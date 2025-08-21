Этот индикатор MT5 обнаруживает паттерны всплеска рынка Crash, используя специфическую 3-свечную формацию:

Красно-зелено-красный свечной паттерн (где красные свечи - это сильные всплески, а зеленые - средний откат).

Когда паттерн найден, он рисует рамку вокруг максимума/минимума этих 3 свечей.

Она также строит горизонтальную линию входа по цене открытия средней свечи.

Линия остается активной до тех пор, пока цена не вернется к этому уровню (смягчение).

Как только цена входа достигает этого уровня (смягчение), линия входа заменяется более короткой фиксированной линией от паттерна до свечи смягчения.

Работает как на исторических свечах, так и на свечах реального времени.