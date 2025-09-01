Индикатор Молот определяет ключевые свечные формации, в частности зеленые и красные молоты, а также перевернутые молоты, на графике MetaTrader 5. Он предназначен для выделения потенциальных точек разворота цены путем анализа свечной структуры на каждом баре. Молот обычно характеризуется небольшим телом и длинным нижним фитилем, что указывает на потенциальное давление на покупку после нисходящего тренда. Перевернутый молот, напротив, имеет длинный верхний фитиль и может указывать на возможный разворот после восходящего тренда.

Этот индикатор рассчитывает размер и соотношение фитилей и тел свечей для обнаружения этих паттернов, используя три основных настраиваемых параметра:

MaxRatioShortWick : устанавливает максимальное соотношение короткого фитиля к полной свече, отфильтровывая паттерны с минимальными верхними фитилями.

: устанавливает максимальное соотношение короткого фитиля к полной свече, отфильтровывая паттерны с минимальными верхними фитилями. MinRatioLongWick : задает минимальное соотношение для длинного фитиля, гарантируя, что обнаруженные паттерны имеют значительную длину фитиля по сравнению с телом свечи.

: задает минимальное соотношение для длинного фитиля, гарантируя, что обнаруженные паттерны имеют значительную длину фитиля по сравнению с телом свечи. MinCandleSize: Определяет минимальный размер свечи, необходимый для квалификации паттерна "молот" или "перевернутый молот".

После идентификации паттерна индикатор отобразит на графике стрелку определенного цвета (зеленого или красного), расположенную вблизи самой высокой или самой низкой цены свечи, в зависимости от направления паттерна. Функции в коде занимаются созданием и позиционированием этих графических объектов, а также очисткой объектов при удалении индикатора с графика.

Этот индикатор подходит для трейдеров, желающих обнаружить потенциальные развороты, а его параметры можно настраивать под различные таймфреймы и рыночные условия. Это универсальный инструмент, который может дополнить различные торговые стратегии, предоставляя ранние визуальные сигналы о потенциальном изменении цены.