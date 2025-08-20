ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Мы ищем 3-свечной бычий паттерн.

1. Первая свеча - сильная бычья (шип)

2. Вторая свеча - медвежий откат

3. Третья свеча - снова сильный бычий шип

Когда это появляется, мы рисуем:

- рамку вокруг паттерна

- Горизонтальную линию на открытии 2-й свечи (точка входа).

Как только цена возвращается к этой линии ("смягчение"), мы обрываем линию и не перерисовываем ее.



СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

```mq5 string boxName = "Box_" + IntegerToString(Time[i]); ObjectCreate( 0 , boxName, OBJ_RECTANGLE, 0 , Time[i+ 2 ], high, Time[i], low); ``` Draw the rectangle (box) from the 3 -candle pattern. ```mq5 string lineName = "EntryLine_" + IntegerToString(Time[i]); ObjectCreate( 0 , lineName, OBJ_TREND, 0 , Time[i], entry, Time[i] + PeriodSeconds() * EntryLineLength, entry); ``` Draw the entry line from the 2 nd candle’s open forward in time.

ПРОВЕРКА СМЯГЧЕНИЯ (НА КАЖДОМ ТИКЕ)

Loop through all patterns: ```mq5 for ( int p = 0 ; p < activePatterns.Total(); p++) { PatternInfo *pt = (PatternInfo*)activePatterns.At(p); ``` If not already mitigated, check: ```mq5 if (!pt.mitigated && Low[ 0 ] <= pt.entry) ``` If current price hits the entry level: ```mq5 pt.mitigated = true ; ObjectDelete ( "EntryLine_" + IntegerToString (pt.time)); ``` Delete original long line. ```mq5 ObjectCreate ( 0 , "MitigatedLine_" + IntegerToString (pt.time), OBJ_TREND , 0 , pt.time, pt.entry, Time[ 0 ], pt.entry); ``` Create a short line showing where mitigation happened.

HELPER FUNCTIONS ### Check Bullish/Bearish: ```mq5 bool isBullish( int i) { return Close[i] > Open[i]; } bool isBearish( int i) { return Close[i] < Open[i]; }

Этот индикатор является простым, но мощным:

Обнаруживает реальное поведение спайков в Boom

Визуализирует входы "умных денег

Автоматически обнаруживает смягчение

Теперь вы можете протестировать его вживую на Boom 500 или Boom 1000.