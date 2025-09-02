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主要功能
- 使用基于 ZigZag 的价格周期自动识别和绘制 Fibonacci 水平。
- 可定制参数：时间框架、条数、斐波纳契颜色、标签可见性和样式。
- 支持多个斐波那契水平（如 23.6%、38.2%、61.8%、161.8% 等），用户可自定义最小显示水平。
- 可切换 ZigZag 可见性，并在主体到主体或灯芯到灯芯绘图模式之间切换。
- 重量轻，针对实时图表分析进行了优化。
输入参数：
- AF_Period：用于计算的时间框架（默认：0 - 当前时间框架）。
- AF_NumBars：要分析的条数（默认值：200）。
- AF_MinLevelDisplayed：要显示的最小斐波那契级别（默认值： -5）。
- AF_FiboColor, AF_FiboColor2, ...： 斐波那契线条的自定义颜色。
- AF_DrawBody2Body：启用/禁用体对体斐波那契（默认值：false）。
- ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep：用于微调的之字形参数。
- AF_LabelsVisible：显示/隐藏斐波那契级别标签（默认值：true）。
使用方法：
将该指标添加到您的图表中，调整参数以适应您的交易风格，并使用斐波那契水平来识别 ABCD 或其他价格行为模式的潜在支撑/阻力区。
反馈意见
如果您有建议或遇到问题，请在 MQL5 CodeBase 页面上留言或 通过 MQL5 社区联系我。您的反馈对于改进此工具非常有价值！
交易愉快
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62205
上面的代码是一个 "锤形 "指标，用于检测 MetaTrader 5 图表上的烛台锤形（看涨和看跌）和倒锤形（看涨和看跌）。该指标根据可调参数计算蜡烛芯的大小和比例，从而识别价格反转形态：最大比率（MaxRatioShortWick）、最小比率（MinRatioLongWick）和最小蜡烛尺寸（MinCandleSize）。检测到形态时，指标会根据形态的方向，在蜡烛最低价或最高价附近显示一个彩色箭头。代码还包括在指标初始化或停止时自动创建和删除对象的函数。分形 CCI 过滤器
带 CCI 过滤器的分形 - 该指标将传统分形与 CCI 过滤器相结合，以减少错误信号。当 CCI 高于配置阈值时，在蜡烛上方显示红色箭头，表示看涨分形（卖出）；当 CCI 低于负阈值时，在蜡烛下方显示绿色箭头，表示看跌分形（买入）。非常适合识别反转点，可靠性更高。
WeekDays 指标在数据窗口中显示周日、年周、年日或条形图指数，也可选择在图表的标签中显示。Value Area Retracement Volume Indicator
价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。