection - MetaTrader 5脚本
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- 801
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功能特点
- 使用标准 MQL5之字形 方法进行经典之字形摆动检测（深度/偏差/后退）。
- 自动枢轴跟踪（内部存储最近的摆动点，用于结构分析）。
- 结构中断 (BOS) 检测：
- 标记同一结构方向上的延续中断。
- 绘制水平水平线并标记为 "BOS"。
- 字符变化 (CHoCH) 检测：
- 标记与之前结构方向相反的第一个断点。
- 绘制水平线并标记为 "CHOCH"。
- 清洁图表对象：
- 线条和标签直接绘制在图表上，清晰可见。
- 在新条形图上更新，避免不必要的重绘。
参数：
|参数名称
|说明
|输入回溯
|在收集最近的 ZigZag 支点以进行结构检测时，要扫描多少个条形图。
|输入深度
|ZigZag 深度（标准 MQL5 ZigZag 参数）。
|输入偏差
|以点为单位的 ZigZag 偏差（标准 MQL5 ZigZag 参数）。
|输入后退步长
|ZigZag 后退步长（标准 MQL5 ZigZag 参数）。
注意事项和限制：
- ZigZag 重绘： 与所有基于 ZigZag 的工具一样，摆动点可以更新，直到确认一条腿。BOS/CHoCH 水平可能会相应移动。
- 基于收盘价的确认： 突破检测使用相对于相关摆动水平的蜡烛收盘进行评估。
- 图表对象： BOS/CHoCH 水平使用图表对象（线条 + 文本标签）绘制。
- 性能： 回溯值过大可能会降低较慢设备或低时间框架的性能。
截图：
结论：
该指标将标准 MQL5 ZigZag 的 可靠性与清晰的BOS/CHoCH 市场结构标签相结合。对于希望直接在图表上确认波段结构的交易者来说，这是一款轻量级可视化工具。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65980
Trend based on WPR
该指标结合了 WPR 和总损益。我不知道如何详细介绍这个指标，但您可以试试。Multi-timeframe RSI scanner with visual dashboard and alerts
可用于生产的多时间框架 RSI 扫描仪，带有智能警报重试系统。可同时监控多达 7 个时间框架，在 3 个以上 TFs 一致时突出显示收敛区，现在还能自动重试失败通知，确保你不会错过关键的超买/超卖设置。
WPR With TPSL
图表窗口中的 WPR 指标与 TPSLVR Rsi Robot - 多时间框架交易策略
仅有两个时间框架 — H1 和 D1 — 同步工作，以过滤掉市场噪音，只捕捉RSI从超买和超卖区域发出的强力反转信号。没有随机入场，只有来自“老大哥”的明确方向确认。