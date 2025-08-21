用于在缓冲区中读写单个比特或比特序列的类。

该 MetaTrader 5 (MT5) 自定义指标 boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5 可检测图表上的特定看涨尖峰形态，并使用矩形和水平线标记进入区域。一旦价格返回（"缓解"）入口水平，入口线就会缩短至缓解点。