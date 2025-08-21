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Crash Spike Trade Pattern - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор MT5 обнаруживает паттерны всплеска рынка Crash, используя специфическую 3-свечную формацию:
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Красно-зелено-красный свечной паттерн (где красные свечи - это сильные всплески, а зеленые - средний откат).
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Когда паттерн найден, он рисует рамку вокруг максимума/минимума этих 3 свечей.
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Она также строит горизонтальную линию входа по цене открытия средней свечи.
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Линия остается активной до тех пор, пока цена не вернется к этому уровню (смягчение).
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Как только цена входа достигает этого уровня (смягчение), линия входа заменяется более короткой фиксированной линией от паттерна до свечи смягчения.
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Работает как на исторических свечах, так и на свечах реального времени.
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Визуально помогает определить потенциальные торговые возможности возврата в зону.
|Вход Имя
|Описание
|BoxColor
|Цвет рамки зоны (по умолчанию: красный).
|LineColor
|Цвет линии входа (по умолчанию: Dodger Blue).
|BoxWidth
|Толщина границы поля зоны.
|LineWidth
|Толщина линии входа.
|BoxStyle
|Стиль границы бокса (сплошная, пунктирная и т. д.).
|LineStyle
|Стиль линии входа (сплошная, пунктирная и т. д.).
//==== Входные параметры ==== input color BoxColor = clrRed; input color LineColor = clrDodgerBlue; input int BoxWidth = 2; input int LineWidth = 1; input ENUM_LINE_STYLE BoxStyle = STYLE_SOLID; input ENUM_LINE_STYLE LineStyle = STYLE_SOLID
Этот индикатор обнаруживает специфическую медвежью формацию шипа на протяжении 3 свечей:
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Свеча 1:
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Медвежья (красная свеча).
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Длинный фитиль.
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Тело должно составлять более 70% от общего диапазона свечи (т.е. сильный шип).
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Свеча 2 (средняя):
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Бычья (зеленая свеча).
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Может быть любого размера; просто должна быть положительной.
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Свеча 3:
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Снова медвежья.
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То же условие, что и у свечи 1: тело > 70% от полного диапазона.
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Когда обнаруживается этот паттерн:
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Он идентифицирует "зону предложения", созданную агрессивными продажами.
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Вокруг максимума и минимума 3 свечей рисуется коробка.
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Линия входа проводится по цене открытия средней (зеленой) свечи, ожидая возврата цены.
Основная идея / концепция стратегии
Данный инструмент основан на концепции умных денег (SMC) - в частности, на идее зон смягчения и дисбаланса спроса и предложения.
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После сильного медвежьего импульса цена часто возвращается к началу движения (средняя свеча).
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Индикатор визуально отмечает эту область как "зону смягчения".
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Как только цена возвращается в эту зону (линия входа), она считается "смягченной", и трейдер может искать повторный вход или реакцию.
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Индикатор удаляет линию входа после смягчения, чтобы сохранить график чистым, и по желанию рисует более короткую линию, чтобы показать смягчение.
Практическое применение:
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Поиск сделок с возвратом в коробку.
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Может использоваться для создания сетапов на продажу на рынках Crash (или Boom с инверсией).
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Отлично работает в сочетании с другими индикаторами (например, EMA, OBV или подтверждениями блоков ордеров).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61729
Класс для чтения и записи отдельных битов или последовательностей битов в буфер и из него.Boom Index Spike Pattern
Этот пользовательский индикатор MetaTrader 5 (MT5), boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5, обнаруживает на графике определенный паттерн "бычий шип" и обозначает зоны входа с помощью прямоугольников и горизонтальных линий. Как только цена возвращается к уровню входа ("смягчает"), линия входа укорачивается до точки смягчения.
Индикатор роста цен рассчитывает маржу и изменения цен в процентах.Price increase Indicator
Индикатор роста цен