主要功能

使用基于 ZigZag 的价格周期自动识别和绘制 Fibonacci 水平。

可定制参数：时间框架、条数、斐波纳契颜色、标签可见性和样式。

支持多个斐波那契水平（如 23.6%、38.2%、61.8%、161.8% 等），用户可自定义最小显示水平。

可切换 ZigZag 可见性，并在主体到主体或灯芯到灯芯绘图模式之间切换。

重量轻，针对实时图表分析进行了优化。

输入参数：

AF_Period ：用于计算的时间框架（默认：0 - 当前时间框架）。

：用于计算的时间框架（默认：0 - 当前时间框架）。 AF_NumBars ：要分析的条数（默认值：200）。

：要分析的条数（默认值：200）。 AF_MinLevelDisplayed ：要显示的最小斐波那契级别（默认值： -5）。

：要显示的最小斐波那契级别（默认值： -5）。 AF_FiboColor, AF_FiboColor2, ...： 斐波那契线条的自定义颜色。

斐波那契线条的自定义颜色。 AF_DrawBody2Body ：启用/禁用体对体斐波那契（默认值：false）。

：启用/禁用体对体斐波那契（默认值：false）。 ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep ：用于微调的之字形参数。

：用于微调的之字形参数。 AF_LabelsVisible：显示/隐藏斐波那契级别标签（默认值：true）。

使用方法：

将该指标添加到您的图表中，调整参数以适应您的交易风格，并使用斐波那契水平来识别 ABCD 或其他价格行为模式的潜在支撑/阻力区。





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