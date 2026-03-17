该指标结合了 WPR 和总损益。我不知道如何详细介绍这个指标，但您可以试试。

可用于生产的多时间框架 RSI 扫描仪，带有智能警报重试系统。可同时监控多达 7 个时间框架，在 3 个以上 TFs 一致时突出显示收敛区，现在还能自动重试失败通知，确保你不会错过关键的超买/超卖设置。