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Индикаторы

Crash Spike Trade Pattern - индикатор для MetaTrader 5

Israr Hussain Shah
Israr Hussain Shah

Israr Hussain Shah

3.2 (23)
welcome
95 продуктов 7 кодов 6 тем 25 комментариев
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Этот индикатор MT5 обнаруживает паттерны всплеска рынка Crash, используя специфическую 3-свечную формацию:

  • Красно-зелено-красный свечной паттерн (где красные свечи - это сильные всплески, а зеленые - средний откат).

  • Когда паттерн найден, он рисует рамку вокруг максимума/минимума этих 3 свечей.

  • Она также строит горизонтальную линию входа по цене открытия средней свечи.

  • Линия остается активной до тех пор, пока цена не вернется к этому уровню (смягчение).

  • Как только цена входа достигает этого уровня (смягчение), линия входа заменяется более короткой фиксированной линией от паттерна до свечи смягчения.

  • Работает как на исторических свечах, так и на свечах реального времени.

  • Визуально помогает определить потенциальные торговые возможности возврата в зону.

Вход Имя Описание
BoxColor Цвет рамки зоны (по умолчанию: красный).
LineColor Цвет линии входа (по умолчанию: Dodger Blue).
BoxWidth Толщина границы поля зоны.
LineWidth Толщина линии входа.
BoxStyle Стиль границы бокса (сплошная, пунктирная и т. д.).
LineStyle Стиль линии входа (сплошная, пунктирная и т. д.).
 


//==== Входные параметры ====
input color    BoxColor     = clrRed;
input color    LineColor    = clrDodgerBlue;
input int      BoxWidth     = 2;
input int      LineWidth    = 1;
input ENUM_LINE_STYLE BoxStyle = STYLE_SOLID;
input ENUM_LINE_STYLE LineStyle = STYLE_SOLID

Этот индикатор обнаруживает специфическую медвежью формацию шипа на протяжении 3 свечей:

  1. Свеча 1:

    • Медвежья (красная свеча).

    • Длинный фитиль.

    • Тело должно составлять более 70% от общего диапазона свечи (т.е. сильный шип).

  2. Свеча 2 (средняя):

    • Бычья (зеленая свеча).

    • Может быть любого размера; просто должна быть положительной.

  3. Свеча 3:

    • Снова медвежья.

    • То же условие, что и у свечи 1: тело > 70% от полного диапазона.

Когда обнаруживается этот паттерн:

  • Он идентифицирует "зону предложения", созданную агрессивными продажами.

  • Вокруг максимума и минимума 3 свечей рисуется коробка.

  • Линия входа проводится по цене открытия средней (зеленой) свечи, ожидая возврата цены.


Основная идея / концепция стратегии

Данный инструмент основан на концепции умных денег (SMC) - в частности, на идее зон смягчения и дисбаланса спроса и предложения.

  • После сильного медвежьего импульса цена часто возвращается к началу движения (средняя свеча).

  • Индикатор визуально отмечает эту область как "зону смягчения".

  • Как только цена возвращается в эту зону (линия входа), она считается "смягченной", и трейдер может искать повторный вход или реакцию.

  • Индикатор удаляет линию входа после смягчения, чтобы сохранить график чистым, и по желанию рисует более короткую линию, чтобы показать смягчение.

Практическое применение:

  • Поиск сделок с возвратом в коробку.

  • Может использоваться для создания сетапов на продажу на рынках Crash (или Boom с инверсией).

  • Отлично работает в сочетании с другими индикаторами (например, EMA, OBV или подтверждениями блоков ордеров).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61729

CBitBuffer Class - Data Serialization in MQL5 CBitBuffer Class - Data Serialization in MQL5

Класс для чтения и записи отдельных битов или последовательностей битов в буфер и из него.

Boom Index Spike Pattern Boom Index Spike Pattern

Этот пользовательский индикатор MetaTrader 5 (MT5), boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5, обнаруживает на графике определенный паттерн "бычий шип" и обозначает зоны входа с помощью прямоугольников и горизонтальных линий. Как только цена возвращается к уровню входа ("смягчает"), линия входа укорачивается до точки смягчения.

Индикатор роста цен Индикатор роста цен

Индикатор роста цен рассчитывает маржу и изменения цен в процентах.

Price increase Indicator Price increase Indicator

Индикатор роста цен