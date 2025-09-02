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Smart Fibonacci - MetaTrader 5脚本

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
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主要功能

  • 使用基于 ZigZag 的价格周期自动识别和绘制 Fibonacci 水平。
  • 可定制参数：时间框架、条数、斐波纳契颜色、标签可见性和样式。
  • 支持多个斐波那契水平（如 23.6%、38.2%、61.8%、161.8% 等），用户可自定义最小显示水平。
  • 可切换 ZigZag 可见性，并在主体到主体或灯芯到灯芯绘图模式之间切换。
  • 重量轻，针对实时图表分析进行了优化。

输入参数

  • AF_Period：用于计算的时间框架（默认：0 - 当前时间框架）。
  • AF_NumBars：要分析的条数（默认值：200）。
  • AF_MinLevelDisplayed：要显示的最小斐波那契级别（默认值： -5）。
  • AF_FiboColor, AF_FiboColor2, ...： 斐波那契线条的自定义颜色。
  • AF_DrawBody2Body：启用/禁用体对体斐波那契（默认值：false）。
  • ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep：用于微调的之字形参数。
  • AF_LabelsVisible：显示/隐藏斐波那契级别标签（默认值：true）。

    使用方法
    将该指标添加到您的图表中，调整参数以适应您的交易风格，并使用斐波那契水平来识别 ABCD 或其他价格行为模式的潜在支撑/阻力区。

    反馈意见

    如果您有建议或遇到问题，请在 MQL5 CodeBase 页面上留言或 通过 MQL5 社区联系我。您的反馈对于改进此工具非常有价值！

    交易愉快


    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/62205

    Hammer Indicator Hammer Indicator

    上面的代码是一个 "锤形 "指标，用于检测 MetaTrader 5 图表上的烛台锤形（看涨和看跌）和倒锤形（看涨和看跌）。该指标根据可调参数计算蜡烛芯的大小和比例，从而识别价格反转形态：最大比率（MaxRatioShortWick）、最小比率（MinRatioLongWick）和最小蜡烛尺寸（MinCandleSize）。检测到形态时，指标会根据形态的方向，在蜡烛最低价或最高价附近显示一个彩色箭头。代码还包括在指标初始化或停止时自动创建和删除对象的函数。

    分形 CCI 过滤器 分形 CCI 过滤器

    带 CCI 过滤器的分形 - 该指标将传统分形与 CCI 过滤器相结合，以减少错误信号。当 CCI 高于配置阈值时，在蜡烛上方显示红色箭头，表示看涨分形（卖出）；当 CCI 低于负阈值时，在蜡烛下方显示绿色箭头，表示看跌分形（买入）。非常适合识别反转点，可靠性更高。

    Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart

    WeekDays 指标在数据窗口中显示周日、年周、年日或条形图指数，也可选择在图表的标签中显示。

    Value Area Retracement Volume Indicator Value Area Retracement Volume Indicator

    价值区域回调指标是一款功能强大的基于成交量曲线的工具，旨在识别关键交易水平--控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH)、价值区域低点 (VAL)，以及跨不同时间框架的剖面高点/低点。它可以帮助交易者发现潜在的回调机会，以达到控制点、突破区域和价值区域，因此对日内、波段和头寸交易非常有用。