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Индикаторы

Индикатор роста цен - индикатор для MetaTrader 5

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Индикатор роста цен рассчитывает маржу и изменения цен в процентах.

Обновление 13.12.2024: В прошлой версии была допущена ошибка. Она была исправлена!

Индикатор роста цен


Настройки индикатора роста цен


Перевод с немецкого произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/de/code/54163

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Индикатор роста цен

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