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Индикаторы

Boom Index Spike Pattern - индикатор для MetaTrader 5

Israr Hussain Shah
Israr Hussain Shah

Israr Hussain Shah

3.2 (23)
welcome
95 продуктов 7 кодов 6 тем 25 комментариев
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Обнаружение паттерна "Бычий шип

  • Паттерн "3 бара":

    • 1-я свеча: Зеленая с большим телом (бычий шип).

    • 2-я свеча: Красная (откат).

    • 3-я свеча: Зеленая с большим телом (бычий шип).

  • При появлении этого паттерна создается зона.

Создание зоны

  • Из диапазона high/low 3 свечей рисуется синий прямоугольник.

  • Зеленая горизонтальная линия входа проводится по цене открытия средней (2-й) свечи.

  • Линия простирается далеко в будущее, пока цена не вернется.


ОБЪЯСНЕНИЕ ВХОДОВ

mq5
input color BoxColor = clrBlue;              // Цвет шкатулки с узором из 3 свечей
input color EntryLineColor = clrLime;        // Цвет линии входа
input ENUM_LINE_STYLE EntryLineStyle = STYLE_SOLID; // Стиль входной строки
input int BoxWidth = 2;                      // Ширина границы коробки
input int EntryLineWidth = 2;                // Ширина линии ввода
input int EntryLineLength = 200;             // Как далеко простирается линия смягчения
```
These inputs let you fully control the style of the box and entry line.


ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Мы ищем 3-свечной бычий паттерн.

1. Первая свеча - сильная бычья (шип)

2. Вторая свеча - медвежий откат

3. Третья свеча - снова сильный бычий шип


Когда это появляется, мы рисуем:

- рамку вокруг паттерна

- Горизонтальную линию на открытии 2-й свечи (точка входа).

Как только цена возвращается к этой линии ("смягчение"), мы обрываем линию и не перерисовываем ее.


СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

struct PatternInfo {
  datetime time;   // Время шаблона
  double entry;    // Цена входа (открытие 2-й свечи)
  double high;     // Самый высокий максимум из 3 свечей
  double low;      // Самый низкий минимум из 3 свечей
  bool mitigated;  // Вернулась ли цена к начальному уровню?
};

CArrayObj activePatterns;
```
We use a struct `PatternInfo` to track each valid pattern and store it in an array. This helps avoid repeated processing.

ФУНКЦИЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

int OnInit() {
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits);
  ArrayInitialize(activePatterns, 0);
  return INIT_SUCCEEDED;
}
```
We set the indicator precision and prepare our array.


ОБНАРУЖЕНИЕ ПАТТЕРНА (НА КАЖДОМ ТИКЕ)

```mq5
for (int i = limit - 3; i >= 0; i--) {
```
We loop through candles and look 3 bars back.

```mq5
if (isBullish(i+2) && isBearish(i+1) && isBullish(i))
```
We check if the last 3 candles fit the spike pattern: Green-Red-Green.

```mq5
double high = MathMax(MathMax(High[i], High[i+1]), High[i+2]);
double low = MathMin(MathMin(Low[i], Low[i+1]), Low[i+2]);
double entry = Open[i+1];
```
We extract high/low for box and the entry level from the 2 nd (middle) candle.

```mq5
PatternInfo *pattern = new PatternInfo;
pattern.time = Time[i];
pattern.entry = entry;
pattern.high = high;
pattern.low = low;
pattern.mitigated = false;
```
Create and add this pattern to our list.
РИСОВАТЬ КОРОБКУ И ЛИНИЮ 
```mq5
string boxName = "Box_" + IntegerToString(Time[i]);
ObjectCreate(0, boxName, OBJ_RECTANGLE, 0, Time[i+2], high, Time[i], low);
```
Draw the rectangle (box) from the 3-candle pattern.

```mq5
string lineName = "EntryLine_" + IntegerToString(Time[i]);
ObjectCreate(0, lineName, OBJ_TREND, 0, Time[i], entry, Time[i] + PeriodSeconds() * EntryLineLength, entry);
```
Draw the entry line from the 2 nd candle’s open forward in time.

ПРОВЕРКА СМЯГЧЕНИЯ (НА КАЖДОМ ТИКЕ)

Loop through all patterns:
```mq5
for (int p = 0; p < activePatterns.Total(); p++) {
  PatternInfo *pt = (PatternInfo*)activePatterns.At(p);
```
If not already mitigated, check:
```mq5
if (!pt.mitigated && Low[0] <= pt.entry)
```
If current price hits the entry level:
```mq5
pt.mitigated = true;
ObjectDelete("EntryLine_" + IntegerToString(pt.time));
```
Delete original long line.

```mq5
ObjectCreate(0, "MitigatedLine_" + IntegerToString(pt.time), OBJ_TREND, 0,
pt.time, pt.entry,
Time[0], pt.entry);
```
Create a short line showing where mitigation happened.
HELPER FUNCTIONS

###  Check Bullish/Bearish:
```mq5
bool isBullish(int i) {
  return Close[i] > Open[i];
}

bool isBearish(int i) {
  return Close[i] < Open[i];
}

Этот индикатор является простым, но мощным:

  • Обнаруживает реальное поведение спайков в Boom
  • Визуализирует входы "умных денег
  • Автоматически обнаруживает смягчение

Теперь вы можете протестировать его вживую на Boom 500 или Boom 1000.


Спасибо за комментарии, если вы хотите спросить или поделиться.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61749

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