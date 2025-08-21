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Crash Spike Trade Pattern - MetaTrader 5脚本
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该 MT5 指标使用特定的3 种蜡烛形态 检测碰撞市场尖峰形态：
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红-绿-红 蜡烛形态（其中红蜡烛为强势尖峰，绿蜡烛为中间回调）。
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发现该形态后，它会在这 3 根蜡烛的高点/低点周围画一个框。
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它还会在中间蜡烛的开盘价 绘制一条水平进场线。
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在价格回到该水平（减缓）之前，该线一直处于激活状态。
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一旦触及进入价格（缓解），进入线就会被一条从形态到缓解蜡烛线的较短固定线 所取代。
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它对历史和实时蜡烛图 都有效。
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直观地帮助识别潜在的返回区域交易机会。
|输入名称
|说明
|方框颜色
|区域框的颜色（默认：红色）。
|线颜色
|入口线的颜色（默认值： Dodger Blue）。
|方框宽度
|区段框边框的厚度。
|线宽
|入口线的厚度。
|方框样式
|方框边框的样式（实线、虚线等）。
|线条样式
|进入线的样式（实线、虚线等）。
//==== 输入参数 ==== input color BoxColor = clrRed; input color LineColor = clrDodgerBlue; input int BoxWidth = 2; input int LineWidth = 1; input ENUM_LINE_STYLE BoxStyle = STYLE_SOLID; input ENUM_LINE_STYLE LineStyle = STYLE_SOLID
该指标检测 3 根蜡烛上的特定看跌尖峰形态：
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蜡烛 1：
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看跌（红色蜡烛）。
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长蜡烛芯。
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烛体必须大于蜡烛总范围的70%（即强势尖峰）。
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蜡烛 2（中间）：
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看涨（绿色蜡烛）。
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可以是任何大小，但必须是正值。
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蜡烛 3：
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再次看跌。
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与蜡烛 1 相同的条件：主体 > 整个区间的 70%。
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发现这种形态时：
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它确定了由激进卖盘形成的"供应区"。
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在 3 根蜡烛的高点和低点周围画一个方框。
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在中间（绿色）蜡烛的开盘价 处画一条进场线，以期待价格回归。
核心理念/策略概念
该工具基于智能货币概念 (SMC)，尤其是缓和区 和供需失衡的 理念。
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在强烈的看跌冲动 之后，价格往往会回调到移动的起点（中间的蜡烛图）。
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该指标将该区域直观地标记为"缓和区"。
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一旦价格回到该区域（入场线），即被视为"缓解"，交易者可寻求重新入场或作出反应。
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缓和后会移除进入线，以保持图表整洁，并可选择绘制一条较短的线来显示缓和。
实际用途：
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寻找回箱 交易。
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可用于崩溃市场的卖出设置（或反转 Boom）。
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与其他指标（如 EMA、OBV 或订单区块确认）配合使用效果极佳。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61729
用于在缓冲区中读写单个比特或比特序列的类。Boom Index Spike Pattern
该 MetaTrader 5 (MT5) 自定义指标 boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5 可检测图表上的特定看涨尖峰形态，并使用矩形和水平线标记进入区域。一旦价格返回（"缓解"）入口水平，入口线就会缩短至缓解点。
价格增长指标以百分比为单位计算利润和价格变化。Price increase Indicator
价格上涨指标