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Hammer Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Молот определяет ключевые свечные формации, в частности зеленые и красные молоты, а также перевернутые молоты, на графике MetaTrader 5. Он предназначен для выделения потенциальных точек разворота цены путем анализа свечной структуры на каждом баре. Молот обычно характеризуется небольшим телом и длинным нижним фитилем, что указывает на потенциальное давление на покупку после нисходящего тренда. Перевернутый молот, напротив, имеет длинный верхний фитиль и может указывать на возможный разворот после восходящего тренда.
Этот индикатор рассчитывает размер и соотношение фитилей и тел свечей для обнаружения этих паттернов, используя три основных настраиваемых параметра:
- MaxRatioShortWick: устанавливает максимальное соотношение короткого фитиля к полной свече, отфильтровывая паттерны с минимальными верхними фитилями.
- MinRatioLongWick: задает минимальное соотношение для длинного фитиля, гарантируя, что обнаруженные паттерны имеют значительную длину фитиля по сравнению с телом свечи.
- MinCandleSize: Определяет минимальный размер свечи, необходимый для квалификации паттерна "молот" или "перевернутый молот".
После идентификации паттерна индикатор отобразит на графике стрелку определенного цвета (зеленого или красного), расположенную вблизи самой высокой или самой низкой цены свечи, в зависимости от направления паттерна. Функции в коде занимаются созданием и позиционированием этих графических объектов, а также очисткой объектов при удалении индикатора с графика.
Этот индикатор подходит для трейдеров, желающих обнаружить потенциальные развороты, а его параметры можно настраивать под различные таймфреймы и рыночные условия. Это универсальный инструмент, который может дополнить различные торговые стратегии, предоставляя ранние визуальные сигналы о потенциальном изменении цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53154
Fractal with CCI Filter - Индикатор, сочетающий традиционные фракталы с фильтром CCI для уменьшения ложных сигналов. Показывает красные стрелки над свечами для бычьих фракталов (sell), когда CCI выше настроенного порога, и зеленые стрелки под свечами для медвежьих фракталов (buy), когда CCI ниже отрицательного порога. Идеально подходит для определения точек разворота с большей надежностью.Адаптивная ТПП
Adaptive CCI - Commodity Channel Index с динамически настраиваемыми верхней и нижней границами в зависимости от волатильности рынка. Отказ от фиксированных пороговых значений (например, 100/-100) за счет использования EMA-сглаженных пиков и впадин, что обеспечивает более надежные сигналы перекупленности/перепроданности, адаптированные к текущей волатильности каждого актива. Идеально подходит для определения высоковероятных точек разворота с адаптивными уровнями подтверждения.
Simple_Grid - это простейший советник "сеточник".Smart Fibonacci
SmartFibo - это мощный пользовательский индикатор на MQL5, который автоматически строит уровни коррекции и расширения Фибоначчи на основе алгоритма ZigZag, идеально подходящий для торговли паттернами ABCD. Он поддерживает расчеты Фибоначчи по принципу "от фитиля к фитилю" и "от тела к телу", что делает его универсальным для различных торговых стратегий, включая пары JPY.