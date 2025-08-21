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指标

Crash Spike Trade Pattern - MetaTrader 5脚本

Israr Hussain Shah
Israr Hussain Shah

Israr Hussain Shah

3.2 (23)
我是外汇和二元交易商，也是交易商Profit House的创始人
80 产品 7 代码 6 主题 25 评论
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该 MT5 指标使用特定的3 种蜡烛形态 检测碰撞市场尖峰形态

  • 红-绿-红 蜡烛形态（其中红蜡烛为强势尖峰，绿蜡烛为中间回调）。

  • 发现该形态后，它会在这 3 根蜡烛的高点/低点周围画一个框

  • 它还会在中间蜡烛的开盘价 绘制一条水平进场线

  • 在价格回到该水平（减缓）之前，该线一直处于激活状态。

  • 一旦触及进入价格（缓解），进入线就会被一条从形态到缓解蜡烛线的较短固定线 所取代。

  • 它对历史和实时蜡烛图 都有效。

  • 直观地帮助识别潜在的返回区域交易机会

输入名称 说明
方框颜色 区域框的颜色（默认：红色）。
线颜色 入口线的颜色（默认值： Dodger Blue）。
方框宽度 区段框边框的厚度。
线宽 入口线的厚度。
方框样式 方框边框的样式（实线、虚线等）。
线条样式 进入线的样式（实线、虚线等）。
 


//==== 输入参数 ====
input color    BoxColor     = clrRed;
input color    LineColor    = clrDodgerBlue;
input int      BoxWidth     = 2;
input int      LineWidth    = 1;
input ENUM_LINE_STYLE BoxStyle = STYLE_SOLID;
input ENUM_LINE_STYLE LineStyle = STYLE_SOLID

该指标检测 3 根蜡烛上的特定看跌尖峰形态

  1. 蜡烛 1

    • 看跌（红色蜡烛）。

    • 长蜡烛芯。

    • 烛体必须大于蜡烛总范围的70%（即强势尖峰）。

  2. 蜡烛 2（中间）

    • 看涨（绿色蜡烛）。

    • 可以是任何大小，但必须是正值。

  3. 蜡烛 3

    • 再次看跌。

    • 与蜡烛 1 相同的条件：主体 > 整个区间的 70%。

发现这种形态时：

  • 它确定了由激进卖盘形成的"供应区"

  • 在 3 根蜡烛的高点和低点周围画一个方框

  • 中间（绿色）蜡烛的开盘价 处画一条进场线，以期待价格回归。


核心理念/策略概念

该工具基于智能货币概念 (SMC)，尤其是缓和区供需失衡的 理念。

  • 强烈的看跌冲动 之后，价格往往会回调到移动的起点（中间的蜡烛图）。

  • 该指标将该区域直观地标记为"缓和区"。

  • 一旦价格回到该区域（入场线），即被视为"缓解"，交易者可寻求重新入场或作出反应。

  • 缓和后会移除进入线，以保持图表整洁，并可选择绘制一条较短的线来显示缓和

实际用途：

  • 寻找回箱 交易。

  • 可用于崩溃市场的卖出设置（或反转 Boom）。

  • 与其他指标（如 EMA、OBV 或订单区块确认）配合使用效果极佳。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61729

CBitBuffer Class - Data Serialization in MQL5 CBitBuffer Class - Data Serialization in MQL5

用于在缓冲区中读写单个比特或比特序列的类。

Boom Index Spike Pattern Boom Index Spike Pattern

该 MetaTrader 5 (MT5) 自定义指标 boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5 可检测图表上的特定看涨尖峰形态，并使用矩形和水平线标记进入区域。一旦价格返回（"缓解"）入口水平，入口线就会缩短至缓解点。

价格上涨指标 价格上涨指标

价格增长指标以百分比为单位计算利润和价格变化。

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