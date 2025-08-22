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Price increase Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор роста цен рассчитывает изменения диапазона и цены в процентах.
Обновление 13.12.2024: В прошлой версии была допущена ошибка. Она была исправлена!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54161
Индикатор роста цен рассчитывает маржу и изменения цен в процентах.Crash Spike Trade Pattern
Этот индикатор обнаруживает специфическую медвежью формацию шипа в течение 3 свечей
MarketPredictor для MetaTrader 5 MarketPredictor - это инновационный советник для MetaTrader 5, который использует математические модели, такие как синусоидальные функции, быстрое преобразование Фурье (FFT), сигмоидальные функции и моделирование Монте-Карло для анализа и прогнозирования движения рынка. Этот проект предназначен для разработчиков, любителей математики и трейдеров, заинтересованных в объединении технологических и финансовых инноваций. Не стесняйтесь предлагать, обсуждать и реализовывать идеи кода прямо в этой теме. Будь то новые функции, предложения по улучшению или стратегии - любой вклад приветствуется для дальнейшего развития и оптимизации MarketPredictor. Вы также можете добавить меня, чтобы уточнить вопросы в частном порядке, сотрудничать с проектом на GitHub или отправить мне свой отзыв напрямую. Давайте вместе приготовим что-то потрясающее и поднимем этот проект на новый уровень!High-Performance Time Functions (TimeUtils)
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